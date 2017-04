이현섭 동명대 교수,마르퀴즈 후즈 후‘평생공로상’수상

▲ 동명대학교는 기계공학부 이현섭(사진) 교수

동명대학교는 기계공학부 이현섭(사진) 교수가 세계 3대 인명사전 마르퀴즈 후즈 후(Marquis who‘s who in the world)가 수여하는 ‘2017 알버트 넬슨 평생공로상(Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award)’ 수상자로 선정됐다고 26일 밝혔다.

이 교수는 그동안 반도체 공정 중 하나인 화학기계적평탄화(CMP) 기술 분야를 연구해 왔다. 한국정밀공학회 편집이사, 대한기계학회 생산 및 설계공학부문 학술이사, 한국윤활학회 학술이사 등 기계공학분야에서 폭넓은 학술활동을 하고 있다.

마르퀴스 후즈 후는 미국인명정보기관(ABI)과 영국 케임브리지 국제인명센터(IBC)와 더불어 세계 3대 인명사전 발행기관으로 꼽혀 권위를 인정받고 있으며, 각 분야에 탁월한 업적을 이룬 사람에게 평생공로상을 수여하고 있다. 박진우기자 iory8274@ksilbo.co.kr

