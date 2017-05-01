¡®Æ®¸®ÇÃH¡¯ ¾Ù¹ü ³í¶õ¡¦¡°Ä§´ë À§ ÇÑ ¿©ÀÚ¿Í µÎ ³²ÀÚ¡¦Æ®¸®ÇÃÀÌ¶ó´õ´Ï ÀÌ·± Æ®¸®ÇÃÀÌ¾ú³ª¡±

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Çö¾Æ¿Í ÆæÅ¸°ï ÈÄÀÌ·ÀÌ´øÀÌ ÇÔ²²ÇÏ´Â È¥¼º À¯´Ö Æ®¸®ÇÃH°¡ º£ÀÏÀ» ¹þÀÚ¸¶ÀÚ ³í¶õÀÇ Áß½É¿¡ ¼¹´Ù.
Çö¾Æ¿Í ÆæÅ¸°ïÀÇ ÈÄÀÌ, ÀÌ´øÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ È¥¼º À¯´Ö Æ®¸®ÇÃHÀÇ Ã¹ ¹øÂ° ¹Ì´Ï¾Ù¹ü 199X°¡ 1ÀÏ Á¤¿À °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÆ´Ù.
1ÀÏ(¿À´Ã) Á¤¿À Æ®¸®ÇÃHÀÇ Ã¹ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü ‘199X’ À½¿øÀÌ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ Àü°Ý °ø°³µÆ´Ù. Å¸ÀÌÆ²°îÀÎ ‘365 FRESH’´Â 1990³â´ë ÆãÅ© ½ºÅ¸ÀÏÀÇ °îÀ¸·Î ‘1³â 365ÀÏ Ç×»ó ÄðÇÏ°í ¸ÚÁö´Ù’´Â ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù.
°ø½Ä À¯Æ©ºê µî ¿Â¶óÀÎ Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ‘365 FRESH’ÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿Àµµ ¿ª½Ã °ø°³µÆ´Ù. °ø°³µÈ Æ®¸®ÇÃH ‘365 FRESH’ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â ´õ ÀÌ»ó ÀÒÀ» °ÍÀÌ ¾ø¾î Çàº¹ÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â ½½ÇÂ Ã»ÃáµéÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ±×·Á³½´Ù.
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