¡®·±´×¸Ç¡¯ ½ÃÃ»·ü 6.4%·Î ¶Ç »ó½Â¡¦¡°´Ù½Ã »ó½Â ±Ëµµ¿¡ ¿À¸¦±î?¡±

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±×µ¿¾È ·±´×¸ÇÀº 3%´ëÀÇ ½ÃÃ»·ü¿¡¼ ¹þ¾î³ªÁö ¸øÇÏ°í ºÎÁøÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ´Ù°¡ Áö³ 16ÀÏ Àü¼Ò¹Î°ú ¾ç¼¼ÇüÀÇ ¿µÀÔ Á÷ÈÄ 5.4%(´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ ±âÁØ)ÀÇ ½ÃÃ»·üÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
·±´×¸ÇÀÇ ½ÃÃ»·ü »ó½ÂÀ» µÎ°í ´©¸®²ÛµéÀº »õ ·±´×¸ÞÀÌÆ®ÀÇ ÀÏ½ÃÀû È¿°úÀÎÁö ¾Æ´Ï¸é ÀÌ´ë·Î »ó½Â¼¼¸¦ Å» Áö¸¦ µÎ°í °©·ÐÀ»¹ÚÀ» ¹ú¿´´Ù.
¾ÆÁ÷ »õ ·±´×¸ÞÀÌÆ®°¡ µé¾î¿ÂÁö 2ÁÖ ¹Û¿¡ µÇÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª ´ÙÇàÈ÷ ½ÃÃ»·üÀº ²ÙÁØÈ÷ »ó½ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí 30ÀÏ ¹æ¼ÛµÇ´Â SBS ‘·±´×¸Ç’¿¡¼´Â ¼ÛÁöÈ¿°¡ ´çÀÏÄ¡±â ´ë¸¸ ¿©Çà¿¡¼ °ÅÄ§¾ø´Â ¸Ô¹æÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ‘ãæ ¸Ô¹æ ¿©½Å’À¸·Î µî±ØÇÒ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ·±´×¸Ç¿¡´Â Áö³ÁÖ¿¡ ÀÌ¾î ‘±Û·Î¹ú ÇÁ·ÎÁ§Æ®’ 2ÅºÀ» ¸Â¾Æ ¾Æ½Ã¾Æ 3°³±¹À¸·Î ´çÀÏÄ¡±â ÇØ¿Ü¿©Çà¿¡ ³ª¼± ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁø´Ù.
ÇÏÇÏ, ¾ç¼¼Âù°ú ÇÔ²² ´ë¸¸À¸·Î ¶°³ ¼ÛÁöÈ¿´Â ÃÔ¿µ ³»³» ³¡¾ø´Â ¸Ô¹æÀ» ¼±º¸¿© ¸ðµÎ¸¦ ³î¶ó°Ô ¸¸µé ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿¹°íÆí¿¡¼ ¼ÛÁöÈ¿´Â ´ÜÀÚÀÌ¹Ì¿£, ¿ìÀ°¸é µî ´ë¸¸À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â À½½Ä»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÏ¸í ‘½âÀº µÎºÎ’¶ó°í ºÒ¸®´Â ÃëµÎºÎ ¿ä¸®ÀÇ ±¹¹°±îÁö ÆøÇ³ ÈíÀÔÇß´Ù.
ÇÑÆí, Á¦ÁÖµµ·Î ¶°³ ±èÁ¾±¹°ú ÀÌ±¤¼ö, Àåµµ¿¬Àº ºñ¹Ù¶÷ÀÌ ¸ô¾ÆÄ¡´Â ³¯¾¾¿¡ ¼¿ï·Î µ¹¾Æ°¡´Â Æ¼ÄÏ±îÁö ¸ÅÁøµÇ¸ç ³«¿ÀµÉ À§±â¿¡ ºÀÂøÇß´Ù.
°ú¿¬ ´çÀÏ Ä¡±â ¿©ÇàÀ» ¹«»çÈ÷ ¸¶Ä¡°í ±ÍÈ¯ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö, '·±´×¸Ç'ÀÇ ¾Æ½Ã¾Æ 3±¹ ´çÀÏÄ¡±â ÇØ¿Ü¿©Çà±â 2ÅºÀº 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½Ã 50ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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