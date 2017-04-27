¹ÚÁö¿ø ´ëÇ¥ ¡°¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ±¹¹ÎÀ» ½Ä¹ÎÁö·Î ¿©°Ü¡±

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¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥°¡ 27ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ¹Ý¼ºÀº Ä¿³ç ÅëÇÕ ¿î¿îÇÑ´Ù”¸ç ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼±ÈÄº¸¸¦ ºñÆÇÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
¹Ú ´ëÇ¥´Â ÀÌ³¯ SNS¿¡ “¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸, ¹ÎÁÖ´ç°ú ÅëÇÕÀÌ¿ä? ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸ ÁöÁöÇÏ´Â ±¹¹ÎÀ» ÇâÇØ ÀûÆó ¼¼·ÂÀÌ¶ó ¸ð¿åÇß´ø ºÐÀÌ, ¹Ý¼ºÀº Ä¿³ç ÅëÇÕ ¿î¿î ÇÏ´Ù´Ï”¶ó¸ç “±¹¹ÎÀÌ ‘Ä£¹®ÆÐ±ÇÀÇ ½Ä¹ÎÁö’·Î º¸ÀÔ´Ï±î?”¶ó°í ¹Ý¹®Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¹Ú ´ëÇ¥´Â “5¿ù 9ÀÏ ´ë¼± ÀÌÈÄ ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸°¡ ÀÌ±â¸é, ¹Ì·¡¸¦ ÇâÇÑ Á¤Ä¡ ºò¹ðÀÌ ÀÏ¾î³ª°í ¹ÎÁÖ´çÀº ‘Ä£¹® ÆÐ±ÇÆÄ’¿Í ‘¹Ý¹® ÁßµµÆÄ’°¡ °¥¶óÁú °Í”ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸, ±¹¹ÎÀ» ÀûÀ¸·Î, ½Ä¹ÎÁö·Î ¿©±âÁö ¸¶¼¼¿ä. ±¹¹ÎÀÌ ÀÌ±é´Ï´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¹Ú ´ëÇ¥°¡ ¹® ÈÄº¸¸¦ °Ü³ÉÇØ¼ ¾´¼Ò¸®¸¦ ½ñ¾Æ³½ ÀÌÀ¯´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ¹® ÈÄº¸°¡ ÇÑ ¹ß¾ð ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¾Õ¼ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸´Â ¼¿ï Á¾·Î ¼¼Á¾¹®ÈÈ¸°ü¿¡¼ ¿¸° ¹æ¼Û±âÀÚÅ¬·´ ÃÊÃ» Åä·ÐÈ¸¿¡ Âü¿©ÇØ “Á¤±Ç±³Ã¼¸¦ ÇÏ°Ô µÇ¸é ¾ÈÁ¤Àû ÀÇ¼® È®º¸°¡ ÇÊ¿äÇÑµ¥ 1Â÷Àû ´ë»óÀº ±âÁ¸ÀÇ ¾ß±Ç Á¤´çµé”ÀÌ¶ó¸ç “±¹¹ÎÀÇ´çµµ ¿ø·¡ »Ñ¸®°¡ °°¾Ò´ø ¸¸Å ÅëÇÕµµ ¿¾î³õ°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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