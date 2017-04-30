¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÀüµÎÈ¯°ú ±¤ÁÖ ¹ÎÁÖÈ­ ¿îµ¿¡¦¡°ÀüµÎÈ¯ È¸°í·ÏÀÇ Áø½Ç¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.30 ÀÏ 01:09
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.30  
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¡ã SBS ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ Á¦ÀÛÁøÀº ÃÖ±Ù ¹ß°£µÈ ÀüµÎÈ¯ÀÇ È¸°í·ÏÀ» ÁýÁß Á¶¸íÇß´Ù. 29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯¿¡¼­ Á¦ÀÛÁøÀº ÃÖ±Ù ÀüµÎÈ¯ÀÌ ¹ß°£ÇÑ ¡®ÀüµÎÈ¯ È¸°í·Ï¡¯ ¼Ó ±×ÀÇ ÁÖÀåÀ» ÇÏ³ª¾¿ ÆÄÇìÃÆ´Ù.

SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Á¦ÀÛÁøÀº ÃÖ±Ù ¹ß°£µÈ ÀüµÎÈ¯ÀÇ È¸°í·ÏÀ» ÁýÁß Á¶¸íÇß´Ù.

29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­ Á¦ÀÛÁøÀº ÃÖ±Ù ÀüµÎÈ¯ÀÌ ¹ß°£ÇÑ ‘ÀüµÎÈ¯ È¸°í·Ï’ ¼Ó ±×ÀÇ ÁÖÀåÀ» ÇÏ³ª¾¿ ÆÄÇìÃÆ´Ù.

“´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ÀüÁ÷ ´ëÅë·ÉÀ¸·Î¼­ ÀÚ±â Àß¸øÀ» ½º½º·Î Ã¥ÀÓÁú ÁÙ ¾Æ´Â ¿°Ä¡¸¦ ¾Æ´Â, Ã¢ÇÇÇÏÁö ¾ÊÀº »ç¶÷À¸·Î¼­ ±â¾ïµÇ°í ½Í´Ù”°í Çß´ø ±×°¡ 28³âÀÌ Áö³ª ±¤ÁÖ ¹ÎÁÖÈ­ ¿îµ¿À» µÎ°í ÀÚ½ÅÀº Ã¥ÀÓÀÌ Àü ¾ø´Ù°í ¹ß»­À» ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

Áö³­ 1980³â 5¿ù 17ÀÏ °è¾ö·ÉÀÌ Àü±¹À¸·Î È®´ëµÈ µÚ, ´ÙÀ½³¯ÀÎ 18ÀÏ ±¤ÁÖ Áö¿ª¿¡´Â °ø¼öºÎ´ë°¡ ÅõÀÔµÇ¾î ÇÐ»ý°ú ½Ã¹Î¿¡°Ô ¹«ÀÚºñÇÑ °ø°ÝÀ» °¡Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ °ÝºÐÇÑ ½Ã¹ÎµéÀÌ °è¾ö·É ÇØÁ¦¿Í ÀüµÎÈ¯ ÅðÁøÀ» ¿ä±¸ÇÏ¸ç 21ÀÏ Àü³²µµÃ» ¾Õ¿¡ ¸ð¿©µé¾ú´Ù. ÅðÁø ¿îµ¿¿¡ ³ª¼± ½Ã¹ÎµéÀº ºñ¹«Àå »óÅÂ¿´À½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ±ºÀº ½ÃÀ§ÁßÀÎ ½Ã¹ÎµéÀ» ÇâÇØ Áý´Ü ¹ßÆ÷¸¦ °¡Çß´Ù.

5·18 ¹ÎÁÖÈ­ ¿îµ¿À» À¯Ç÷ Áø¾ÐÇÑ ÀÌÈÄ ÃÖ±ÔÇÏ ´ëÅë·ÉÀÌ ´ëÅë·ÉÁ÷¿¡¼­ ¹°·¯³ªÀÚ ÀüµÎÈ¯Àº ÅëÀÏÁÖÃ¼±¹¹ÎÈ¸ÀÇ¿¡¼­ ´ÙµæÇ¥¸¦ ¾òÀ¸¸ç ´ëÅë·ÉÀÌ µÆ´Ù.

±×·¯³ª ÀüµÎÈ¯Àº 6¿ù Ç×ÀïÀ¸·Î °á±¹ ´ëÅë·É ÀÚ¸®¿¡¼­ ¹°·¯³­´Ù. ÀÌÈÄ ±×¿¡ ´ëÇÑ Àü¸éÀûÀÎ ¼ö»ç¿Í ÇÔ²² 5·18 ±¤ÁÖ ¹ÎÁÖÈ­ ¿îµ¿¿¡¼­ ÀüµÎÈ¯ÀÌ ÃÖÃÊ¹ßÆ÷¸í·ÉÀ» Çß´À³Ä¸¦ µÎ°í °©·ÐÀ»¹ÚÀÌ ÀÌ¾îÁ³À¸³ª °á±¹ ¹àÇôÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

ÀüµÎÈ¯ÀÌ È¸°í·ÏÀ» Ãâ°£ÇÏ°í 5·18 ±¤ÁÖ ¹ÎÁÖÈ­ ¿îµ¿ ´ç½Ã ÀÚ½ÅÀº ¾Æ¹«·± Àß¸øµµ ¾ø´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ³ª¼± °Í¿¡ ´ëÇØ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í ½Í´Ù’ Á¦ÀÛÁø ÃøÀº ´ç½Ã °è¾ö»ç·É°üÀÌ¾ú´ø ÀÌÈñ¼º ¾¾¸¦ ¸¸³ª ÀÎÅÍºä¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.

