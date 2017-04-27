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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.27 ¸ñ 17:21
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ºÒ¹ý µµ¹Ú ¿¬¿¹ÀÎ º¹±Í ³õ°í °©·ÐÀ»¹Ú¡¦¡°¸Å¹ø ÀÌ·±½Ä vs ±âÈ¸ ÁÖÀÚ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.27  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 2010³â ÇÊ¸®ÇÉ µµ¹Ú ³í¶õÀ¸·Î ¹æ¼Û È°µ¿À» Áß´ÜÇÏ°í ÀÚ¼÷ÀÇ ½Ã°£À» °¡Á®¿Â ½ÅÁ¤È¯ÀÌ 27ÀÏ ÄÚ¿£½ºÅ¸Áî¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» ÇÏ¸ç ¹æ¼Û º¹±Í¸¦ ¾Ë·È´Ù. ½ÅÁ¤È¯ º¹±Í ¼Ò½Ä¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº ºÒ¹ý µµ¹ÚÀ¸·Î »çÈ¸Àû ¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸Ä×´ø ¿¬¿¹ÀÎµéÀÇ ÁÙ º¹±Í ¹®Á¦¸¦ µÎ°í °©·ÐÀ»¹ÚÀ» ¹úÀÌ´Â ÁßÀÌ´Ù. °¢ ¹æ¼Û Ä¸Ã³.

2010³â ÇÊ¸®ÇÉ µµ¹Ú ³í¶õÀ¸·Î ¹æ¼Û È°µ¿À» Áß´ÜÇÏ°í ÀÚ¼÷ÀÇ ½Ã°£À» °¡Á®¿Â ½ÅÁ¤È¯ÀÌ 27ÀÏ ÄÚ¿£½ºÅ¸Áî¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» ÇÏ¸ç ¹æ¼Û º¹±Í¸¦ ¾Ë·È´Ù.

27ÀÏ ÄÚ¿£½ºÅ¸Áî ÃøÀº ½ÅÁ¤È¯°úÀÇ °è¾àÀ» ¾Ë¸®¸ç “´ëÁß°ú ¶³¾îÁ® Áö³»´ø 7³âÀÇ ½Ã°£ µ¿¾È ¸¹Àº ½ÃÇàÂø¿À¸¦ °ÅÄ¡¸ç ½º½º·Î ´Ü´ÜÇØÁø ½ÅÁ¤È¯ÀÇ ¸ð½À¿¡ ¶Ç ÇÑ ¹øÀÇ °¡´É¼ºÀ» ¹ß°ßÇß´Ù. ±×ÀÇ ÁøÁ¤¼º°ú ¿¹´ÉÀÎÀ¸·Î¼­ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ¹Ï±â¿¡ ¿À·£ ½Ã°£¿¡ °ÉÃÄ ½ÅÁ¤È¯À» ¼³µæÇß°í Àü¼Ó °è¾àÀ» ÇÏ±â¿¡ ÀÌ¸£·¶´Ù”°í °è¾à ¹è°æÀ» ÀüÇß´Ù.

½ÅÁ¤È¯ÀÇ º¹±Í¼³Àº 2~3³â ÀüºÎÅÍ °è¼Ó Èê·¯³ª¿Ô´Ù. Áö³­´Þ¿¡ ½ÅÁ¤È¯Àº °¡¼ö Æ÷Áö¼Ç(ÀÓÀç¿í)ÀÌ ÁøÇàÇÏ´Â ¸®¾ó¸®Æ¼ ÇÁ·Î±×·¥ ‘Æ÷Áö¼ÇÀÇ 12°¡Áö ¾ÆÀÌ ·¯ºê À¯’¿¡ ±ôÂ¦ Ãâ¿¬ÇØ ¹æ¼Û°è º¹±Í ¼Ò¹®ÀÌ ÆÄ´ÙÇÏ°Ô ÆÛÁö±âµµ Çß´Ù.

±×·¯³ª ½ÅÁ¤È¯ÀÇ º¹±Í ¼Ò¹®¿¡ ´©¸®²ÛµéÀÇ ¹Ý´ë°¡ °Å¼¼ÁöÀÚ Æ÷Áö¼Ç ÃøÀº °á±¹ ½ÅÁ¤È¯ÀÇ Ãâ¿¬ ºÐÀ» ÀüºÎ ÆíÁýÇß´Ù.

1994³â È¥¼º±×·ì ·ê¶ó ¸â¹ö·Î µ¥ºßÇÑ ½ÅÁ¤È¯Àº 1998³â Å¹ÀçÈÆ°ú ³²ÀÚµà¿À ÄÁÃò¸®²¿²¿¸¦ °á¼ºÇØ ÀýÁ¤ÀÇ ÀÎ±â¸¦ ´©·È´Ù.

±×·¯³ª 2010³â 8¿ù ¸» ÇÊ¸®ÇÉ ¼¼ºÎ ÇÑ È£ÅÚ Ä«Áö³ë¿¡¼­ ÀÚ½ÅÀÇ µ· 250¸¸¿ø°ú ÀÏÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ ºô¸° µ· 800¸¸¿ø µî ÃÑ 1050¸¸ ¿øÀ¸·Î µµ¹ÚÀ» ÇÑ »ç½ÇÀÌ ¹àÇôÁö¸ç ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ® Â¡¿ª 8°³¿ùÀ» ¼±°í¹Þ¾Æ ±¸¼ÓµÆ´Ù.

½ÅÁ¤È¯Àº ´ç½Ã µµ¹ÚºúÀ» °±Áö ¸øÇØ ÇÊ¸®ÇÉ µî¿¡ ÀáÀûÇßÀ¸¸é¼­ ÇØ¿Ü °ü±¤ µµÁß ‘´ó±â¿­’·Î ±Í±¹ÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÀÚ½ÅÀÇ ÆÒÄ«Æä¿¡ °ÅÁþ¸»À» Çß´Ù°¡ ¹àÇôÁ® °øºÐÀ» »ò´Ù.

ºÒ¹ý µµ¹ÚÀ¸·Î ¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸ÄÑ ÇÏÂ÷Çß´Ù°¡ ´Ù½Ã º¹±ÍÇÏ´Â ¿¬¿¹ÀÎÀº ½ÅÁ¤È¯ÀÌ Ã³À½ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.

¾Õ¼­ ±è¿ë¸¸, ¾ç¼¼Çü, ºÕ, ¾Øµð, Åä´Ï¾È, ÀÌ¼ö±Ù ¿ª½Ã ºÒ¹ý µµ¹ÚÀ¸·Î ¹°ÀÇ¸¦ ºú¾î ÇÏÂ÷Çß´Ù°¡ ÃÖ±Ù ¸î ³â »çÀÌ¿¡ ¹æ¼Û°è·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù.

½ÅÁ¤È¯°ú ÇÔ²² ÄÁÃò¸®²¿²¿·Î Àü¼º±â¸¦ ´©·È´ø Å¹ÀçÈÆ ¿ª½Ã ºÒ¹ý µµ¹ÚÀ¸·Î ÇÏÂ÷Çß´Ù°¡ ÀÛ³â¿¡ º¹±ÍÇß´Ù.

ºÒ¹ý µµ¹ÚÀ¸·Î »çÈ¸Àû ¹°ÀÇ¸¦ ºúÀº ¿¬¿¹ÀÎµéÀÌ ´Ù½Ã º¹±ÍÇÏ´Â °ÍÀ» ¹Ù¶óº¸´Â ´ëÁßÀÇ ½Ã¼±Àº °öÁö¸¸Àº ¾Ê´Ù.

½ÅÁ¤È¯ÀÇ ÄÚ¿£½ºÅ¸Áî °è¾à ¼Ò½Ä¿¡ ÄÚ¿£½ºÅ¸Áî È¨ÆäÀÌÁö¿Í SNS¿¡´Â ½ÅÁ¤È¯ÀÇ º¹±Í¸¦ ¹Ý´ëÇÏ´Â ´©¸®²ÛµéÀÌ ¸ô·Áµé¾ú´Ù. ´©¸®²ÛµéÀº ½ÅÁ¤È¯ÀÇ º¹±Í¸¦ µÎ°í °©·ÐÀ»¹ÚÀ» ¹úÀÌ´Â ÁßÀÌ´Ù.

ºÒ¹ý µµ¹Ú ¿¬¿¹ÀÎµéÀÇ º¹±Í¸¦ ¹Ý´ëÇÏ´Â ´©¸®²ÛµéÀº “´ëÃ¼ ¾ðÁ¦±îÁö ¹ü¹ýÀÚµéÀ» TV¿¡¼­ ºÁ¾ß ÇÏ´Â°¡” “ÀÎÀç°¡ ±×·¸°Ôµµ ¾ø³ª” “ÀÏ¹ÝÀÎµéÀº Àü°ú ÇÑ ¹ø »ý±â¸é »çÈ¸»ýÈ° ÇÏ±â Èûµçµ¥ ¿¬¿¹ÀÎµéÀº ÀÚ¼÷ÇÏ´Ù µ¹¾Æ¿À¸é µÇ°í Âü ½±´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

¹Ý¸é, º¹±Í¿¡ ¿ìÈ£ÀûÀÎ ´©¸®²ÛµéÀº “Á×À» ÁËµµ ¾Æ´Ï°í ´©±¸³ª ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇÒ ±âÈ¸´Â ÁÖ¾îÁ®¾ß ÇÑ´Ù” “´©°¡ º¸¸é ½ÅÁ¤È¯ÀÌ »ç¶÷ Á×ÀÎ ÁÙ ¾Ë°Ú³×” “ÇÑ ¹ø Á¤µµ´Â ´õ ±âÈ¸¸¦ ÁÖÀÚ” “´©±¸³ª »ì´Ùº¸¸é ½Ç¼öÇÒ ¶§°¡ ÀÖ´Ù”¶ó°í ¸Â¼¹´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡±
  • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ³²ÁÖÇõ ÀÌ¼º°æ, ÃÖ±Ù Åõ¼¦º¸´Ï ¡®´Þ´Þ¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ »ç±Ï°Ç°¡?¡±
  • ¡®JTBC ´ë¼±Åä·Ð¡¯ ¹®ÀçÀÎ µ¿¼º¾Ö ÇÕ¹ýÈ­ ¹Ý´ë¡¦½Åµ¿¿í ¡°ÁöÁöÇ¥ µµ¸Á°¡°Ô ¸¸µç ²Ã¡± ÀÏÄ§
  • ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÀÚÅÃ ¸Å°¢, ÀÌ»ç °¥ ³»°îµ¿ »çÀú º¸´Ï¡¦¡°¾î¸¶¾î¸¶ÇÏ³×¡±
  • JTBC ´ë¼±Åä·Ð ¾ÕµÐ ¼Õ¼®ÈñÀÇ ¼Ò¿øÀº?¡¦¡°Åä·Ð ³¡³ª°í ¿å ¾È ¸Ô¾úÀ¸¸é¡±
    • ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡± ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ ÀÌ¼º°æ, ³²ÁÖÇõ ÆÒ¹ÌÆÃ ÇöÀå °´¼®¼­ ¡®±ôÂ¦ Æ÷Âø¡¯¡¦¡°ÀÌ¶§ºÎÅÍ ¼ö»óÇß´Ù?¡±
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    1
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    3
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    ¹®ÀçÀÎ È¸°ßÀå, ¼º¼Ò¼öÀÚÀÎ±Ç¿¬´ë ±â½À½ÃÀ§¡¦¡°¼º¼Ò¼öÀÚ¿¡°Ôµµ ÀÎ±ÇÀÖ´Ù¡±
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    ¿ï»ê ºÏ±¸¹®¿¹È¸°ü, 28~29ÀÏ ¸¶´ç³îÀÌ ãæÃáÇâÀü
    ºÏ±¸¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü,¾ß¿Ü°ø¿¬Àå °³°ü 'M&M's ÄÜ¼­Æ®¡¯
    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
    ¹«¸£ÀÍÀº º½¹ã, ÀçÁî ¼±À²¿¡ ÃëÇØº¸¼¼¿ä

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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