¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ±è»§¼øÀÌ ¾È½Å¾Ö ÀÏ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â ÀÌÀ¯¡¦¡°±é½º ¶§¹®?¡±

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‘º¹¸é°¡¿Õ’ ±è»§¼øÀÇ Á¤Ã¼¿¡ ´ëÇØ ´©¸®²ÛµéÀÇ ÃßÃøÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.
30ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘º¹¸é°¡¿Õ’ 1¶ó¿îµå¿¡¼´Â ±è»§¼ø°ú ¹Ù´Ù¿©½ÅÀÌ ³ë·¡ ´ë°áÀ» ÆîÃÆ´Ù.
¹Ù´Ù¿©½Å°ú ±è»§¼øÀº ÇöÁø¿µÀÇ ´ëÇ¥°îÀÎ ‘Èå¸° ±â¾ï ¼Ó¿¡ ±×´ë’À» ¿Ã¢Çß´Ù. ¹Ù´Ù¿©½ÅÀº ¿©¼º ¶ôÄ¿Ã³·³ ½Ã¿ø½Ã¿øÇÑ ¸ñ¼Ò¸®ÀÇ º¸ÄÃÀ», ±è»§¼øÀº Çã½ºÅ°ÇÑ Ã¢¹ýÀ¸·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ±è»§¼øÀº ¹Ù´Ù¿©½ÅÀ» ÀÌ±â°í ´ÙÀ½ ¶ó¿îµå·Î ÁøÃâ, ¹Ù´Ù¿©½ÅÀÇ Á¤Ã¼´Â ½Åº¸¶ó·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
¹æ¼Û Á÷ÈÄ ´©¸®²ÛµéÀº ±è»§¼øÀÇ Á¤Ã¼°¡ ¹Ù¹ö·¿Ã÷ÀÇ º¸ÄÃ ¾È½Å¾Ö¶ó°í ÃßÃøÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±è»§¼øÀÇ µ¶Æ¯ÇÑ À½»öÀÌ ¾È½Å¾ÖÀÇ À½»ö°ú ºñ½ÁÇÑµ¥´Ù ÀÛÀº Ã¼Çü ¶ÇÇÑ ¾È½Å¾Ö¿Í ´à¾Ò´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ´©¸®²ÛµéÀº ¾È½Å¾Ö°¡ ÃÖ±Ù ´Ù¸®¸¦ ´ÙÃÄ ±é½º¸¦ Çß´Âµ¥ ´Ù¸® ºÎ»óÀ» ´çÇÑ ±è»§¼ø°ú ºÎ»óÀÌ ÀÏÄ¡ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹æ¼Û Á÷ÈÄ ´©¸®²ÛµéÀº “¹Ù¹ö·¿Ã÷ À½¾Ç µé¾î ºÃ´Âµ¥ ¾È½Å¾Ö ¸Â´Â µí” “µèÀÚ¸¶ÀÚ ¾È½Å¾Ö¶ó°í ¾Ë¾ÆÃ«´Ù” “¾È½Å¾Ö °ø¿¬ °¬´Âµ¥ ±× ¶§ ´Ù¸® ´ÙÃÆ´øµ¥ ±è»§¼øµµ ´Ù¸® ´ÙÄ£ °Å º¸¸é ¿ª½Ã” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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