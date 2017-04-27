¹ÚÁö¿ø ¡°¹®ÀçÀÎ, 3¼ö ÁØºñÇÏ¶ó¡± vs Á¤Ã»·¡ ¡°¾ÈÃ¶¼ö, Å«ÀÏ³µ³×¡±

|
|
|
|¡ã ´ë¼± ÅõÇ¥¸¦ ºÒ°ú ¸çÄ¥ ¾ÕµÎ°í ±¹¹ÎÀÇ´ç°ú ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀÇ ±â½Î¿òÀÌ Ä¡¿ÇÏ´Ù. ¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥´Â 27ÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼±ÈÄº¸¸¦ °Ü³ÉÇØ “°èÀýÀûÀ¸·Î º½ÀÌ ¿À¸é ²ÞÀ» ¸¹ÀÌ ²Ù´Âµ¥ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ ÃøÀº ÇØ±«ÇÑ ²ÞÀ» ²Ù³ª º¸´Ù”¶ó°í ºñ²¿¾Ò´Ù. SNSÄ¸Ã³.
´ë¼± ÅõÇ¥¸¦ ºÒ°ú ¸çÄ¥ ¾ÕµÎ°í ±¹¹ÎÀÇ´ç°ú ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀÇ ±â½Î¿òÀÌ Ä¡¿ÇÏ´Ù.
¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥´Â 27ÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼±ÈÄº¸¸¦ °Ü³ÉÇØ “°èÀýÀûÀ¸·Î º½ÀÌ ¿À¸é ²ÞÀ» ¸¹ÀÌ ²Ù´Âµ¥ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ ÃøÀº ÇØ±«ÇÑ ²ÞÀ» ²Ù³ª º¸´Ù”¶ó°í ºñ²¿¾Ò´Ù.
¹Ú ´ëÇ¥´Â “¹Ú±ÙÇý ÆÄ¸éÀ¸·Î ¹Ú±ÙÇý·MB¼¼·ÂÀº ¸ô¶ôÇß´Ù”¸ç “¾ü±×Á¦±îÁö ¾È ÈÄº¸°¡ ±×µé°ú ´ÜÀÎÈ ¿¬ÇÕÇÑ´Ù°í ¸ð·«ÇÏ´õ´Ï, ÀÌÁ¦´Â È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸°¡ 2µîÇÏ´Ï±î ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¿¡°Ô Ç¥¸¦ ¸ô¾Æ´Þ¶ó°í ¾ûÅÍ¸® ¼öÀÛÀ» ºÎ¸°´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÌ¹Ì Á¤±Ç±³Ã¼´Â ÀÌ·ïÁ³°í ÀÌ¹ø ´ë¼±Àº ¾ß¾ß ´ë°á, Áï ¾ÈÃ¶¼ö ´ë ¹®ÀçÀÎ ´ë°áÀÎ °É »ïÃ´µ¿ÀÚµµ ¾È´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ “4Â÷ TVÅä·Ð¿¡¼µµ ¸·¸»ÇÏ´Â ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸, ÁÖÃÖÇÑ Áß¾ÓÀÏº¸¿¡¼µµ ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¿Í È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸°¡ °øµ¿ ²ÃÂî·Î Æò°¡µÆ´Ù°í º¸µµÇß´Ù”¸ç “µÎ¹øÂ° Ãâ¸¶¿¡¼µµ °øµ¿ ²ÃÂî¶ó¸é 3¼ö ÁØºñÇÏ¶ó”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Á¤Ã»·¡ ±¹¹ÎÂü¿©º»ºÎ °øµ¿º»ºÎÀå ¿ª½Ã ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼±ÈÄº¸¿Í ¹ÚÁö¿ø ´ëÇ¥¿¡°Ô °ø¼¼¸¦ ÆîÃÆ´Ù.
ÀÌ³¯ Á¤Ã»·¡ ÀÇ¿øÀº <¾ÈÃ¶¼ö, Å«ÀÏ³µ³×> <±èÁ¾ÀÎÀÌ ¾ÈÃ¶¼ö¸¦ ÁöÁöÇÑ´Ù¸é>ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛµéÀ» ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ °Ô½ÃÇß´Ù.
Á¤ ÀÇ¿øÀº “±èÁ¾ÀÎÀÌ ¾ÈÃ¶¼ö¸¦ ÁöÁöÇÑ´Ù¸é »ó¿ÕÀÌ µÎ ¸í”ÀÌ¶ó¸ç “½Ö¿Õ µÇ°Ú´Ù”°í ºñ²¿¾Ò´Ù.
ÀÌ¾î Á¤ ÀÇ¿øÀº <¹Ìµð¾î¿À´Ã> Ãø¿¡¼ ½Ç½ÃÇÑ ¿©·ÐÁ¶»ç °á°ú¸¦ °Ô½ÃÇÏ¸ç “¾ÈÃ¶¼ö Å«ÀÏ³µ³×. ¹ÚÁö¿øµµ Å«ÀÏ³µ¾î”¶ó°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >