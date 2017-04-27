Èú·¯¸® SNLÃâ¿¬ Ã³·³ ¹®ÀçÀÎµµ SNL¿¡?¡¦¡°¼º³²¿¡¼­ ¹®Àç¼ö¿Í ±ØÀû ¸¸³²¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.27 ¸ñ 19:20
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½ÂÀÎ 2017.04.27  
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¹® ÈÄº¸ÀÇ ÀÌ°°Àº Çàº¸´Â Á¤Ä¡±ÇÀÇ ÃÖ´ë °ü½É»çÀÌ±ä ÇÏÁö¸¸ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¼øÀ§¿¡ ¿À¸¦ Á¤µµÀÇ È­Á¬°Å¸®´Â ¾Æ´Ï´Ù. ±×·¸´Ù¸é ¿Ö ½Ç½Ã°£ °Ë»ö ¼øÀ§¿¡´Â ‘¹®ÀçÀÎ ¼º³²’ÀÌ¶õ Å°¿öµå°¡ ¶á °ÍÀÏ±î?

‘¹®ÀçÀÎ ¼º³²’ÀÌ ÀÎ±âÅ°¿öµå·Î ¶°¿À¸¥ °ÍÀº ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ °³±×ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ SNL¿¡¼­ ¹®ÀçÀÎ ´ë¼± ÈÄº¸¸¦ ÆÐ·¯µðÇÑ ¹è¿ì ±è¹Î±³¸¦ °æ±âµµ ¼º³²¿¡¼­ ¸¸³ª±â·Î Çß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

±è¹Î±³´Â ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “±äÀå µÈ´Ù. ÅÚ·¹Åäºñ ¶§µµ ½ÃµµÇß´ø ÁøÂ¥ °¡¸£±â”¶ó°í ¹® ÈÄº¸¸¦ ¸¸³ª´Â ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.

¹®ÀçÀÎ Ä·ÇÁ Ãøµµ ÀÌ³¯ °ø½Ä ¼Ò¼È¹Ìµð¾î¿¡ ±è¹Î±³ÀÇ ±ÛÀ» °øÀ¯ÇÏ¸ç “Á¤¸» Á¤¸» ±â´ëµÈ´Ù. ¹®ÀçÀÎ°ú ¹®Àç¼öÀÇ ¸¸³²! °ú¿¬ ¼¾ÅÍ´Â ´©°¡?”¶ó´Â ±ÛÀ» ³²°å´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ±è¹Î±³¸¦ ¸¸³­µ¥ ÀÌ¾î È¤½Ã SNL¿¡µµ Ãâ¿¬ÇÏÁö ¾ÊÀ»±î ±â´ë ÁßÀÌ´Ù.

½ÇÁ¦·Î ¹Ì±¹ ´ë¼±ÀÌ ÇÑÂüÀÏ ¶§ Èú·¯¸® ¹ÎÁÖ´ç ´ë¼±ÈÄº¸´Â SNL¿¡ Á÷Á¢ Ãâ¿¬Çß´Ù. ´ç½Ã ÄÉÀÌÆ® ¸ÆÄÉ³ÍÀÌ Èú·¯¸® ºÐÀåÀ» ÇÏ°í Èú·¯¸®¿Í ÇÔ²² È£ÈíÀ» ¸ÂÃç È­Á¦°¡ µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ÀÌÁýÆ® ¹Ì¶ó, ¿ï»ê ¿Â´Ù...¿ï»ê¹Ú¹°°ü ¡®ÀÌÁýÆ® º¸¹°Àü¡¯
    ¿ï»ê ºÏ±¸¹®¿¹È¸°ü, 28~29ÀÏ ¸¶´ç³îÀÌ ãæÃáÇâÀü
    ºÏ±¸¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü,¾ß¿Ü°ø¿¬Àå °³°ü 'M&M's ÄÜ¼­Æ®¡¯
    ²É¹ÙÀ§¹®È­°ü, ¹®È­°¡ ÀÖ´Â ³¯ Jazz&Pop Concert
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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