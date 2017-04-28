¾ÈÃ¶¼ö ±âÀÚÈ¸°ß, ¡°±èÁ¾ÀÎ¿¡ °³Çõ°øµ¿Á¤ºÎ ÁØºñÀ§ ºÎÅ¹¡±¡¦È®´ä Áú¹®Àº ¡®¹¬¹¬ºÎ´ä¡¯

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|¡ã ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ ¡°±èÁ¾ÀÎ¿¡ °³Çõ°øµ¿Á¤ºÎ ÁØºñÀ§ ¸Ã¾Æ´Þ¶ó°í ºÎÅ¹Çß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ “±èÁ¾ÀÎ¿¡ °³Çõ°øµ¿Á¤ºÎ ÁØºñÀ§ ¸Ã¾Æ´Þ¶ó°í ºÎÅ¹Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¾È ÈÄº¸´Â 28ÀÏ ¿ÀÀü ±ä±Þ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾î ‘±è Àü ´ëÇ¥°¡ ¿ªÇÒÀ» ¸Ã°Ô µÇ´Â°¡’¶ó´Â Áú¹®¿¡ “Àú´Â °³Çõ°øµ¿Á¤ºÎ ÁØºñÀ§¿øÈ¸¸¦ ¸Ã¾Æ´Þ¶ó°í ºÎÅ¹µå·È´Ù”¸ç “ÇÔ²² °³Çõ°øµ¿Á¤ºÎ¿¡ ´ëÇÑ ºÎºÐµéÀ» ÀÇ³íÇÏ°í ½Í´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î ‘È®´äÀ» ¹Þ¾Ò´Â°¡’¶ó´Â Ãß°¡ Áú¹®¿¡´Â ´ë´äÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ ¾È ÈÄº¸´Â “Á¸°æÇÏ´Â ±¹¹Î ¿©·¯ºÐ, À§´ëÇÑ ±¹¹Î²²¼ ¸¸µé¾îÁÖ½Å ±æÀ» µû¶ó ¿©±â±îÁö ¿Ô´Ù. ±¹¹ÎÀÇ ¿ä±¸´Â ´ëÇÑ¹Î±¹À» ÀÚ¶û½º·¯¿î ³ª¶ó·Î ¹Ù²ã´Þ¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù”¸ç “Çå¹ýÀûÀÎ °¡Ä¡¸¦ µå³ôÀÌ°í ´ëÇÑ¹Î±¹À» ¹Ì·¡·Î ÀüÁø½ÃÄÑ´Þ¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù. º¸¼ö, Áøº¸ ´ë°áÀÇ ½Ã´ë¸¦ ³Ñ¾î¼ ÅëÇÕÀÇ ¹Ì·¡·Î ³ª¾Æ°¡¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “Á¦°¡ ´ç¼±µÇ¸é ´ëÅëÇÕÁ¤ºÎ¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù” ¸ç “»õ Á¤ºÎ´Â ´ëÅë·É ¾ÈÃ¶¼öÀÇ Á¤ºÎ°¡ ¾Æ´Ï´Ù. »õ Á¤ºÎÀÇ ÁÖÀÎÀº ±¹¹ÎÀÌ´Ù. »õ Á¤ºÎ´Â ´ëÅëÇÕÁ¤ºÎ, °³Çõ °øµ¿ Á¤ºÎ°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù. ¸»¸¸ÇÏ°í ½Î¿ò¸¸ ÇÏ´Â Á¤Ä¡¸¦ ³¡³»°Ú´Ù. °³Çõ °úÁ¦¸¦ ½ÇÃµÇÏ´Â Á¤ºÎ¸¦ ¸¸µé°Ú´Ù”°í ¾à¼ÓÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “°¢ ´çÀÇ ÁÁÀº Á¤Ã¥ °ú°¨È÷ ¼ö¿ëÇÏ°Ú´Ù” ¸ç “±âµæ±Ç ¾ç´ç Ã¼Á¦¿¡ ¸·Çô ¼ö½Ê³â°£ Ç®Áö ¸øÇÑ ¹®Á¦µé, °ú°¨ÇÏ°Ô Ç®°Ú´Ù. ¼±°Å¿îµ¿ÇÏ¸é¼ »õ»ï ¸¹Àº °ÍÀ» ±ú´Ý°í ÀÖ´Ù. ±Ç·ÂÀº ³ª´¼ö·Ï ´õ Ä¿Áö°í °ÇØÁø´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Æ¯È÷ “¾È ÈÄº¸´Â “´çÀå 5¿ù 10ÀÏºÎÅÍ Ã»¿Í´ë °³Çõ¿¡ Âø¼öÇÏ°Ú´Ù” ¸ç “Ã»¿Í´ë´Â ´õ ÀÌ»ó ±Ç·ÂÀÇ Áß½ÉÀÌ µÅ¼´Â ¾ÈµÈ´Ù. Ã»¿Í´ë ºñ¼½Ç Ãà¼ÒÇÏ°í, ³»°¢¹æÄ§À¸·Î ±¹Á¤ ¿î¿µÇÏ°Ú´Ù. ´ëÅë·É Áý¹«½ÇÀ» ºñ¼µ¿À¸·Î ¿Å°Ü¼ ¾ðÁ¦µç ¼ÒÅëÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù. ¹ÎÁ¤¼ö¼®½ÇÀ» ÆóÁöÇÏ°Ú´Ù. ÀÎ»ç°ËÁõ ±â°üÀº ´Ù¸¥ ¼ö¼®½Ç·Î ÀÌµ¿ÇÏ°Ú´Ù”¶ó°í °Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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