¡®²É±æ¸¸ °ÈÀÚ¡¯ Å¸ÀÌÆ² ÃÔ¿µ ÇöÀå ÀçÁ¶¸í¡¦¡°¿ì¸®´Â ¾Æµå°øÀÌ´Ù!¡±

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Á¦ÀÛÁø ÃøÀº ¾Õ¼ Áö³´Þ 18ÀÏ°ú 25ÀÏ, 2ÁÖ¿¡ °ÅÃÄ ‘²É±æ¸¸ °ÈÀÚ’ÀÇ Å¸ÀÌÆ² ÃÔ¿µ ¿µ»óÀ» °ø°³Çß´Ù.
Å¸ÀÌÆ² ÃÔ¿µ¿¡ Âü°¡ÇÑ Àü¼Ò¹Ì, ¸¶¸¶¹« ¹®º°, ¼Ò³ª¹« µð¾Ö³ª, ·¹µåº§ºª ½½±â, ±è¼ÒÈñ, ¿À¸¶ÀÌ°É À¯¾Æ, ·¯ºí¸®Áî ·ù¼öÁ¤Àº °¢ÀÚÀÇ °³¼ºÀÌ ±×´ë·Î µå·¯³ª´Â ÀÛ°¡·Î º¯½ÅÇØ Å¸ÀÌÆ² ÃÔ¿µÀ» ÁøÇàÇß´Ù.
°øÀÛ´Ü¿øÀÇ ¸·³» Àü¼Ò¹Ì´Â ¸¶Ä¡ ¼ö¾÷ ½Ã°£¿¡ Á¹¾Æ º» °ÍÃ³·³ ½Ç°¨³ª´Â Á¹À½ ¿¬±â¸¦ ÆîÃÆ´Ù. ¸¶¸¶¹« ¹®º°Àº ÃµÀçÀÛ°¡ Æ÷½º¸¦ Ç³±â¸ç ¿¬½Å ÇÏÇ°À» ÇØ Çö½ÇÀûÀÎ ÀÛ°¡ÀÇ ¸ð½ÀÀ» ±×·Á³Â´Ù. ·¹µåº§ºªÀÇ ½½±â´Â ÁöÀûÀÌ¸é¼µµ ¿¹¹ÎÇÑ ÀÛ°¡ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©Áá´Ù.
ÀÌÈÄ ´ÜÃ¼ÃÔ¿µÀÌ ÁøÇàµÇ¸ç ¸â¹öµéÀº °¢ÀÚ°¡ ±×·Á³»´Â ÁøÁöÇÑ ÀÛ°¡ ¸ð½ÀÀ» Ä«¸Þ¶ó ·»Áî¿¡ ´ãÀº µÚ ÃÔ¿µÀ» ¸¶ÃÆ´Ù.
ÇÑÆí °É±×·ìÀÌ Á÷Á¢ ´ëº»À» ¾²°í ¿¬±â±îÁö ¼±º¸ÀÌ´Â ‘¾ÆÀÌµ¹ µå¶ó¸¶ °øÀÛ´Ü’Àº 5¿ù 29ÀÏ ³×ÀÌ¹öTV¿Í À¯Æ©ºê, KBS JOY, KBS¿ùµå·Î ½ÃÃ»ÀÚÀÇ ¾È¹æÀ¸·Î Ã£¾Æ°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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