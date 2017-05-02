¡®°¡µð¾ðÁî ¿Àºê ´õ °¶·°½Ã 2¡¯, Àü¾ß °³ºÀ¡¦¡°¾Ë°íº¸´Ï °¡¿À°¶2 ÁøÂ¥ ÁÖÀÎ°øÀº ¿æµÎ?¡±

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¿µÈ ‘°¡µð¾ðÁî ¿Àºê °¶·°½Ã(ÀÌÇÏ °¡¿À°¶)’ÀÇ ¼ÓÆí ‘°¡µð¾ðÁî ¿Àºê °¶·°½Ã VOL. 2(ÀÌÇÏ °¡¿À°¶2)’°¡ ¿À´Ã(2ÀÏ) Àü¾ß °³ºÀÇÑ´Ù.
5¿ù 2ÀÏ ±âÁØ ‘°¡µð¾ðÁî ¿Àºê ´õ °¶·°½Ã VOL2’ÀÇ ¿¹¸ÅÀ²Àº 48%¿¡ À°¹ÚÇØ ¾ÐµµÀûÀ¸·Î ¿¹¸ÅÀ² 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. ¿µÈ ‘°¡¿À°¶’ÀÌ ¿ª´ë ¸¶ºí ¿µÈ 1À§¶ó´Â È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´ø ¸¸Å ÀÌ¹ø¿¡ °³ºÀÇÒ ‘°¡¿À°¶2’¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë ¿ª½Ã ³ô±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
‘°¡¿À°¶2’´Â Á¦¸Ú´ë·Î 4Â÷¿ø È÷¾î·Î ‘°¡µð¾ðÁî ¿Àºê °¶·°½Ã’°¡ 1Æí¿¡ µîÀåÇÑ ¾Ç´ç Å¸³ë½º¿¡ ÀÌ¾î ´õ¿í °Å´ëÇÑ ÀûÀ» ¸Â¾Æ »õ·Î¿î ¸ðÇè¿¡ ³ª¼´Â ¸¶ºíÀÇ ¾×¼Ç È÷¾î·Î ¿µÈÀÌ´Ù.
Àü ¼¼°è 37°³±¹¿¡¼ °³ºÀÇßÀ¸¸ç, ºÏ¹Ì °³ºÀ ÀüÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÀÌ¹Ì 1¾ï ´Þ·¯°¡ ³Ñ´Â ±Û·Î¹ú ¼öÀÍÀ» ¿Ã·ÈÀ» Á¤µµ·Î ÈïÇà µ¹Ç³À» ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø °¡¿À°¶2¿¡¼µµ 1Æí°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î ÀºÇÏ°èÀÇ 4Â÷¿ø È÷¾î·Î ½ºÅ¸·Îµå¿Í Çã´ç Å³¸µ¸Ó½Å °¡¸ð¶ó, ¼ÖÁ÷¹Ùº¸ µå·¢½º, ½Å°æÁúÀïÀÌ ·ÎÄÏ°ú »ç¶û½º·¯¿î º£ÀÌºñ ±×·çÆ®°¡ ½ºÅ©¸°À» ²Ë Ã¤¿ï ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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¿æµÎ´Â °¡¿À°¶1¿¡¼ Áö±¸¿¡ »ì°í ÀÖ´ø ¾î¸° ½ºÅ¸·Îµå¸¦ ³³Ä¡ÇØ ±×ÀÇ Ä£¾Æ¹öÁöÀÎ ¿¡°í¿¡°Ô µ¥·Á´Ù ÁÖ·Á ÇßÀ¸³ª ¸¶À½À» ¹Ù²ã Á÷Á¢ ±×¸¦ Å°¿î ÀÎ¹°ÀÌ´Ù. »ç³³°Ô »ý±ä ¿Ü¸ð¿Í ´Þ¸® ÀÇ¿Ü·Î ±Í¿©¿î °ÍÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ°í »ó´ë¸¦ Ã¬°ÜÁÖ´Â ¼º°ÝÀ¸·Î °¡¿À°¶1¿¡¼ Å« ÀÎ±â¸¦ ²ö ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ‘°¡¿À°¶2’´Â 2017³â 5¿ù 2ÀÏ Àü¾ß¿¡ Ã¹ ¼±À» º¸ÀÎ Á÷ÈÄ 5¿ù 3ÀÏ Á¤½Ä °³ºÀÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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