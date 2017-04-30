µ¿½Ã°³ºÀ ¡®Æ¯º°½Ã¹Î¡¯°ú ¡®ÀÓ±Ý´ÔÀÇ »ç°Ç¼öÃ¸¡¯¡¦¡°ÇÑ±¹¿µÈ­ ¹Ú½º¿ÀÇÇ½º ¼±µÎ Á¢¼ö¡±

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|¡ã 26ÀÏ µ¿½Ã °³ºÀÇÑ ÇÑ±¹¿µÈ ‘Æ¯º°½Ã¹Î’°ú ‘ÀÓ±Ý´ÔÀÇ »ç°Ç¼öÃ¸’ÀÌ ³ª¶õÈ÷ ¹Ú½º¿ÀÇÇ½º 1, 2À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. ÇÑ±¹¿µÈ µÎ ÆíÀÌ ¹Ú½º¿ÀÇÇ½º 1À§¿Í 2À§¸¦ Â÷ÁöÇÏ¸ç, 2ÁÖ ¿¬¼Ó ¹Ú½º¿ÀÇÇ½º Á¤»óÀ» ÁöÅ°°í ÀÖ´ø ‘ºÐ³ëÀÇ ÁúÁÖ: ´õ ÀÍ½ºÆ®¸²’Àº 3À§·Î ³»·Á¾É¾Ò´Ù. ¿µÈÁøÈïÀ§¿øÈ¸ Á¦°ø.
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‘Æ¯º°½Ã¹Î’Àº ÃÖ¹Î½Ä·°ûµµ¿ø·½ÉÀº°æ ÁÖ¿¬À¸·Î ¼¿ï½ÃÀå ¼±°ÅÀüÀ» ±×¸®°í ÀÖ´Â ¿µÈÀÌ´Ù. ¹ß·Î ¶Ù´Â ¼¿ï½ÃÀå, Á¤Ä¡ 9´Ü º¯Á¾±¸(ÃÖ¹Î½Ä)°¡ ¿ª»ç»ó Ã³À½À¸·Î ¼¿ï½ÃÀå 3¼±¿¡ µµÀüÇÏ¸ç Â÷±â ´ë±Ç±îÁö ³ë¸®´Â ¸ð½ÀÀ» ±×·Á³»°í ÀÖ´Ù.
‘Æ¯º°½Ã¹Î’ÀÌ ´õ ÁÖ¸ñ¹Þ´Â ÀÌÀ¯´Â 5¿ù 9ÀÏ Àå¹Ì´ë¼±À» ¾ÕµÎ°í °³ºÀÇÑ Á¤Ä¡·¼±°Å ¿µÈ¶ó´Â Á¡ ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¹ÚÀÎÁ¦ °¨µ¶Àº Á¦ÀÛº¸°íÈ¸¿¡¼ 5¿ù Àå¹Ì´ë¼±°ú ¿µÈ °³ºÀÀÏÀÌ ºñ½ÁÇÏ°Ô °ãÄ¡´Â Á¡¿¡ ´ëÇØ “ÀÌ·± »óÈ²ÀÌ ¿Ã ÁÙÀº ÀüÇô ¿¹»óÇÏÁö ¸øÇß´Ù. ÀÌ ½Ã³ª¸®¿À´Â 3³â ÀüºÎÅÍ ±âÈ¹µÆ´Ù”¸ç “ÀÌ ¿µÈ°¡ °³ºÀµÆÀ» ¶§ ¾î¶»°Ô ¹Þ¾Æµé¿©ÁúÁö ±â´ë°¨°ú °ÆÁ¤ÀÌ µ¿½Ã¿¡ µç´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¼±±ÕÀÇ Ã¹ »ç±Ø µµÀüÀÛÀÎ ‘ÀÓ±Ý´ÔÀÇ »ç°Ç¼öÃ¸’Àº ¿ÕÁÂ¸¦ ÁöÅ°±â º¸´Ù Á÷Á¢ Çàµ¿ÇÏ¸ç Á¤ÀÇ¸¦ ÁÀ´Â ¿Õ ¿¹Á¾(ÀÌ¼±±Õ)°ú ¾î¸®¹Ù¸® ½ÅÀÔ»ç°ü ÀÌ¼(¾ÈÀçÈ«)°¡ ÆîÄ¡´Â °úÇÐ¼ö»ç °úÁ¤À» ´ã°í ÀÖ´Ù.
‘ÀÓ±Ý´ÔÀÇ »ç°Ç¼öÃ¸’Àº µ¿¸íÀÇ À¥Å÷À» ½ºÅ©¸°À¸·Î ¿Å±ä ÀÛÇ°À¸·Î ±ÇÀ§¸¸À» ³»¼¼¿ì´Â ¸®´õ°¡ ¾Æ´Ñ ÇöÀå¿¡¼ ¿Ç÷ °úÇÐ¼ö»ç¸¦ ÆîÄ¡´Â ¿Õ°ú ½ÅÇÏÀÇ ÄÞºñÇÃ·¹ÀÌ·Î À¯ÄèÇÏ°í ÅëÄèÇÑ °³±× »ç±ØÀ» ±×·Á³½´Ù.
ÇÑÆí ‘Æ¯º°½Ã¹Î’°ú ‘ÀÓ±Ý´ÔÀÇ »ç°Ç¼öÃ¸’Àº °³ºÀ ÀÌÈÄ ´©Àû°ü°´ 68¸¸ 1154¸í, 50¸¸ 6671¸íÀ» ±â·ÏÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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