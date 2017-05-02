¡®¹Ù¸¥Á¤´ç Áý´ÜÅ»´ç¡¯ ÀÌÁØ¼®, ¡°ÃÊ½ÉÀ¸·Î ¹¶Ä¥¼ö ¾ø´Ù¸é, °³ÇõÀû º¸¼öÀÇ Á¾¾ð¡±

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|¡ã ÀÌÁØ¼® ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øÀÌ ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øµéÀÇ Áý´ÜÅ»´ç°ú °ü·ÃÇØ ¡°¾î·Æ°í ÁöÄ¡°ÚÁö¸¸, µÎ·ÆÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù¡±°í ¼Ò½Å¹ß¾ðÀ» Çß´Ù. ÀÌÁØ¼® SNS Ä¸Ã³.
ÀÌÁØ¼® ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øÀÌ ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øµéÀÇ Áý´ÜÅ»´ç°ú °ü·ÃÇØ “¾î·Æ°í ÁöÄ¡°ÚÁö¸¸, µÎ·ÆÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù”°í ¼Ò½Å¹ß¾ðÀ» Çß´Ù.
ÀÌ ÀÇ¿øÀº 1ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “¿ì¸®°¡ ÀØ°í ÀÖ¾ú´ø ¿ì¸®ÀÇ ¿ø·¡ ÀÌ¸§. °³Çõº¸¼ö½Å´çÀÔ´Ï´Ù”¸ç “±×µ¿¾È ÆÐ±Ç¿¡ ´·Á ¿ì¸®°¡ ÇÏ°í ½Í¾ú´ø ¸»À» ¸øÇÏ°í ¹Î½É¿¡ ´êÁö ¸øÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾ú´Ù¸é ÀÌÁ¦´Â ±×¿¡¼ ÀÚÀ¯·Î¿öÁú ¼ö ÀÖ´Ù´Â ±â´ë°¨ÀÌ ¾Æ¸¶ ¿ì¸®°¡ Å»´çÀ» °¨ÇàÇß´ø ÀÌÀ¯¿´´Ù°í º¾´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î Å»´çÇÑ ±è¼ºÅÂ, ÀåÁ¦¿øÀÇ¿ø¿¡ ´ëÇØ “´©±¸º¸´Ùµµ ÀÚ½Å°¨ÀÖ°Ô ±¹Á¶Æ¯À§¿¡¼ ±×µéÀ» ¸ô¾ÆºÙÀÌ´ø ±è¼ºÅÂ ±¹Á¶À§¿øÀåÀº °´ÜÀÖÀ½ÀÇ »óÂ¡ÀÌ¾ú½À´Ï´Ù” ¸ç “À§ÁõÀ» ÇÏ´Â ÁõÀÎµéÀ» ¸ô¾ÆºÙÀÌ°í º¸¼ö°¡ ÀÚ¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁØ ÀåÁ¦¿ø ÀÇ¿ø´ÔÀº ³¯Ä«·Î¿òÀÇ »óÂ¡ÀÌ¾ú½À´Ï´Ù”°í È¸»óÇß´Ù. ¶ÇÇÑ “ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿ø´ÔÀÇ Ä¡¹ÐÇÑ ³í¸®¿Í ÁØºñ´Â Àú¿¡°Ô µåµð¾î ¿µ±¹½Ä ÇÕ¸®Àû º¸¼öÁ¤´çÀÌ ²Ù·ÁÁú ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÚ½Å°¨ÀÌ¾ú½À´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “Á¤Ä¡¸¦ ½ÃÀÛÇÑ µÚ·Î Àú´Â °¡Àå Èñ¸Á¿¡ ºÎÇ®¾î ÀÖ½À´Ï´Ù” ¸ç “ÈÄº¸¿Í À¯¼¼¸¦ ´Ù´Ò ¶§¸¶´Ù º¸ÀÌ´Â Ã»³â°ú ÀþÀº »ç¶÷µéÀÇ ¹°°á. ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É ¼±°Å¿îµ¿ÇÏ¸é¼´Â ÇÑ¹øµµ ¸ø´À²¼´ø °¨µ¿À» ´À²¼´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “¾îÁ¦ ´ë±¸ µ¿¼º·Î À¯¼¼Àå¿¡¼ ‘È¤½Ã ÀåÁ¦¿ø ÀÇ¿ø´ÔÀº ¾È¿À½Ã³ª¿ä? ±è¼ºÅÂ ÀÇ¿ø´Ô ²À º¸°í½Í¾î¿ä. ÇÏÅÂ°æÀÇ¿ø´Ô ÀüÈ¹øÈ£Á» ¾Ë ¼ö ÀÖÀ»±î¿ä?’ ¶ó°í ÀÌ¾ß±âÇß´ø ´ëÇÐ»ýµéÀÌ ¿ì¸®ÀÇ ¸ÚÀÌ°í, º¸¼öÀÇ Èñ¸ÁÀÔ´Ï´Ù”¸ç “±× ÀþÀº, ¹Ù¸¥Á¤´çÀ¸·Î ÀÎÇØ Èñ¸ÁÀ» Ã£Àº ÀþÀºÀÌµé¿¡°Ô Àú´Â ½Ç¸ÁÀ» µ¹·ÁÁÙ ¿ë±â°¡ ¾ø½À´Ï´Ù”°í ¾ÈÅ¸±î¿öÇß´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î “¿À´Ã ¿ì¸® ´çÀÇ ´Ù¸¥ ÀÇ°ßµéÀÌ ÁöÁöÀÚµéÀÇ ±Í¿¡ ´ê±â Àü¿¡, ¿ì¸®°¡ Ãß±¸ÇÏ´ø °³Çõº¸¼öÀÇ °¡Ä¡¸¦ ÀçÈ®ÀÎÇÏ°í °³Çõº¸¼ö ½Ã¹ÎµéÀÇ ¸¶À½¿¡ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø ºÒÀ» Áú·¶À¸¸é ÁÁ°Ú½À´Ï´Ù” ¸ç “¿ì¸®°¡ °³Çõº¸¼ö¸¦ ¼¼¿öº¸°Ú´Ù´Â ÃÊ½ÉÀ¸·Î ³»ÀÏ ´Ù½Ã ¹¶Ä¥ ¼ö ÀÖ´Ù¸é ±×°ÍÀº °¨µ¿°ú ¹ÝÀü, Èñ¸ÁÀÏ °ÍÀÌ°í, Á¤»ó¹èµéÀÇ ²¿ÀÓ¿¡ ¿ì¸® ½º½º·ÎÀÇ °¡Ä¡¸¦ Àú¹ö¸®°Ô µÈ´Ù¸é ½Ç¸Á°ú ÁÂÀý, ³ª¾Æ°¡¼´Â ¿ì¸®°¡ ²Þ²å´ø °³ÇõÀû º¸¼öÀÇ Á¾¾ðÀÏ °ÍÀÔ´Ï´Ù”°í ¾¹¾µÇÑ ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “¾î·Æ°í ÁöÄ¡°ÚÁö¸¸, µÎ·ÆÁö´Â ¾Ê½À´Ï´Ù” ¸ç “¹Ù¸¥Á¤´çÀÇ ¹«±â´Â ÁøÁ¤¼ºÀÏÅ×´Ï±î¿ä”¶ó°í °Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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