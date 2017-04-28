Æ®·³ÇÁ ¡°»çµå ¹èÄ¡, ùÛ 10¾ï ´Þ·¯ ³»¾ß¡±¡¦¡°ÀÌ È²´ç½º·¯¿òÀº ±¹¹ÎÀÇ ¸ò?¡± ³×Æ¼Áð ¿Í±Û¿Í±Û

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¹Ì±¹ÀÇ ´ëÅë·É µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ°¡ ÇÑ±¹¿¡ »çµå(THAAD·°í°íµµ¹Ì»çÀÏ¹æ¾îÃ¼°è) ¹èÄ¡ ºñ¿ëÀ¸·Î 10¾ï ´Þ·¯¸¦ ¾ð±ÞÇß´Ù. ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ºñ³ÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
27ÀÏ(ÇöÁö½Ã°¢) Æ®·³ÇÁ´Â ·ÎÀÌÅÍÅë½ÅÀ» ÅëÇØ “ÇÑ¹Ì FTA´Â ²ûÂïÇÏ´Ù. ÀçÇù»ó ¶Ç´Â ÆóÁöÇÏ°Ú´Ù” ¸ç “ÃÖ±Ù °æºÏ ¼ºÁÖ¿¡ ¹èÄ¡°¡ ½ÃÀÛµÈ »çµå¿¡ ´ëÇØ ÇÑ±¹ Á¤ºÎ°¡ 10¾ï ´Þ·¯(1Á¶ 1301¾ï¿ø)¸¦ ¹°°Ô ÇÏ°í ½Í´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ·ÎÀÌÅÍÅë½ÅÀº 40¿© ºÐ°£ ÁøÇàµÈ ÀÎÅÍºäÀÇ ÁÖ¿ä ³»¿ëÀ¸·Î Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÌ ÇÑ±¹°úÀÇ ‘²ûÂïÇÑ’ ¹«¿ªÇùÁ¤À» ÀçÇù»óÇÏ°Å³ª ÆóÁöÇÏ±æ ¿øÇÑ´Ù°í º¸µµÇß´Ù. ¶Ç ÇÑ±¹ÀÌ ¹Ì±ºÀÇ »çµå ¹èÄ¡¿¡ µû¸¥ ºñ¿ëÀ» ÁöºÒÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù´Â ¶æÀ» ÀüÇÏ¸ç »çµå ¹èÄ¡¿¡ µå´Â ºñ¿ëÀº ¾à 10¾ï ´Þ·¯(1Á¶ 1337¾ï¿ø)¿¡ ´ÞÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù.
ÇÑÆí, ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “¿ÏÀü µÚÅë¼ö ¸Â³× 10¾ï ´Þ·¯¿¡ »ê°Å´Ï” “»çµå ¹èÄ¡ ºñ¿ë 10¾ï ´Þ·¯¸é ±¹»ê ´ë°ø¹Ì»çÀÏ °³·®ÇÏ´Â°Ô ³´°Ú³×” “10¾ï ´Þ·¯¸é ¹«±â°³¹ßÇÏ´Â°Ô ³´Áö ¾Ê³ª” “10¾ï ´Þ·¯¸é Â÷¶ó¸® »çµå¸¦ »ç¼ ¹èÄ¡ÇÏ´Â°Ô ³´°Ú´Ù” “ÀÌ È²´çÇÔÀº ±¹¹ÎÀÇ ¸ò?” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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