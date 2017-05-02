¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿ø Áý´Ü Å»´ç¡¦À¯½Â¹Î ¡°¿Ü·Î¿öµµ ³­ ³¡±îÁö °£´Ù¡±

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¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿ø 14¸íÀÌ Áý´Ü Å»´çÇØ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ¸·Î µ¹¾Æ°£´Ù.
¹Ù¸¥Á¤´ç ¼Ò¼Ó ÀÇ¿ø 14¸íÀº 1ÀÏ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸¿Í ±ä±Þ È¸µ¿À» °¡Áö°í´Â È« ÈÄº¸ ÁöÁö¸¦ ¼±¾ðÇÑµ¥ ÀÌ¾î ¹Ù¸¥Á¤´ç Å»´çÀ» °ø½ÄÈÇß´Ù.
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