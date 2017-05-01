¡®´ëÇÐ¿ø»ý ¼¼±ÝÈ¯±Þ¡¯ ¹ÞÀ» ¹æ¹ýÀº?¡¦¡°¹Ì¸® °øÀÎÀÎÁõ¼­ ÁØºñÇÏ¼¼¿ä¡±

|
|
|
|¡ã Áö³ÇØ ±âÅ¸¼Òµæ¼¼¸¦ ³³ºÎÇÑ ºñÁ¤±ÔÁ÷ ±Ù·ÎÀÚ, ÇÁ¸®·£¼, ´ëÇÐ¿ø»ýµéÀº Á¾ÇÕ¼Òµæ¼¼ ½Å°í¸¦ ÅëÇØ ¿øÃµÂ¡¼ö·Î ³³ºÎÇß´ø 4.4%ÀÇ ¼¼±ÝÀ» Àü¾× ³»Áö ´ëºÎºÐ µ¹·Á¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. È¯±Þ ¹æ¹ýÀº ´Ù¼Ò º¹ÀâÇØ º¸ÀÌÁö¸¸ ½ÇÁ¦·Î´Â ¾î·ÆÁö ¾Ê´Ù. È¨ÅØ½º Ä¸Ã³.
Á¾ÇÕ¼Òµæ¼¼ ½Å°íÀÇ ´ÞÀÌ µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
Áö³ÇØ ±âÅ¸¼Òµæ¼¼¸¦ ³³ºÎÇÑ ºñÁ¤±ÔÁ÷ ±Ù·ÎÀÚ, ÇÁ¸®·£¼, ´ëÇÐ¿ø»ýµéÀº Á¾ÇÕ¼Òµæ¼¼ ½Å°í¸¦ ÅëÇØ ¿øÃµÂ¡¼ö·Î ³³ºÎÇß´ø 4.4%ÀÇ ¼¼±ÝÀ» Àü¾× ³»Áö ´ëºÎºÐ µ¹·Á¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
´ëÇÐ¿ø»ý¿¡°Ô Àû¿ëµÈ ±âÅ¸¼ÒµæÀº Á¶»ç·¿¬±¸ ÇÁ·ÎÁ§Æ® Âü¿©¿¡ µû¸¥ ÀÏ½Ã¼Òµæ°ú ÇÁ¸®·£¼ ¿ø°í·á, ÀÛ°¡ ÀÎ¼¼, °¢Á¾ °¿¬·á, Á¦¼¼°ø°ú±ÝÀ» ¶¼°í ¹ÞÀº °æÇ° ´çÃ·±Ý µî°ú °°Àº ºñÁ¤±âÀûÀÎ ¼öÀÔÀ» ¸»ÇÑ´Ù.
È¯±Þ ¹æ¹ýÀº ´Ù¼Ò º¹ÀâÇØ º¸ÀÌÁö¸¸ ½ÇÁ¦·Î ÇØº¸¸é ±×·¸°Ô ¾î·ÆÁö´Â ¾Ê´Ù.
È¯±ÞÀ» ¿øÇÒ °æ¿ì È¨ÅÃ½º È¨ÆäÀÌÁö(http://www.hometax.go.kr)¿¡ Á¢¼ÓÇØ È¸¿ø°¡ÀÔÀ» ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
ÀÌ ¶§ ¹Ýµå½Ã °øÀÎÀÎÁõ¼¸¦ µî·ÏÇØ¾ß ¼¼±ÝÀ» È¯±Þ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ½À¸·Î ±ÝÀ¶±Ç È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ ¹Ì¸® °øÀÎÀÎÁõ¼¸¦ ¹ß±Þ ¹Þ¾Æ ³õ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
È¸¿ø°¡ÀÔÀ» ¸¶Ä£ ÈÄ¿¡´Â Á¾ÇÕ¼Òµæ¼¼¶õ¿¡¼ ¿øÃµÂ¡¼ö¿µ¼öÁõÀ» È®ÀÎÇØ º»ÀÎÀÌ Áö±Þ¹Þ¾Ò´ø ±Ý¾×°ú ½Å°íµÈ ±Ý¾×ÀÌ ÀÏÄ¡ÇÏ´ÂÁö È®ÀÎÇÑ´Ù.
ÀÌÈÄ ÀÏ¹Ý½Å°í¼ ÀÛ¼ºÇÏ±â¸¦ Å¬¸¯ÇØ Áö½Ã»çÇ×¿¡ ¸ÂÃç ÀÔ·ÂÇÏ±â¸¸ ÇÏ¸é È¯±Þ ½ÅÃ»ÀÌ ¿Ï·áµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >