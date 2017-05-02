¡®°¡µð¾ðÁî ¿Àºê ´õ °¶·°½Ã 2¡¯, Àü¾ß °³ºÀ¡¦¡°¾Ë°íº¸´Ï °¡¿À°¶2 ÁøÂ¥ ÁÖÀÎ°øÀº ¿æµÎ?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.2 È­ 15:07
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½ÂÀÎ 2017.05.02  
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¿µÈ­ ‘°¡µð¾ðÁî ¿Àºê °¶·°½Ã(ÀÌÇÏ °¡¿À°¶)’ÀÇ ¼ÓÆí ‘°¡µð¾ðÁî ¿Àºê °¶·°½Ã VOL. 2(ÀÌÇÏ °¡¿À°¶2)’°¡ ¿À´Ã(2ÀÏ) Àü¾ß °³ºÀÇÑ´Ù.

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ÀÌ¹ø °¡¿À°¶2¿¡¼­µµ 1Æí°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î ÀºÇÏ°èÀÇ 4Â÷¿ø È÷¾î·Î ½ºÅ¸·Îµå¿Í Çã´ç Å³¸µ¸Ó½Å °¡¸ð¶ó, ¼ÖÁ÷¹Ùº¸ µå·¢½º, ½Å°æÁúÀïÀÌ ·ÎÄÏ°ú »ç¶û½º·¯¿î º£ÀÌºñ ±×·çÆ®°¡ ½ºÅ©¸°À» ²Ë Ã¤¿ï ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

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Æ¯È÷ Á¦ÀÓ½º °Ç °¨µ¶ÀÌ “1ÆíÀÌ ½ºÅ¸·Îµå¿Í ¾î¸Ó´ÏÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â¿´´Ù¸é, 2ÆíÀº ±×ÀÇ Ä£¾Æ¹öÁö ¿¡°í¿Í ¾Æ¹öÁö °°Àº Á¸ÀçÀÎ ¿æµÎ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â´Ù”¶ó°í ¹àÈù ¸¸Å­ ¿æµÎ´Â ÀÌ¹ø °¡¿À°¶2¿¡¼­ Áß¿äÇÑ Ä³¸¯ÅÍ°¡ µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

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