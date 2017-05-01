½ºÅÚ¶óÀå, ÁøÇàÁßÀÎ ¶óµð¿À¿¡¼­ ½Å°î ¶óÀÌºê±îÁö¡¦¡°¿ù±ÞÀº ÅëÀåÀ» ½ºÄ¥ »Ó¡±

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½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ½ºÅÚ¶óÀå(Stella Jang)ÀÌ »õ ¾Ù¹ü ‘¿ù±ÞÀº ÅëÀåÀ» ½ºÄ¥ »Ó’À» ¹ß¸ÅÇß´Ù.
½ºÅÚ¶óÀåÀº 4¿ù 30ÀÏ Á¤¿À ¹Ì´Ï¾Ù¹ü ‘¿ù±ÞÀº ÅëÀåÀ» ½ºÄ¥ »Ó’À» °¢ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³Çß´Ù. Áö³ÇØ 10¿ù ¹Ì´Ï¾Ù¹ü ‘ÄÃ·¯½º(Colors)’ ¹ß¸Å ÀÌÈÄ ¾à 6°³¿ù ¸¸ÀÇ ½Åº¸´Ù
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½ºÅÚ¶óÀåÀº ‘¾îÁ¦ Â÷ÀÌ°í’, ‘It’s raining‘, ’¼Ò³à½Ã´ë‘ µîÀÇ °îÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç Å« ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú°í Áö³ 3¿ù tvN ’³ú¼½½Ã´ë-¹®Á¦Àû ³²ÀÚ‘¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¸Å·ÂÀûÀÎ ¿Ü¸ð¿Í ²ö±âÀÖ°Ô µµÀüÇÏ´Â ¸ð½À¿¡ ´õÇØ ¶Ù¾î³ ¶óÀÌºê ³ë·¡ ½Ç·ÂÀÌ Å« ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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