¶óµð¿À½ºÅ¸, ÀÌ¼º¹ÎÀÇ ±ôÂ¦ µîÀå¿¡ MCµéµµ ´çÈ²

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.27 ¸ñ 00:06
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½ÂÀÎ 2017.04.27  
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    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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