¶óµð¿À½ºÅ¸, ÀÌ¼º¹ÎÀÇ ±ôÂ¦ µîÀå¿¡ MCµéµµ ´çÈ²

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ÀÌ¸¦ ¾ËÁö ¸øÇß´ø ¶óµð¿À½ºÅ¸ MCµéµµ Á¦ÀÛÁøµé¿¡°Ô ÀÌ¼º¹ÎÀÌ °Ô½ºÆ®ÀÎÁö ¹°¾îº¸¸é¼ ´çÈ²ÇÏ´Â ±â»öÀÌ ¿ª·ÂÇß´Ù.
ÀÌ¼º¹ÎÀº ¾Æ³¢´Â ÈÄ¹èµéÀÌ ¶óµð¿À½ºÅ¸¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ µè°í ÀÚ½ÅÀÌ Á÷Á¢ ¸ôÄ«¸¦ ±âÈ¹ÇÏ¿© ±ôÂ¦ µîÀåÀ» ÇÏ°ÔµÇ¾ú´Ù°í ÀÌ¾ß±â Çß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
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