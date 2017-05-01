¡®¹Ì¼¼¸ÕÁö¡¯¿ÍÀÇ ÀüÀï¡¦¡°Ã»°è±¤Àå¿¡¼­ °ø±âÁ¤È­ ½Ä¹° Á÷°Å·¡ ÀåÅÍ ¿­·Á¡±

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|¡ã ¼¼°èº¸°Ç±â±¸(WHO)°¡ Áö³ 2013³â 10¿ù ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ ¡®1±º ¹ß¾Ï¹°Áú¡¯·Î ºÐ·ùÇÑ °¡¿îµ¥ ±¹³»¿¡¼µµ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ ¸·À» ¹æ¹ýÀ» Ã£´Â »ç¶÷µéÀÌ ´Ã°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
‘5¿ù È²±Ý¿¬ÈÞ’¿¡ Á¢¾îµé¾ú´Ù. ±Ù·ÎÀÚÀÇ ³¯À» ½ÃÀÛÀ¸·Î ¿¬ÈÞ¸¦ Áñ±â·¯ »ï»ï¿À¿À ¶°³ª´Â »ç¶÷µé¿¡°Ô ÇÑ°¡Áö °øÅëÁ¡À» Ã£À» ¼ö ÀÖ´Ù.
¹Ù·Î ´Ùµé ¸¶½ºÅ©¸¦ ¾²°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
¾ðÁ¨°¡ºÎÅÍ ¿ì¸®³ª¶ó ÇÏ´ÃÀ» »Ñ¿¸°Ô µÚµ¤Àº ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¡ ¸¶½ºÅ©¸¦ ¾²´Â °ÍÀÌ ÀÌÁ¨ ÀÏ»óÃ³·³ ÀÍ¼÷ÇØÁö°í ÀÖ´Ù.
°ú°Å ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö´Â Èë¸ÕÁö, ²É°¡·ç µî¿¡¼ ÀÚ¿¬ÀûÀ¸·Î ¹ß»ýÇß´Ù. ±×·¯³ª »ê¾÷ÀÌ ¹ß´ÞÇÏ¸ç ¼®Åº°ú ¼®À¯ µîÀÇ ¿¡³ÊÁö¸¦ ¼Òºñ°¡ Áõ°¡ÇÏÀÚ ¸Å¿¬, ÀÚµ¿Â÷ ¹è±â°¡½º, °Ç¼³ÇöÀå ¸ÕÁö µîÀ¸·ÎºÎÅÍ ÀÎÀ§ÀûÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁö±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
ÄÚ³ª ±â°üÁö¿¡¼ °É·¯ÁöÁö ¾ÊÀ» Á¤µµ·Î ÀÛÀº ÀÔÀÚ¸¦ °¡Áø ¹Ì¼¼¸ÕÁö´Â °¢Á¾ ÈÇÕ¹°ÁúÀ» Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ¾î ¸ö ¼Ó±îÁö ½º¸çµé¸é ´ç¿¬È÷ °Ç°¿¡ ÇØ¸¦ ³¢Ä¡°Ô µÈ´Ù.
¼¼°èº¸°Ç±â±¸(WHO)´Â Áö³ 2013³â 10¿ù ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ ‘1±º ¹ß¾Ï¹°Áú’·Î ºÐ·ùÇß°í, ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö·Î ÀÎÇØ ±â´ë¼ö¸íº¸´Ù ÀÏÂï »ç¸ÁÇÏ´Â »ç¶÷µµ ¿¬°£ 700¸¸ ¸í¿¡ ÀÌ¸¥´Ù°í ÆÄ¾ÇÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¡ ´ëÇÑ °ÆÁ¤°ú °ü½ÉÀÌ ²ÙÁØÈ÷ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼ÀÎ ¸¸Å ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ ¸·À» ¹æ¹ýÀ» Ã£´Â »ç¶÷µéµµ ´Ã°í ÀÖ´Ù.
1ÀÏ ¼¿ï½Ã Ã»°è±¤Àå¿¡¼´Â ‘°ø±âÁ¤È½Ä¹° Á÷°Å·¡ÀåÅÍ’°¡ ¿·È´Ù. ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ Àâ´Â µ¥ ‘°ø±âÁ¤È½Ä¹°’ÀÌ Å¹¿ùÇÏ´Ù´Â ¿¬±¸ °á°ú°¡ ¹ßÇ¥µÈ Á÷ÈÄ °ø±âÁ¤È½Ä¹°¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ ±ÞÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼¿ï½Ã´Â 1~2ÀÏ Ã»°è±¤Àå¿¡¼ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ Àâ´Â ‘°ø±âÁ¤È½Ä¹° Á÷°Å·¡ÀåÅÍ’ ¿î¿µÇÏ°í ¼¿ï ½Ã³»¿¡¼ »ý»êÇÑ ½Ä¹°À» ½ÃÁß°¡°Ýº¸´Ù 20~30% ½Ñ °¡°ÝÀ¸·Î Á÷°Å·¡ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù.
°ø±âÁ¤È½Ä¹°·Î ¾Ë·ÁÁø ¼ö¿° Æ¿¶õµå½Ã¾Æ·±ÝÀü¼ö·»ê¼¼ºñ¿¡¸®¾Æ·¼±ÀÎÀå µîÀÇ ´ÙÀ°½Ä¹°µµ °ø±âÁ¤È¿Í Ãµ¿¬ °¡½À±â ¿ªÇÒÀ» ÇØÁÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö¸é¼ ²ÙÁØÈ÷ ÃâÇÏµÇ°í ÀÖ´Ù.
³óÃÌÁøÈïÃ» ¿¬±¸ °á°ú ºó¹æ¿¡ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í º¬°¥ °í¹«³ª¹«¸¦ ³Ö°í 4½Ã°£ÀÌ Áö³ µÚ ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ¸¦ ÃøÁ¤ÇÏÀÚ 2.5§ ÀÌÇÏÀÇ ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ 67% °¨¼ÒÇß´Ù. º¬°¥ °í¹«³ª¹«´Â Áõ»ê ÀÛ¿ëÀ¸·Î ÀÙÀÇ ¿Î½º ÃþÀÌ ²öÀû²öÀûÇØÁö¸é¼ ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ ´Þ¶óºÙ¾î »ç¶óÁö±â ¶§¹®¿¡ ÀÔÀÚ°¡ ÀÛÀº ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ ¾ø¾Ö´Â µ¥ È¿°úÀûÀÌ´Ù.
±â°øÀÇ Å©±â´Â ½Ä¹° Á¾·ù¿¡ µû¶ó ´Ù¸£Áö¸¸ Å« °æ¿ì 20§ Á¤µµÀÌ±â ¶§¹®¿¡ 2.5§ÀÌÇÏÀÇ ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö´Â ±â°øÀ¸·Î Èí¼öµÅ ¾ø¾îÁö´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ Àâ´Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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