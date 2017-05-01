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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.1 ¿ù 17:38
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¡®¹Ì¼¼¸ÕÁö¡¯¿ÍÀÇ ÀüÀï¡¦¡°Ã»°è±¤Àå¿¡¼­ °ø±âÁ¤È­ ½Ä¹° Á÷°Å·¡ ÀåÅÍ ¿­·Á¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¼¼°èº¸°Ç±â±¸(WHO)°¡ Áö³­ 2013³â 10¿ù ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ ¡®1±º ¹ß¾Ï¹°Áú¡¯·Î ºÐ·ùÇÑ °¡¿îµ¥ ±¹³»¿¡¼­µµ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ ¸·À» ¹æ¹ýÀ» Ã£´Â »ç¶÷µéÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

‘5¿ù È²±Ý¿¬ÈÞ’¿¡ Á¢¾îµé¾ú´Ù. ±Ù·ÎÀÚÀÇ ³¯À» ½ÃÀÛÀ¸·Î ¿¬ÈÞ¸¦ Áñ±â·¯ »ï»ï¿À¿À ¶°³ª´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô ÇÑ°¡Áö °øÅëÁ¡À» Ã£À» ¼ö ÀÖ´Ù.

¹Ù·Î ´Ùµé ¸¶½ºÅ©¸¦ ¾²°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

¾ðÁ¨°¡ºÎÅÍ ¿ì¸®³ª¶ó ÇÏ´ÃÀ» »Ñ¿¸°Ô µÚµ¤Àº ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¡ ¸¶½ºÅ©¸¦ ¾²´Â °ÍÀÌ ÀÌÁ¨ ÀÏ»óÃ³·³ ÀÍ¼÷ÇØÁö°í ÀÖ´Ù.

°ú°Å ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö´Â Èë¸ÕÁö, ²É°¡·ç µî¿¡¼­ ÀÚ¿¬ÀûÀ¸·Î ¹ß»ýÇß´Ù. ±×·¯³ª »ê¾÷ÀÌ ¹ß´ÞÇÏ¸ç ¼®Åº°ú ¼®À¯ µîÀÇ ¿¡³ÊÁö¸¦ ¼Òºñ°¡ Áõ°¡ÇÏÀÚ ¸Å¿¬, ÀÚµ¿Â÷ ¹è±â°¡½º, °Ç¼³ÇöÀå ¸ÕÁö µîÀ¸·ÎºÎÅÍ ÀÎÀ§ÀûÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁö±â ½ÃÀÛÇß´Ù.

ÄÚ³ª ±â°üÁö¿¡¼­ °É·¯ÁöÁö ¾ÊÀ» Á¤µµ·Î ÀÛÀº ÀÔÀÚ¸¦ °¡Áø ¹Ì¼¼¸ÕÁö´Â °¢Á¾ È­ÇÕ¹°ÁúÀ» Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ¾î ¸ö ¼Ó±îÁö ½º¸çµé¸é ´ç¿¬È÷ °Ç°­¿¡ ÇØ¸¦ ³¢Ä¡°Ô µÈ´Ù.

¼¼°èº¸°Ç±â±¸(WHO)´Â Áö³­ 2013³â 10¿ù ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ ‘1±º ¹ß¾Ï¹°Áú’·Î ºÐ·ùÇß°í, ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö·Î ÀÎÇØ ±â´ë¼ö¸íº¸´Ù ÀÏÂï »ç¸ÁÇÏ´Â »ç¶÷µµ ¿¬°£ 700¸¸ ¸í¿¡ ÀÌ¸¥´Ù°í ÆÄ¾ÇÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¡ ´ëÇÑ °ÆÁ¤°ú °ü½ÉÀÌ ²ÙÁØÈ÷ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼ÀÎ ¸¸Å­ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ ¸·À» ¹æ¹ýÀ» Ã£´Â »ç¶÷µéµµ ´Ã°í ÀÖ´Ù.

1ÀÏ ¼­¿ï½Ã Ã»°è±¤Àå¿¡¼­´Â ‘°ø±âÁ¤È­½Ä¹° Á÷°Å·¡ÀåÅÍ’°¡ ¿­·È´Ù. ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ Àâ´Â µ¥ ‘°ø±âÁ¤È­½Ä¹°’ÀÌ Å¹¿ùÇÏ´Ù´Â ¿¬±¸ °á°ú°¡ ¹ßÇ¥µÈ Á÷ÈÄ °ø±âÁ¤È­½Ä¹°¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ ±ÞÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¼­¿ï½Ã´Â 1~2ÀÏ Ã»°è±¤Àå¿¡¼­ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ Àâ´Â ‘°ø±âÁ¤È­½Ä¹° Á÷°Å·¡ÀåÅÍ’ ¿î¿µÇÏ°í ¼­¿ï ½Ã³»¿¡¼­ »ý»êÇÑ ½Ä¹°À» ½ÃÁß°¡°Ýº¸´Ù 20~30% ½Ñ °¡°ÝÀ¸·Î Á÷°Å·¡ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù.

