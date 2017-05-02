'´ÜÀÏÈ­ °¥µî' ¹Ù¸¥Á¤´ç, ÀåÁ¦¿ø µî 14¸í Å»´ç¡¦"È«ÁØÇ¥ ÁöÁö, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ¸·Î UÅÏ?"

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.2 È­ 11:33
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½ÂÀÎ 2017.05.02  
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¹Ù¸¥Á¤´ç ´ÜÀÏÈ­ÆÄ ÀÇ¿ø 14¸íÀº 2ÀÏ ¿ÀÀü ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÅëÇØ ÃÖÁ¾ Å»´ç ÀÔÀåÀ» ¹àÈú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¾Õ¼­ ÀÌµéÀº Áö³­ 1ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã55ºÐ²² ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ ±¹È¸ ÀÇ¿øÈ¸°ü¿¡¼­ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸¿Í ±ä±ÞÈ¸µ¿À» °®°í »ç½Ç»óÀÇ ÁöÁö ¹æÄ§À» ¹àÇû´Ù.

È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸ ÁöÁö¼±¾ð¿¡ Âü°¡ÇÑ ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øÀº ÀåÁ¦¿ø, ±è¼ºÅÂ, È²¿µÃ¶, ±Ç¼ºµ¿, ±èÀç°æ, È«ÀÏÇ¥, ¿©»ó±Ô, È«¹®Ç¥, ¹Ú¼ºÁß, ÀÌÁøº¹, ÀÌ±ºÇö, ¹Ú¼øÀÚ, Á¤¿îÃµ, ±èÇÐ¿ë ÀÇ¿ø µî 14¸íÀÌ´Ù.

¹Ù¸¥Á¤´çÀº Áö³­ 1¿ù24ÀÏ Ã¢´ç ÀÌÈÄ ÀÌÀºÀç ÀÇ¿øÀÌ Å»´çÇØ ±âÁ¸ 33¸í¿¡¼­ 32¸íÀ¸·Î ÁÙ¾úÀ¸¸ç, ÀÌµé 14¸íÀÇ ÀÇ¿øÀÌ Áý´ÜÅ»´ç ÇÒ °æ¿ì ¿ø³»±³¼·´ÜÃ¼ ÁöÀ§µµ »ó½ÇÇÏ°Ô µÈ´Ù.

¹Ý¸é À¯½Â¹Î ÈÄº¸´Â 1ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ÈÄº¸ ´ÜÀÏÈ­ ¾øÀÌ ¿ÏÁÖ ÀÔÀåÀ» ºÐ¸íÈ÷ ¹àÇû´Ù.

À¯ ÈÄº¸´Â ÇØ´ç±ÛÀ» ÅëÇØ “ÈÄº¸ ´ÜÀÏÈ­¸¦ ÇÏ¶ó ÇÑ´Ù. ´ëÅë·É ÈÄº¸¿¡¼­ ³»·Á¿À¶ó°í ÇÑ´Ù”¸ç “³ª´Â ´Ù½Ã ¹¯´Â´Ù. ³ª´Â, ¿ì¸®´Â ¿Ö Á¤Ä¡¸¦ ÇÏ´Â°¡? º¸¼ö¶õ ¹«¾ùÀÎ°¡”¶ó°í ¹Ý¹®Çß´Ù.

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¶ÇÇÑ “±×·±µ¥ ºÒ°ú ¸î ´Þ Áö³ªÁö ¾Ê¾Æ ¹ö¸®°í ¶°³ª¿Â ±× ±æÀ» ±â¿ô°Å¸°´Ù. ±× ±æ·Î ´Ù½Ã µ¹¾Æ°¡ÀÚ°íµµ ÇÑ´Ù”¸ç “¿ì¸®°¡ °¡°Ú´Ù°í ³ª¼± °³Çõº¸¼öÀÇ ±æÀº ¾ÖÃÊºÎÅÍ ¿Ü·Ó°í Èûµç ±æÀÌ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

±×´Â “¾î·Æ°í Èûµé´Ù. ±×¸®°í ¿Ü·Ó´Ù. ±×·¯³ª ½Ç¸ÁÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù”¸ç “ÀÌ°ÍÀÌ ³ª´Â ¿Ö Á¤Ä¡¸¦ ÇÏ´Â°¡¿¡ ´ëÇÑ ³ªÀÇ ´äÀÌ´Ù. ³ª À¯½Â¹ÎÀº ³¡±îÁö °£´Ù”°í ¿ÏÁÖ ÀÇ»ç¸¦ °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌÃ³·³ ´ç³» ¾Ð¹Ú¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í À¯ ÈÄº¸°¡ °Åµì ¿ÏÁÖ ¹æÄ§À» ¹àÈ÷¸é¼­ ´ë¼±À» ºÒ°ú ÀÏÁÖÀÏ¿© ¾ÕµÎ°í º¸¼öÁø¿µÀÌ ºü¸£°Ô ÀçÆíµÉ °ÍÀ¸·Î Á¡ÃÄÁø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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