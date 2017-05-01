¡®²É±æ¸¸ °ÈÀÚ¡¯ Å¸ÀÌÆ² ÃÔ¿µ ÇöÀå ÀçÁ¶¸í¡¦¡°¿ì¸®´Â ¾Æµå°øÀÌ´Ù!¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.1 ¿ù 17:38
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½ÂÀÎ 2017.05.01  
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°øÀÛ´Ü¿øÀÇ ¸·³» Àü¼Ò¹Ì´Â ¸¶Ä¡ ¼ö¾÷ ½Ã°£¿¡ Á¹¾Æ º» °ÍÃ³·³ ½Ç°¨³ª´Â Á¹À½ ¿¬±â¸¦ ÆîÃÆ´Ù. ¸¶¸¶¹« ¹®º°Àº ÃµÀçÀÛ°¡ Æ÷½º¸¦ Ç³±â¸ç ¿¬½Å ÇÏÇ°À» ÇØ Çö½ÇÀûÀÎ ÀÛ°¡ÀÇ ¸ð½ÀÀ» ±×·Á³Â´Ù. ·¹µåº§ºªÀÇ ½½±â´Â ÁöÀûÀÌ¸é¼­µµ ¿¹¹ÎÇÑ ÀÛ°¡ÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©Áá´Ù.

ÀÌÈÄ ´ÜÃ¼ÃÔ¿µÀÌ ÁøÇàµÇ¸ç ¸â¹öµéÀº °¢ÀÚ°¡ ±×·Á³»´Â ÁøÁöÇÑ ÀÛ°¡ ¸ð½ÀÀ» Ä«¸Þ¶ó ·»Áî¿¡ ´ãÀº µÚ ÃÔ¿µÀ» ¸¶ÃÆ´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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