±èÁøÅÂ, Å»´ç ÀÇ¿øµé ÇâÇØ¡¦¡°³ª°¥ ¶© ÀÚÀ¯Áö¸¸ µé¾î¿À´Â °Ç ¾Æ´Ï¾ß¡±

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ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ±èÁøÅÂ ÀÇ¿øÀº 2ÀÏ ¹Ù¸¥Á¤´çÀ» Å»´çÇØ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç¿¡ ÀÔ´çÇÏ±â·Î ÇÑ ÀÇ¿øµéÀ» ÇâÇØ “³ª°¥ ¶© ÀÚ±âµé ¸¶À½´ë·Î ³ª°¬Áö¸¸ µé¾î¿À´Â °Ç ¸¶À½´ë·Î ¾È µÈ´Ù”°í ³¯À» ¼¼¿ü´Ù.
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