¡®½ºÄÉÄ¡ºÏ¡¯, Çõ¿ÀÀÇ ÇöÁ¦ ¡°¾ÆÁ÷µµ ¾ÆÀÌÀ¯ ¹øÈ£ ¸ô¶ó¡¦¿À´ÃÀÌ¾ß ¸»·Î¡±

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‘À¯Èñ¿ÀÇ ½ºÄÉÄ¡ºÏ’¿¡ ¾ÆÀÌÀ¯¿Í Çõ¿À°¡ Ãâ¿¬ÇØ ¹«´ë¸¦ ²Ù¸ì´Ù.
Áö³ 29ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS2 ‘À¯Èñ¿ÀÇ ½ºÄÉÄ¡ºÏ’Àº ‘½ºÄÉÄ¡ºÏÀÌ ³ºÀº ±ÝÂÊ°°Àº ³» »õ³¢’ Æ¯ÁýÀ» ÁøÇàÇß´Ù. ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡´Â ¾ÆÀÌÀ¯, Çõ¿À, Ä«´õ°¡µç, ÃÖ¹éÈ£°¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ¹«´ë¿¡´Â Çõ¿À°¡ ±ôÂ¦ Ãâ¿¬ÇØ °ü°´µéÀ» ³î·¡°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
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