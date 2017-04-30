¾ÆÀÌÀ¯, ¡®¿¥Ä«¡¯ÀÌ¾î ¡®ÀÎ±â°¡¿ä¡¯±îÁö À§³Ê ²ª°í Á¤»ó ¿Ã¶ó

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¾ÆÀÌÀ¯´Â 30ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘ÀÎ±â°¡¿ä’¿¡¼ ½Å°î ‘ÆÈ·¹Æ®’·Î À§³ÊÀÇ ‘REALLY REALLY’¸¦ ´©¸£°í 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
¾ÆÀÌÀ¯´Â ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ “ÀÀ¿øÇØÁÖ´Â ÆÒµé °í¸¿°í ’ÆÈ·¹Æ®‘ µµ¿ÍÁØ Áöµå·¡°ï ¼±¹è´Ô °¨»çÇØ¿ä. ¼Ò¼Ó»ç ½Ä±¸µéµµ °¨»çµå¸³´Ï´Ù °í»ýÇÏ¼Ì¾î¿ä”¶ó°í ¿ì½Â ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
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¾ÆÀÌÀ¯°¡ ÀÌ¹ø¿¡ »õ·Î ¹ßÇ¥ÇÑ ‘ÆÈ·¹Æ®’´Â 25¼¼°¡ µÈ ¾ÆÀÌÀ¯°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ¼Ó¸¶À½À» ´ÙÁ¤ÇÏ¸é¼µµ ÁøÁöÇÏ°Ô ÅÐ¾î³õÀº ½Å½º ÆË Àå¸£ÀÇ °îÀÌ´Ù.
¾ÆÀÌÀ¯°¡ ¿ì½Â ¼Ò°¨¿¡ Áöµå·¡°ïÀ» ¾ð±ÞÇÑ °ÍÀº ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡ Áöµå·¡°ïÀÌ Æ¯À¯ÀÇ °³¼º³ÑÄ¡´Â ·¦À¸·Î ¾ÆÀÌÀ¯¸¦ Áö¿øÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ‘ÀÎ±â°¡¿ä’¿¡´Â Á§½ºÅ°½º, ¾ÆÀÌÀ¯, Æ¾Å¾, À§³Ê, EXID, ¸ó½ºÅ¸¿¢½º, ¿À¸¶ÀÌ°É, SF9, ¶óºÕ, ½º´©ÆÛ, ÇÁ¸®½ºÆ¾, ´ÙÀÌ¾Æ, ¸ð¸ð·£µå, ¹Ù½ÃÆ¼, ÀÎ¿¢½º, º¸ÀÌÇÁ·»µå µîÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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