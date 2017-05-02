¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿ø Áý´Ü Å»´ç¡¦À¯½Â¹Î ¡°¿Ü·Î¿öµµ ³­ ³¡±îÁö °£´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.2 È­ 11:33
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½ÂÀÎ 2017.05.02  
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¡ã ¹Ù¸¥Á¤´ç ¼Ò¼Ó ÀÇ¿ø 14¸íÀº 1ÀÏ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸¿Í ±ä±Þ È¸µ¿À» °¡Áö°í´Â È« ÈÄº¸ ÁöÁö¸¦ ¼±¾ðÇÑµ¥ ÀÌ¾î ¹Ù¸¥Á¤´ç Å»´çÀ» °ø½ÄÈ­Çß´Ù. ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øµéÀÌ ´ë°Å Å»´çÇÒ °ÍÀÌ¶õ ¿¹ÃøÀÌ ³ª¿Â Á÷ÈÄ À¯ ÈÄº¸´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ <³¡±îÁö °£´Ù>¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀ» ³²°å´Ù. SNSÄ¸Ã³.

¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿ø 14¸íÀÌ Áý´Ü Å»´çÇØ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ¸·Î µ¹¾Æ°£´Ù.

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È« ÈÄº¸ ÁöÁö¼±¾ð¿¡ Âü°¡ÇÑ ÀÇ¿øµéÀº ±Ç¼ºµ¿·±èÀç°æ·È«ÀÏÇ¥·¿©»ó±Ô·È«¹®Ç¥·±è¼ºÅÂ·¹Ú¼ºÁß·ÀÌÁøº¹·ÀÌ±ºÇö·¹Ú¼øÀÚ·Á¤¿îÃµ·±èÇÐ¿ë·ÀåÁ¦¿ø·È²¿µÃ¶ ±îÁö ÃÑ 14¸íÀÌ´Ù.

¾Õ¼­ ¹Ù¸¥Á¤´çÀº ±ä±Þ ÀÇ¿øÃÑÈ¸¸¦ ¿­¾î ´ë¼± ÈÄº¸ ´ÜÀÏÈ­ ¹®Á¦¸¦ ³íÀÇÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ´ç½Ã À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ´ë¼± ÈÄº¸´Â ´ë¼± ÀÏÁ¤µµ Áß´ÜÇÏ°í ¼­¿ï·Î µ¹¾Æ¿Í ÀÇ¿øÃÑÈ¸¿¡ Âü¼®Çß´Ù.

4½Ã°£ °¡±îÀÌ ÀÌ¾îÁø ÀÇ¿øÃÑÈ¸¿¡¼­ À¯ ÈÄº¸´Â ³¡°¡Áö ´ë¼± ¿ÏÁÖ¸¦ ÇÒ °ÍÀÌ¶ó°í ¹àÈ÷¸ç µµ¿Í´Þ¶ó°í ÀÇ¿øµé¿¡°Ô ºÎÅ¹Çß´Ù.

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¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øµéÀÌ ´ë°Å Å»´çÇÒ °ÍÀÌ¶õ ¿¹ÃøÀÌ ³ª¿Â Á÷ÈÄ À¯ ÈÄº¸´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ <³¡±îÁö °£´Ù>¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀ» ³²°å´Ù.

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ÀÌ¾î “¸÷½Ãµµ Ãä´ø Áö³­ 1¿ù, ÇÑ Ä¡ ¾Õµµ ³»´Ùº¼ ¼ö ¾ø´Â ºÒÈ®½ÇÇÔ ¼Ó¿¡¼­ ¼­¸¥¼¼ ¸í µ¿·á ÀÇ¿øµéÀÌ »õ·Î¿î ¹ß°ÉÀ½À» ¶Ã´Ù”¸ç “±×·±µ¥ ºÒ°ú ¸î ´Þ Áö³ªÁö ¾Ê¾Æ ¹ö¸®°í ¶°³ª¿Â ±× ±æ·Î ´Ù½Ã µ¹¾Æ°¡ÀÚ°íµµ ÇÑ´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.

À¯ ÈÄº¸´Â “º¸¼ö´Â ÁöÅ°´Â »ç¶÷µéÀÌ´Ù. ¿øÄ¢À» ÁöÅ°°í, Çå¹ýÀ» ÁöÅ°°í, ±¹°¡¸¦ ÁöÅ°°í, ¸í¿¹¸¦ ÁöÅ²´Ù. ÇÑ ¹ø Ç°Àº ¶æÀº ¼Ò½ÅÀ» °®°í ÁöÅ²´Ù”¶ó¸ç “¿ì¸®°¡ °¡°Ú´Ù°í ³ª¼± °³Çõ º¸¼öÀÇ ±æÀº ¾ÖÃÊºÎÅÍ ¿Ü·Ó°í Èûµç ±æÀÌ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “¾î·Æ°í Èûµé´Ù. ±×¸®°í ¿Ü·Ó´Ù. ±×·¯³ª ½Ç¸ÁÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ¸î ´Þ ÇØº¸°í ½Ç¸ÁÇÒ°Å¶ó¸é ¾ÖÃÊ¿¡ ±æÀ» ³ª¼­Áö ¾Ê¾Ò´Ù”¸ç “³ª À¯½Â¹ÎÀº ³¡±îÁö °£´Ù”°í ¸»ÇØ ´ë¼± ¿ÏÁÖÀÇ ¶æÀ» ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø °ø°íÈ÷ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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