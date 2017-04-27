¡°º¹±Í °èÈ¹ ¾ø´Ù´õ´Ï¡±¡¦½ÅÁ¤È¯, ÇÑ´Þ ¸¸¿¡ ¸»¹Ù²Ù°í º¹±Í °áÁ¤

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.27 ¸ñ 14:00
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½ÂÀÎ 2017.04.27  
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¡ã ÄÁÃò¸®²¿²¿ ½ÅÁ¤È¯ÀÌ 27ÀÏ ÄÚ¿£½ºÅ¸Áî¿Í °è¾àÇÏ¸ç º»°ÝÀûÀÎ ¹æ¼Û º¹±Í¿¡ ³ª¼¹´Ù. ±×·¯³ª ±×ÀÇ º¹±Í ¼Ò½Ä¿¡ ´ëÇÑ ¿©·ÐÀº ¿©ÀüÈ÷ ÁÁÁö ¾Ê´Ù. ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼ Ä¸Ã³.

ÄÁÃò¸®²¿²¿ ½ÅÁ¤È¯ÀÌ ÄÚ¿£½ºÅ¸Áî¿Í °è¾àÇÏ¸ç º»°ÝÀûÀÎ ¹æ¼Û º¹±Í¿¡ ³ª¼¹´Ù.

27ÀÏ ÄÚ¿£½ºÅ¸Áî ÃøÀº ½ÅÁ¤È¯°úÀÇ °è¾àÀ» ¾Ë¸®¸ç “´ëÁß°ú ¶³¾îÁ® Áö³»´ø 7³âÀÇ ½Ã°£ µ¿¾È ¸¹Àº ½ÃÇàÂø¿À¸¦ °ÅÄ¡¸ç ½º½º·Î ´Ü´ÜÇØÁø ½ÅÁ¤È¯ÀÇ ¸ð½À¿¡ ¶Ç ÇÑ ¹øÀÇ °¡´É¼ºÀ» ¹ß°ßÇß´Ù. ±×ÀÇ ÁøÁ¤¼º°ú ¿¹´ÉÀÎÀ¸·Î¼­ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ¹Ï±â¿¡ ¿À·£ ½Ã°£¿¡ °ÉÃÄ ½ÅÁ¤È¯À» ¼³µæÇß°í Àü¼Ó °è¾àÀ» ÇÏ±â¿¡ ÀÌ¸£·¶´Ù”°í °è¾à ¹è°æÀ» ÀüÇß´Ù. 

¶Ç ÄÚ¿£½ºÅ¸ÁîÀÇ ¾ÈÀÎ¹è ´ëÇ¥´Â “¸¹Àº ¿¬¿¹°ü°èÀÚµéµµ ½ÅÁ¤È¯ÀÌ °¡Áö°í ÀÖ´Â ¿¹´ÉÀûÀÎ ³¢¿Í Àç´É¸¸Å­Àº ÃÖ°í¶ó°í ÀÎÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½ÅÁ¤È¯À» µÑ·¯½Ñ ¸ðµç ÀÌ½´µéÀº ±×°¡ ¹æ¼ÛÈ°µ¿°ú ÇÔ²² Â÷±ÙÂ÷±ÙÈ÷ Ç®¾î°¥ ÁüÀÌ°í ¼÷Á¦¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù. º»ÀÎÀÌ ¿À·£ ½Ã°£µ¿¾È ±íÀÌ ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÖ´Â ¸¸Å­ º¸µë¾î ¼ºÀåÇØ ³ª°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹°½É¾ç¸éÀ¸·Î Áö¿øÇÏ°Ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

1994³â È¥¼º±×·ì ·ê¶ó ¸â¹ö·Î µ¥ºßÇÑ ½ÅÁ¤È¯Àº 1998³â Å¹ÀçÈÆ°ú ³²ÀÚµà¿À ÄÁÃò¸®²¿²¿¸¦ °á¼ºÇØ ÀýÁ¤ÀÇ ÀÎ±â¸¦ ´©·È´Ù.

±×·¯³ª 2010³â 8¿ù ¸» ÇÊ¸®ÇÉ ¼¼ºÎ ÇÑ È£ÅÚ Ä«Áö³ë¿¡¼­ ÀÚ½ÅÀÇ µ· 250¸¸¿ø°ú ÀÏÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ ºô¸° µ· 800¸¸¿ø µî ÃÑ 1050¸¸ ¿øÀ¸·Î µµ¹ÚÀ» ÇÑ µÚ ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ® Â¡¿ª 8°³¿ùÀ» ¼±°í¹Þ¾Æ ±¸¼ÓµÆ´Ù. ¼ö°¨ 6°³¿ù ¸¸ÀÎ 2011³â 12¿ù²² °¡¼®¹æµÆ´Ù.

ÀÌÈÄ ±×ÀÇ ¸ð½ÀÀº ¹æ¼Û°è¿¡¼­ º¼ ¼ö ¾ø¾ú´Ù.

