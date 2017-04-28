¡®ÀÌÀºÀç ¹Ù¸¥Á¤´ç Å»´ç¡¯ ½Åµ¿¿í ¡°È«ÁØÇ¥ ÁöÁöÀ² 20% µ¹ÆÄ ½ÅÈ£Åº¡±¡¦¼Ò½Å¹ß¾ð

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ÇÑÆí, ÀÌ ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ±¹È¸ Á¤·Ð°ü¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾î “ÁÂÆÄÀÇ Áý±ÇÀ» ¸·±â À§ÇØ ¹Ù¸¥Á¤´çÀ» ¶°³ª È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸¸¦ ÁöÁöÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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