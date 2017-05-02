¡®¹Ù¸¥Á¤´ç¡æÇÑ±¹´ç º¹´ç¡¯ ÀåÁ¦¿ø, ¡®»õ´©¸®´ç º»°¡ µÐ Àû ¾ø´Ù´õ´Ï¡¯...Ã»¹®È¸ ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.2 È­ 11:33
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.02  
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¹Ù¸¥Á¤´ç ºñÀ¯½Â¹Î°è ÀÇ¿ø 13¸íÀÌ Áý´ÜÅ»´çÇÏ°í ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç(¿¾ »õ´©¸®´ç)À¸·Î º¹±ÍÇÑ´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ¾Õ¼­ ‘ÃÖ¼ø½Ç Ã»¹®È¸’¿¡¼­ ´ç½Ã »õ´©¸®´çÀ» ºñÆÇÇÏ¸ç Å« ÀÎ»óÀ» ³²±ä ÀåÁ¦¿ø ÀÇ¿øÀ» ÇâÇÑ ºñ³­ÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ´ç½Ã ¹ß¾ðµµ ÀçÁ¶¸í µÇ°í ÀÖ´Ù.

¹Ù¸¥Á¤´ç ÀåÁ¦¿ø µî 13¸íÀÇ ÀÇ¿øÀÌ 2ÀÏ Áý´Ü Å»´ç, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ¸·ÎÀÇ º¹´çÇØ ÇÑ±¹´ç È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸ ÁöÁö¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.

ÀÌµéÀº ±¹È¸ Á¤·Ð°ü¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÅëÇØ “¿ì¸®³ª¶óÀÇ Á¤Ä¡ °æÁ¦ ¾Èº¸°¡ À§±ÞÇÏ°í ÁßÂ÷´ëÇÑ ¶§¿¡ º¸¼ö ´ëÅëÇÕÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ±¹¹ÎÀÇ ¿°¿øÀ» ¿Ü¸éÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¾Õ¼­ Àå ÀÇ¿øÀº Áö³­ ‘ÃÖ¼ø½Ç Ã»¹®È¸’¿¡¼­ “»õ´©¸®´çÀº »À¸¦ ±ð´Â ¹Ý¼º°ú ¼ºÂûÀ» ÇØµµ ¸ðÀÚ¶ö ÆÇ¿¡ ¾Ë·®ÇÑ ´ç³» ÆÐ±ÇÀ» ³õÄ¡Áö ¾Ê°Ú´Ù°í ¾Æ±Í´ÙÅùÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù”¸ç “ºÎ²ô·¯¿òÀ» ¸ð¸¥´Ù´Â Ç¥ÇöÀº ÀÌ·± °æ¿ì¿¡ ¾²ÀÌ´Â °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ºñ³­ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

¶ÇÇÑ “¹Ù¸¥Á¤´çÀº »õ´©¸®´ç °°Àº º»°¡¸¦ µÐ Àû ¾ø´Ù”¸ç “Ä§¸ôÇÏ´Â »õ´©¸®´ç¿¡ ±×´ë·Î ³²¾Æ º¸¼ö¸¦ ÇÔ²² ¸Á°¡¶ß·Á¾ß°Ú½À´Ï±î? »õ´©¸®´çÀÇ ¿ª»çÀû ÀÓ¹«´Â ÀÌ¹Ì ³¡³µ´Ù. Çö½ÇÀ» Á÷½ÃÇÏ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

Àå ÀÇ¿øÀº Áö³­ ‘ÃÖ¼ø½Ç Ã»¹®È¸’¿¡¼­ ´ç½Ã »õ´©¸®´çÀ» ÇâÇØ ³¯¼± ¹ß¾ðÀ» Çß´ø ‘Ã»¹®È¸ ½ºÅ¸’·Î ´ç½Ã ¸»°ú »ó¹ÝµÇ´Â Çàº¸°¡ ³×Æ¼Áð¿¡ Å« ½Ç¸Á°¨°ú ¾Æ½¬¿òÀ» ¾È±â°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ´©¸®²ÛµéÀº “³­ Ã»¹®È¸¶§ ÀåÁ¦¿øÀÇ¿ø Âü ¸»ÀßÇÏ°í ¼ÓÀÌ ½Ã¿øÇÏ°Ô ÇØÁà¼­ ÁÁ¾ÆÇß´Âµ¥ ½Ç¸Á½º·´´Ù” “ÀÌ·²²¨¸é ¹¹ÇÏ·¯ Å»´çÇß´ø°Å³Ä. Ã¶»õº¸´Ù ´õÇÏ´Ù” “´ç¸íÀ» ´Ù½Ã »õ´©¸®´ç’À¸·Î ¹Ù²ã¶ó” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí, ¹Ù¸¥Á¤´çÀº Áö³­ 1¿ù 24ÀÏ Ã¢´ç ÀÌÈÄ 98ÀÏ ¸¸¿¡ »ç½Ç»ó ´çÀÌ ÂÉ°³Áö´Â ÃÖ´ë À§±â¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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