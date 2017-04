▲ 차 어학원 원장 차성원

A: For some reason, it’s just not connecting.



무슨 이유에서인지 연결이 되지 않아요.



B: How long has this been happening?



이렇게 된지 얼마나 됐나요?



A: It hasn’t been working the past few days.



지난 며칠 간 연결이 안됐어요.



B: Will the internet even pop up?



인터넷이 열리긴 하나요?



A: It’ll pop up, but it won’t connect to a webpage.



열리긴 하지만 웹 페이지로 연결이 되지 않아요.





