¡®¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å¡¯ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ÇÑÀºÁ¤¡¦¡°ÁýÁÖÀÎ? No! ÀÌ¹ø¿£ ¹æÁÖÀÎÀÌ´Ù¡±

|
|
|
|¡ã ‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å ºó¹æÀÖÀ½’ÀÌ Á¤±Ô Æí¼º ÀÌÈÄ »õ·Î¿î ÁýÁÖÀÎ°ú ¹æÁÖÀÎ Á¶ÇÕÀ» °ø°³Çß´Ù. ÇÑÀºÁ¤°ú ÇÇ¿À´Â ÁýÁÖÀÎ¿¡¼ ¹æÁÖÀÎÀ¸·Î ÀÔÀåÀ» ¹Ù²ã °¢°¢ ÄÉÀÌÀª°ú ½ºÆ¼ºêJ&¿ä´ÏPÀÇ Áý¿¡ ÀÔÁÖÇÏ°Ô µÆ´Ù. MBCÄ¸Ã³.
‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å ºó¹æÀÖÀ½’ÀÌ Á¤±Ô Æí¼º ÀÌÈÄ »õ·Î¿î ÁýÁÖÀÎ°ú ¹æÁÖÀÎ Á¶ÇÕÀ» °ø°³Çß´Ù.
MBC ½ºÅ¸ ¸®¾ó µ¿°Å ¹ö¶óÀÌ¾îÆ¼ ‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å ºó¹æÀÖÀ½’(¿¬Ãâ ÃÖÀ±Á¤/ ÀÌÇÏ ¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å)ÃøÀº 29ÀÏ ¹ßÄ¢ÇÑ ºÎµ¿»êÀ» ÅëÇØ »õ·Î¿î µ¿°ÅÀÎ Á¶ÇÕÀÌ ÇÕ·ùµÇ¸ç ÀÌµéÀÇ »ö´Ù¸¥ µ¿°Å°¡ ½ÃÀÛµÉ °ÍÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø Á¶ÇÕÀº À¯¶ó-±è¹ÎÁ¾-±è±¸¶ó, ÄÉÀÌÀª-ÇÑÀºÁ¤, ½ºÆ¼ºêJ&¿ä´ÏP-ÇÇ¿À-Á¶¼¼È£ÀÌ´Ù. ÇÑÀºÁ¤°ú ÇÇ¿À´Â ÁýÁÖÀÎ¿¡¼ ¹æÁÖÀÎÀ¸·Î ÀÔÀåÀ» ¹Ù²ã °¢°¢ ÄÉÀÌÀª°ú ½ºÆ¼ºêJ&¿ä´ÏPÀÇ Áý¿¡ ÀÔÁÖÇÏ°Ô µÆ´Ù.
‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å’´Â ¼·Î ÀüÇô ´Ù¸¥ ¼ºÇâ°ú °³¼ºÀ» °¡Áø ½ºÅ¸µéÀÌ ½ÇÁ¦ ÀÚ½ÅÀÌ °ÅÁÖÇÏ´Â ÁýÀÇ ºó ¹æÀ» ´Ù¸¥ ½ºÅ¸¿¡°Ô ¼¼¸¦ ÁÖ¸ç ¹ú¾îÁö´Â ÀÏ»óÀ» °¡°¨ ¾øÀÌ º¸¿©ÁÖ´Â ¸®¾ó¸®Æ¼ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.
‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å’´Â ½ÃÃ»·ü °ÝÀüÁöÀÎ ±Ý¿äÀÏ ¹ãÀ¸·Î Á¤±Ô Æí¼ºµÈ Á÷ÈÄ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ È£ÆòÀ» ÀÌ²ø¾î¿À°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ ´ë¼±Æ¯º°¹æ¼Û°ü°è·Î 28ÀÏ °á¹æµÆ´ø ‘¹ßÄ¢ÇÑ µ¿°Å ºó¹æÀÖÀ½’Àº ¿À´Â 5¿ù 5ÀÏºÎÅÍ ´Ù½Ã ¹æ¼ÛÀ» ½ÃÀÛÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >