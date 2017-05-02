ÀÌµ¿°Ç¢¾Á¶À±Èñ, °ú°Å ¿¹´É¼­ ÀÌ»óÇü ¾Æ´Ï¶ó´õ´Ï?¡¦¡°±× ¶© ¿Ö ±×·¨´ë¡±

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¹è¿ì ÀÌµ¿°Ç°ú Á¶À±Èñ°¡ °ø°³¿¾Ö 2°³¿ù¸¸¿¡ ¿¹ºñºÎ¸ð°¡ µÈ´Ù.
2ÀÏ ÀÌµ¿°ÇÀº “Á¶À±Èñ¿Í ¹ÏÀ½°ú »ç¶ûÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÃÖ±Ù È¥ÀÎ½Å°í¸¦ ¸¶Ä¡°í ¹ýÀû ºÎºÎ°¡ µÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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ÀÌµ¿°Ç°ú Á¶À±Èñ´Â Áö³ 2¿ù KBS2 µå¶ó¸¶ ‘¿ù°è¼ö ¾çº¹Á¡ ½Å»çµé’À» ÅëÇØ ÀÎ¿¬À» ¸Î°í ¿¬ÀÎ °ü°è·Î ¹ßÀüÇß´Ù. ´ç½Ã µÎ »ç¶÷Àº “ÀÌÁ¦ ¸· ½ÃÀÛÇÏ´Â ´Ü°è”¶ó´Â °ø½ÄÀÔÀåÀ» ³»³õ¾ÒÀ¸³ª ±×·ÎºÎÅÍ 2°³¿ù ¿©¸¸¿¡ ÀÓ½Å°ú È¥ÀÎ½Å°í ¼Ò½Ä±îÁö µé°í µ¹¾Æ¿Â °Í.
ÇÑÆí ÀÌµ¿°Ç°ú Á¶À±ÈñÀÇ È¥ÀÎ½Å°í ¼Ò½ÄÀÌ ÈÁ¦°¡ µÇ¸é¼ °ú°Å ÇÑ ¿¹´É ¹æ¼Û¿¡¼ µÎ »ç¶÷ÀÌ ÇÑ ¹ß¾ðÀÌ ÀçÁ¶¸í µÇ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌµ¿°Ç°ú Á¶À±Èñ´Â Áö³ÇØ 9¿ù KBS ‘ÇØÇÇÅõ°Ô´õ3’¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
´ç½Ã ¹æ¼Û¿¡¼ Á¶À±Èñ´Â ÀÌµ¿°ÇÀÇ ¼º°ÝÀÌ ¾îµÎ¿î ÆíÀÌ¶ó¸ç “Àú´Â Á¦ ¾î¸®±¤À» ¹Þ¾ÆÁÖ´Â ³²ÀÚ°¡ ÁÁ´Ù”¶ó°í ÀÌ»óÇüÀ» ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌµ¿°Ç ¿ª½Ã ´ç½Ã °ø°³ ¿¬¾Ö¸¦ ÇÏ´ø Àü ¿©ÀÚÄ£±¸ Áö¿¬À» ¾ð±ÞÇÏ¸ç “Àú¶û ÀÖÀ» ¶© Àç¹ÌÀÖÀ» °Å¶ó°í »ý°¢ÇÏÁö ¾Ê´Â °Í °°´Ù. ¸ÀÀÖ´Â °É ¸Ôµç Â÷ ¸¶½Ã°í µü Çì¾îÁöµç ¾Æ´Ï¸é ÀÌ¾ß±â Åä·ÐÀÇ ÁÖÁ¦°¡ ÀÖµç ÄÁ¼ÁÀ» Àâ°í ¸¸³ª¾ßÁö ±×·¸Áö ¾ÊÀ¸¸é Àß ¾È ¸¸³ª ÁÖ´õ¶ó”°í ¸»Çß´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó µÎ »ç¶÷Àº ¹æ¼Û ÃÊ¹Ý¿¡´Â ¼·Î¸¦ ¾î·Á¿ö Çß´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ´ç½Ã Á¶À±Èñ´Â º»ÀÎÀÌ DJ¸¦ ¸ÃÀº KBS ¶óµð¿À ‘º¼·ýÀ» ³ô¿©¿ä’¿¡ ÀÌµ¿°ÇÀ» ÃÊ´ëÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÌÀ¯·Î “¾ÆÁ÷ Ä£ÇÏÁö ¾Ê¾Æ¼”¶ó°í ´ë´äÇßÀ» Á¤µµ.
±×·¨´ø µÎ »ç¶÷ÀÌ ¿¬ÀÎ °ü°è·Î ¹ßÀüÇÑµ¥ ÀÌ¾î ÃÊ°í¼ÓÀ¸·Î ºÎºÎ°¡ µÇ°í ºÎ¸ð°¡ µÈ °ÍÀ» µÎ°í ´©¸®²ÛµéÀº ³î¶ø´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “´ë¹Ú ¾î»öÇÏ´Ù°í ÇÏ´ø°Ô ¾îÁ¦ÀÎµ¥ ¹ú½á ºÎºÎ?” “ÁøÂ¥ ÃÊ½ºÇÇµå ºÎºÎ³×” “¾îÂ·µç ºÎºÎ°¡ µÆ°í ¾ÆÀÌ±îÁö °¡Áö°Ô µÆÀ¸´Ï Àß »ì±æ ºó´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
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