ÀÌÈñ¼ºÀº Àå±ºÀº Á¦ÀÛÁøÀÌ °ø¼öºÎ´ë³ª ±¤ÁÖ¿¡ ÅõÀÔµÆ´ø °è¾ö±ºµéÀÇ ¹Î°£ÀÎ ÇÐ»ìÀÌ »ç½ÇÀÌ³Ä´Â Áú¹®¿¡ “±×·± Àû ¾ø´Ù. ³ªÇÑÅ× ±×·± °ÍÀ» ¹°¾îº» ´ç½ÅÀÌ Æ²·È´Ù”°í ´ë´äÇß´Ù.

ÀÌ¾î ±×´Â “ÀÖ¾îµµ ÀÖ´Ù°í ¾ê±âÇÏ°Ú³Ä. Àâ¾Æ¶¼Áö”¶ó°í ¸»ÇØ ¿©Áö¸¦ ³²°å´Ù.

ÀÌ ¾¾´Â “±×¶§ ´©°¡ »ç°Ý¸í·ÉÀ» Çß´À³Ä. ´©°¡ ½ú³Ä ÀÌ·± ½ÄÀ¸·Î ¸»ÇÏ´Âµ¥ ¹ßÆ÷ ¸í·ÉÀ» ³»·Á¼­ »ç°ÝÇÑ °ÍÀº º°·Î ¾ø´Ù. Àû(½Ã¹Î)ÀÌ ÃÑÀ» ½î´Ï±î Á¤´ç¹æÀ§·Î ½ð °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀüµÎÈ¯Àº ÀÚ½ÅÀÇ È¸°í·Ï¿¡¼­ ¾ç¹Î »ì»óÀº ¾ø¾ú°í ½ÃÀ§´ë°¡ ¸ÕÀú ¹«ÀåÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Âµ¥ ÀÌÈñ¼ºÀÇ ¹ß¾ð ¿ª½Ã ÀüµÎÈ¯ÀÇ È¸°í·Ï ¼Ó ³»¿ë°ú Â¥¸ÂÃá µí ÀÏÄ¡ÇÑ´Ù.

ÀÌ ¾¾´Â “Ã¥ÀÓÁö°í Â¡¿ª±îÁö °¡¼­ 7³â Çü±îÁö ¹Þ¾Ò´Ù. ±× ÀÌ»ó ¾î¶»°Ô ÇÏ³Ä. 4¿ù¿¡ ¼ö°¨µÅ ÇÑ 8°³¿ù Âë ÀÖ¾ú´Ù. ³» Ã¥ÀÓÀº, ³» ÁË´Â ±×·¸°Ô ´Ù ¹ú ¹Þ¾Ò´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ ¾¾ÀÇ ¸»¿¡ Á¦ÀÛÁøÀÌ “±¹¹ÎÀ» ÇâÇØ ¹ßÆ÷ÇÏ°í Áø¾ÐÇÑ Çàµ¿¿¡ ´ëÇØ Á¤´çÇß´Ù°í º¸³Ä”°í ¹¯ÀÚ ÀÌÈñ¼º¾¾´Â “±×°É ±¹¹ÎÀ¸·Î º¸³Ä. ÆøµµÁö. ¹ÎÁÖÈ­´Â ¹«½¼ ¹ÎÁÖÈ­³Ä. ¾ûÅÍ¸® °°Àº ÀÌ¾ß±â´Ù”°í ´ë´äÇß´Ù.

‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í ½Í´Ù’ Á¦ÀÛÁøÀº ÀüµÎÈ¯À» ¸¸³ª Á÷Á¢ ÀÌ¾ß±â¸¦ µè±â À§ÇØ ±×ÀÇ ÀÚÅÃÀ¸·Î Ã£¾Æ°¬À¸³ª Áý ¾ÕÀ» ÁöÅ°´Â °æÂûµé¿¡°Ô ¸·Çô ±×¸¦ ¸¸³¯ ¼ö ¾ø¾ú´Ù.

ÀüµÎÈ¯ÀÇ È¸°í·ÏÀ» Á¤¸®ÇÑ ºñ¼­°üÀº ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿ÍÀÇ ÅëÈ­¿¡¼­ “´ç½Ã º¸¾È»ç·É°üÀº ÇöÀå »óÈ²°ú »ó°ü¾ø´Ù. È¸°í·ÏÀ» ²Ä²ÄÈ÷ ´Ù ÀÐ¾îº¸¶ó”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î ±×´Â “ÀüµÎÈ¯ ´ëÅë·É²²¼­´Â ÇÏ°í ½Í°í ÇØ¾ß ÇÒ ¸»Àº ÃæºÐÈ÷ ÇÏ½Å °É·Î ÀÌÇØÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÚ²Ù µÇÇ®ÀÌÇÏÁö¸¸ ´õ ÀÌ»ó ÅëÈ­°¡ ¹«ÀÇ¹ÌÇÏ´Ù”¸ç ÀüÈ­¸¦ ²÷¾ú´Ù.

ÇÑÆí ÀüµÎÈ¯ÀÇ È¸°í·Ï Ãâ°£¿¡ ¾Õ¼­ ±×ÀÇ ºÎÀÎ ÀÌ¼øÀÚ´Â ¾Õ¼­ ¸ÕÀú È¸°í·Ï ‘´ç½ÅÀº ¿Ü·ÓÁö ¾Ê´Ù’¸¦ Ãâ°£ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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