°ø±âÁ¤È­½Ä¹°·Î ¾Ë·ÁÁø ¼ö¿° Æ¿¶õµå½Ã¾Æ·±ÝÀü¼ö·»ê¼¼ºñ¿¡¸®¾Æ·¼±ÀÎÀå µîÀÇ ´ÙÀ°½Ä¹°µµ °ø±âÁ¤È­¿Í Ãµ¿¬ °¡½À±â ¿ªÇÒÀ» ÇØÁÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö¸é¼­ ²ÙÁØÈ÷ ÃâÇÏµÇ°í ÀÖ´Ù.

³óÃÌÁøÈïÃ» ¿¬±¸ °á°ú ºó¹æ¿¡ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í º¬°¥ °í¹«³ª¹«¸¦ ³Ö°í 4½Ã°£ÀÌ Áö³­ µÚ ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ¸¦ ÃøÁ¤ÇÏÀÚ 2.5§­ ÀÌÇÏÀÇ ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ 67% °¨¼ÒÇß´Ù. º¬°¥ °í¹«³ª¹«´Â Áõ»ê ÀÛ¿ëÀ¸·Î ÀÙÀÇ ¿Î½º ÃþÀÌ ²öÀû²öÀûÇØÁö¸é¼­ ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ ´Þ¶óºÙ¾î »ç¶óÁö±â ¶§¹®¿¡ ÀÔÀÚ°¡ ÀÛÀº ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ ¾ø¾Ö´Â µ¥ È¿°úÀûÀÌ´Ù.

±â°øÀÇ Å©±â´Â ½Ä¹° Á¾·ù¿¡ µû¶ó ´Ù¸£Áö¸¸ Å« °æ¿ì 20§­ Á¤µµÀÌ±â ¶§¹®¿¡ 2.5§­ÀÌÇÏÀÇ ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö´Â ±â°øÀ¸·Î Èí¼öµÅ ¾ø¾îÁö´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ Àâ´Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • È«È­¸®, °ú°Å ½Ã±¸ ¸ð½À º¸´Ï¡¦¡°¾î¸± ¶§ºÎÅÍ Àå³­ ¾Æ´Ï¾ú³×¡±
  • ¡®±Ù·ÎÀÚÀÇ ³¯¡¯ ±Ù¹« ½Ã ¼ö´çÀº?¡¦¡°ÆòÀÏ ±Ù¹«ÀÇ 150% Ãß°¡ Áö±Þ¡±
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  • ¡®·±´×¸Ç¡¯, °³¸® °áÈ¥ ¼Ò½Ä¿¡ ¼ÛÁöÈ¿ ºÐÅë ÅÍÆ®·Á¡¦¡°°­°³¸® ÀüÈ­¹øÈ£ ¹Ù²å¾î!¡±
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    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    5
    ¿À»óÁø¢¾±è¼Ò¿µ, °áÈ¥½Ä¿¡ ¿Â ÇÏ°´µé º¸´Ï¡¦¡°¿ÏÀü ÃÊÆ¯±ÞÀÌ³×¡±
    6
    [UFC211] ¹Ì¿ÀÄ¡Ä¡ vs »êÅä½º, º¹¼öÇ÷Àü 2Â÷Àü¡¦¡°ÀÌ¹ø ½Â¸®ÀÚ´Â ´©±¸?¡±
    7
    SNL ±è¼Ò¿¬, ¿Ïº®¿¡ °¡±î¿î Àç¿¬ 'ÀºÇÏÃ¶µµ 999'
    8
    ¡°ÀÌ°Ô Áß±¹ÀÌ¾ß ÇÑ±¹ÀÌ¾ß?¡±¡¦Ãæ°ÝÀûÀÎ ¼­¿ï ¹Ì¼¼¸ÕÁö »çÁø
    9
    ÀºÅð È«¼ºÈç, º»°ÝÀûÀÎ ÁöµµÀÚ ±æ¡¦¡°³ªÁß¿¡ ÇÑ±¹¿¡¼­ °¨µ¶ ÇÏ°í½Í´Ù¡±
    10
    [·Î¶Ç]752È¸ 1µî 9¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 18¾ï7Ãµ¸¸¿ø
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2017³â 5¿ù1ÀÏ~)
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