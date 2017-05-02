'´ÜÀÏÈ­ °¥µî' ¹Ù¸¥Á¤´ç, ÀåÁ¦¿ø µî 14¸í Å»´ç¡¦"È«ÁØÇ¥ ÁöÁö, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ¸·Î UÅÏ?"

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¹Ù¸¥Á¤´çÀÌ Ã¢´ç 98ÀÏ ¸¸¿¡ Ä§¸ô À§±â¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿ø 14¸íÀÌ ÈÄº¸ ´ÜÀÏÈ °¥µî°ú °ü·ÃÇØ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸°ú ½É¾ß È¸µ¿À» ÇÏ¸ç »ç½Ç»ó Å»´ç ¿òÁ÷ÀÓÀ» ³ªÅ¸³»°í ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥ Á¤´ç ´ë¼±È£º¸´Â “³¡±îÁö °£´Ù”¸ç ¿ÏÁÖÀÇ»ç¸¦ °Åµì Ãµ¸íÇÏ°í ÀÖ¾î ³»È«Àº °ÝÈµÇ°í ÀÖ´Ù.
¹Ù¸¥Á¤´ç ´ÜÀÏÈÆÄ ÀÇ¿ø 14¸íÀº 2ÀÏ ¿ÀÀü ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÅëÇØ ÃÖÁ¾ Å»´ç ÀÔÀåÀ» ¹àÈú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¾Õ¼ ÀÌµéÀº Áö³ 1ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã55ºÐ²² ¼¿ï ¿©ÀÇµµ ±¹È¸ ÀÇ¿øÈ¸°ü¿¡¼ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸¿Í ±ä±ÞÈ¸µ¿À» °®°í »ç½Ç»óÀÇ ÁöÁö ¹æÄ§À» ¹àÇû´Ù.
È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸ ÁöÁö¼±¾ð¿¡ Âü°¡ÇÑ ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øÀº ÀåÁ¦¿ø, ±è¼ºÅÂ, È²¿µÃ¶, ±Ç¼ºµ¿, ±èÀç°æ, È«ÀÏÇ¥, ¿©»ó±Ô, È«¹®Ç¥, ¹Ú¼ºÁß, ÀÌÁøº¹, ÀÌ±ºÇö, ¹Ú¼øÀÚ, Á¤¿îÃµ, ±èÇÐ¿ë ÀÇ¿ø µî 14¸íÀÌ´Ù.
¹Ù¸¥Á¤´çÀº Áö³ 1¿ù24ÀÏ Ã¢´ç ÀÌÈÄ ÀÌÀºÀç ÀÇ¿øÀÌ Å»´çÇØ ±âÁ¸ 33¸í¿¡¼ 32¸íÀ¸·Î ÁÙ¾úÀ¸¸ç, ÀÌµé 14¸íÀÇ ÀÇ¿øÀÌ Áý´ÜÅ»´ç ÇÒ °æ¿ì ¿ø³»±³¼·´ÜÃ¼ ÁöÀ§µµ »ó½ÇÇÏ°Ô µÈ´Ù.
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