½ÅÁ¤È¯Àº 2014³â 12¿ù 20ÀÏ 4³â ³Ñ°Ô »ç±Í¾î ¿Â ¿©¼º°ú Ä£ÀÎÃ´·Ãø±Ù¸¸ ºÒ·¯¸ð¾Æ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã·È´Ù. ÀÌÈÄ ¿¹ÀüºÎÅÍ »ý°¢ÇØ ¿Â ¾ÆÀÌ½ºÅ©¸² »ç¾÷À» ±¸Ã¼È­½ÃÄÑ ½Ì°¡Æ÷¸£¿¡¼­ ¾Æ³»¿Í ¿î¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

½ÅÁ¤È¯Àº ÄÚ¿£½ºÅ¸Áî¿ÍÀÇ °è¾à ¹× ¹æ¼Û º¹±Í¿¡ ´ëÇØ “¸¹ÀÌ ±×¸®¿ü°í ÈÄÈ¸µµ ¸¹¾Ò´Ù. ÀúÀÇ °æ¼ÖÇÏ°í ¹Ì¼÷Çß´ø Çàµ¿À¸·Î ºÒÆíÇÏ¼Ì´ø ¸¹Àº ºÐµé²² »ç°úÀÇ ¸»¾¸À» ÀüÇÏ°í ½Í´Ù. ´Ã Ã³À½ ½ÃÀÛÇÏ´Â ¸¶À½À¸·Î °â¼ÕÇÏ°Ô ½ÅÁßÇÏ°Ô ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù. ¾î·Á¿î °áÁ¤ÀÓ¿¡µµ ¼ÕÀ» ³»¹Ð¾îÁØ ¢ßÄÚ¿£¿¡ °¨»çÀÇ ¸¶À½À» ÀüÇÑ´Ù”°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.

¾Õ¼­ ½ÅÁ¤È¯Àº °¡¼ö Æ÷Áö¼Ç(ÀÓÀç¿í)ÀÌ ÁøÇàÇÏ´Â ¸®¾ó¸®Æ¼ ÇÁ·Î±×·¥ ‘Æ÷Áö¼ÇÀÇ 12°¡Áö ¾ÆÀÌ ·¯ºê À¯’¿¡ ±ôÂ¦ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ¹æ¼Û°è º¹±Í ¼Ò¹®ÀÌ ÆÄ´ÙÇÏ°Ô ÆÛÁ³´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ½ÅÁ¤È¯ÀÇ º¹±Í ¼Ò¹®¿¡ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ¹Ý´ë°¡ °Å¼¼Á³°í Æ÷Áö¼Ç ÃøÀº °á±¹ ½ÅÁ¤È¯ÀÇ Ãâ¿¬ºÐÀ» ÀüºÎ ÆíÁýÇß´Ù. ´ç½Ã ½ÅÁ¤È¯ Ãøµµ ¹æ¼Û°è º¹±Í °èÈ¹Àº ¾ÆÁ÷ ¾ø´Ù°í ³­»öÀ» Ç¥ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

½ÅÁ¤È¯ÀÇ º¹±Í ¼Ò½Ä¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº “¾È µ¹¾Æ¿Â´Ù°í ÇÑ °Ô ÇÑ´Þ Àü ¾Æ´Ñ°¡?” “ÀÌ·¸°Ô ´Ùµé ÇÏ³ª µÑ ¾¿ µ¹¾Æ¿À´Â±¸³ª” “»ç¶÷À» Á×ÀÎ °Íµµ ¾Æ´Ï°í ÇÑ ¹ø ´õ ±âÈ¸¸¦ ÁÙ ¼öµµ ÀÖÁö” “ÀÌ¿Õ µ¹¾Æ¿À´Â °Å ÀÌÁ¨ ½Ç¼öÇÏÁö ¸»°í ¿­½ÉÈ÷ »ç½Ã±æ” “°áÈ¥µµ ÇÏ¼Ì´Âµ¥ ÀÌÁ¦ ½Ç¸Á½ÃÅ°Áö ¸¶¼¼¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí ÄÚ¿£½ºÅ¸Áî´Â ÀÌ°æ±Ô·ÀÌÈÖÀç·ÀÌ°æ½Ç·À¯¼¼À±·Àåµ¿¹Î·À¯»ó¹« µîÀÌ ¼ÓÇØ ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡±
  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ³²ÁÖÇõ ÀÌ¼º°æ, ÃÖ±Ù Åõ¼¦º¸´Ï ¡®´Þ´Þ¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ »ç±Ï°Ç°¡?¡±
  • ¡®JTBC ´ë¼±Åä·Ð¡¯ ¹®ÀçÀÎ µ¿¼º¾Ö ÇÕ¹ýÈ­ ¹Ý´ë¡¦½Åµ¿¿í ¡°ÁöÁöÇ¥ µµ¸Á°¡°Ô ¸¸µç ²Ã¡± ÀÏÄ§
  • ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÀÚÅÃ ¸Å°¢, ÀÌ»ç °¥ ³»°îµ¿ »çÀú º¸´Ï¡¦¡°¾î¸¶¾î¸¶ÇÏ³×¡±
  • JTBC ´ë¼±Åä·Ð ¾ÕµÐ ¼Õ¼®ÈñÀÇ ¼Ò¿øÀº?¡¦¡°Åä·Ð ³¡³ª°í ¿å ¾È ¸Ô¾úÀ¸¸é¡±
    • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡± ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡±
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    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    ºÏ±¸¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü,¾ß¿Ü°ø¿¬Àå °³°ü 'M&M's ÄÜ¼­Æ®¡¯
    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
    ¹«¸£ÀÍÀº º½¹ã, ÀçÁî ¼±À²¿¡ ÃëÇØº¸¼¼¿ä

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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