ÀÌµ¿°Ç¢¾Á¶À±Èñ, °ú°Å ¿¹´É¼­ ÀÌ»óÇü ¾Æ´Ï¶ó´õ´Ï?¡¦¡°±× ¶© ¿Ö ±×·¨´ë¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.2 È­ 15:07
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½ÂÀÎ 2017.05.02  
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ÀÌµ¿°Ç°ú Á¶À±Èñ´Â Áö³­ 2¿ù KBS2 µå¶ó¸¶ ‘¿ù°è¼ö ¾çº¹Á¡ ½Å»çµé’À» ÅëÇØ ÀÎ¿¬À» ¸Î°í ¿¬ÀÎ °ü°è·Î ¹ßÀüÇß´Ù. ´ç½Ã µÎ »ç¶÷Àº “ÀÌÁ¦ ¸· ½ÃÀÛÇÏ´Â ´Ü°è”¶ó´Â °ø½ÄÀÔÀåÀ» ³»³õ¾ÒÀ¸³ª ±×·ÎºÎÅÍ 2°³¿ù ¿©¸¸¿¡ ÀÓ½Å°ú È¥ÀÎ½Å°í ¼Ò½Ä±îÁö µé°í µ¹¾Æ¿Â °Í.

ÇÑÆí ÀÌµ¿°Ç°ú Á¶À±ÈñÀÇ È¥ÀÎ½Å°í ¼Ò½ÄÀÌ È­Á¦°¡ µÇ¸é¼­ °ú°Å ÇÑ ¿¹´É ¹æ¼Û¿¡¼­ µÎ »ç¶÷ÀÌ ÇÑ ¹ß¾ðÀÌ ÀçÁ¶¸í µÇ°í ÀÖ´Ù.

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