¡®¹Ù¸¥Á¤´ç¡æÇÑ±¹´ç º¹´ç¡¯ ÀåÁ¦¿ø, ¡®»õ´©¸®´ç º»°¡ µÐ Àû ¾ø´Ù´õ´Ï¡¯...Ã»¹®È¸ ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í

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¹Ù¸¥Á¤´ç ºñÀ¯½Â¹Î°è ÀÇ¿ø 13¸íÀÌ Áý´ÜÅ»´çÇÏ°í ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç(¿¾ »õ´©¸®´ç)À¸·Î º¹±ÍÇÑ´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ¾Õ¼ ‘ÃÖ¼ø½Ç Ã»¹®È¸’¿¡¼ ´ç½Ã »õ´©¸®´çÀ» ºñÆÇÇÏ¸ç Å« ÀÎ»óÀ» ³²±ä ÀåÁ¦¿ø ÀÇ¿øÀ» ÇâÇÑ ºñ³ÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ´ç½Ã ¹ß¾ðµµ ÀçÁ¶¸í µÇ°í ÀÖ´Ù.
¹Ù¸¥Á¤´ç ÀåÁ¦¿ø µî 13¸íÀÇ ÀÇ¿øÀÌ 2ÀÏ Áý´Ü Å»´ç, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ¸·ÎÀÇ º¹´çÇØ ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸ ÁöÁö¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.
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Àå ÀÇ¿øÀº Áö³ ‘ÃÖ¼ø½Ç Ã»¹®È¸’¿¡¼ ´ç½Ã »õ´©¸®´çÀ» ÇâÇØ ³¯¼± ¹ß¾ðÀ» Çß´ø ‘Ã»¹®È¸ ½ºÅ¸’·Î ´ç½Ã ¸»°ú »ó¹ÝµÇ´Â Çàº¸°¡ ³×Æ¼Áð¿¡ Å« ½Ç¸Á°¨°ú ¾Æ½¬¿òÀ» ¾È±â°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ´©¸®²ÛµéÀº “³ Ã»¹®È¸¶§ ÀåÁ¦¿øÀÇ¿ø Âü ¸»ÀßÇÏ°í ¼ÓÀÌ ½Ã¿øÇÏ°Ô ÇØÁà¼ ÁÁ¾ÆÇß´Âµ¥ ½Ç¸Á½º·´´Ù” “ÀÌ·²²¨¸é ¹¹ÇÏ·¯ Å»´çÇß´ø°Å³Ä. Ã¶»õº¸´Ù ´õÇÏ´Ù” “´ç¸íÀ» ´Ù½Ã »õ´©¸®´ç’À¸·Î ¹Ù²ã¶ó” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ¹Ù¸¥Á¤´çÀº Áö³ 1¿ù 24ÀÏ Ã¢´ç ÀÌÈÄ 98ÀÏ ¸¸¿¡ »ç½Ç»ó ´çÀÌ ÂÉ°³Áö´Â ÃÖ´ë À§±â¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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