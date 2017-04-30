È«È­¸®, °ú°Å ½Ã±¸ ¸ð½À º¸´Ï¡¦¡°¾î¸± ¶§ºÎÅÍ Àå³­ ¾Æ´Ï¾ú³×¡±

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ÇÑÆí È«¼ºÈçÀº 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã Àá½Ç¾ß±¸Àå¿¡¼ ¿¸° ‘2017 Å¸ÀÌ¾î¹ðÅ© KBO¸®±×’ ·Ôµ¥-µÎ»ê Àü¿¡ ¾Õ¼ ÀºÅð½ÄÀ» °¡Á³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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