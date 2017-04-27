¹ÚÁö¿ø ¡°¹®ÀçÀÎ, 3¼ö ÁØºñÇÏ¶ó¡± vs Á¤Ã»·¡ ¡°¾ÈÃ¶¼ö, Å«ÀÏ³µ³×¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.27 ¸ñ 17:21
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.27  
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¹Ú ´ëÇ¥´Â “¹Ú±ÙÇý ÆÄ¸éÀ¸·Î ¹Ú±ÙÇý·MB¼¼·ÂÀº ¸ô¶ôÇß´Ù”¸ç “¾ü±×Á¦±îÁö ¾È ÈÄº¸°¡ ±×µé°ú ´ÜÀÎÈ­ ¿¬ÇÕÇÑ´Ù°í ¸ð·«ÇÏ´õ´Ï, ÀÌÁ¦´Â È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸°¡ 2µîÇÏ´Ï±î ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¿¡°Ô Ç¥¸¦ ¸ô¾Æ´Þ¶ó°í ¾ûÅÍ¸® ¼öÀÛÀ» ºÎ¸°´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ¾î “ÀÌ¹Ì Á¤±Ç±³Ã¼´Â ÀÌ·ïÁ³°í ÀÌ¹ø ´ë¼±Àº ¾ß¾ß ´ë°á, Áï ¾ÈÃ¶¼ö ´ë ¹®ÀçÀÎ ´ë°áÀÎ °É »ïÃ´µ¿ÀÚµµ ¾È´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “4Â÷ TVÅä·Ð¿¡¼­µµ ¸·¸»ÇÏ´Â ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸, ÁÖÃÖÇÑ Áß¾ÓÀÏº¸¿¡¼­µµ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¿Í È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸°¡ °øµ¿ ²ÃÂî·Î Æò°¡µÆ´Ù°í º¸µµÇß´Ù”¸ç “µÎ¹øÂ° Ãâ¸¶¿¡¼­µµ °øµ¿ ²ÃÂî¶ó¸é 3¼ö ÁØºñÇÏ¶ó”°í ¸»Çß´Ù.

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ÀÌ³¯ Á¤Ã»·¡ ÀÇ¿øÀº <¾ÈÃ¶¼ö, Å«ÀÏ³µ³×> <±èÁ¾ÀÎÀÌ ¾ÈÃ¶¼ö¸¦ ÁöÁöÇÑ´Ù¸é>ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛµéÀ» ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ °Ô½ÃÇß´Ù.

Á¤ ÀÇ¿øÀº “±èÁ¾ÀÎÀÌ ¾ÈÃ¶¼ö¸¦ ÁöÁöÇÑ´Ù¸é »ó¿ÕÀÌ µÎ ¸í”ÀÌ¶ó¸ç “½Ö¿Õ µÇ°Ú´Ù”°í ºñ²¿¾Ò´Ù.

ÀÌ¾î Á¤ ÀÇ¿øÀº <¹Ìµð¾î¿À´Ã> Ãø¿¡¼­ ½Ç½ÃÇÑ ¿©·ÐÁ¶»ç °á°ú¸¦ °Ô½ÃÇÏ¸ç “¾ÈÃ¶¼ö Å«ÀÏ³µ³×. ¹ÚÁö¿øµµ Å«ÀÏ³µ¾î”¶ó°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    5
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    6
    ÇÔ²² ÂïÀº µÎ ÀåÀÇ »çÁø ¼Ó ¾ËÆÄÄ¡³ë¿Í ÀÌº´Çå¡¦¡°ÀÌ°Ô ¹Ù·Î ¹è¿ì´Ù¡±
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    ¡®ÃÖ¸í±æ ±¹¹ÎÀÇ´ç ÀÔ´ç¡¯ ¹ÚÁö¿ø, ±èÇÑ±æ ºÎÀÎ ÃÖ¸í±æ ¾ð±Þ ¿Ö?¡¦¡°ÇÔ²² À¯¼¼, ¸ÚÀÖÁö ¾Ê°Ú½À´Ï±î¡±
    10
    ¹®ÀçÀÎ È¸°ßÀå, ¼º¼Ò¼öÀÚÀÎ±Ç¿¬´ë ±â½À½ÃÀ§¡¦¡°¼º¼Ò¼öÀÚ¿¡°Ôµµ ÀÎ±ÇÀÖ´Ù¡±
    ÀÌÁýÆ® ¹Ì¶ó, ¿ï»ê ¿Â´Ù...¿ï»ê¹Ú¹°°ü ¡®ÀÌÁýÆ® º¸¹°Àü¡¯
    ¿ï»ê ºÏ±¸¹®¿¹È¸°ü, 28~29ÀÏ ¸¶´ç³îÀÌ ãæÃáÇâÀü
    ºÏ±¸¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü,¾ß¿Ü°ø¿¬Àå °³°ü 'M&M's ÄÜ¼­Æ®¡¯
    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
    ¹«¸£ÀÍÀº º½¹ã, ÀçÁî ¼±À²¿¡ ÃëÇØº¸¼¼¿ä

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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