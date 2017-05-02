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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.2 È­ 19:06
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ÅëÇÕ´ë±âÁö¼ö, °æ±â ÃÖ°í°ª 330 ±â·Ï¡¦¡°¸Å¿ì ³ª»Ý ±âÁØ ¿ôµµ´Â ¼öÄ¡¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 2ÀÏ ¿ÀÈÄ 4½Ã ±âÁØ ¼­¿ï°ú °æ±â·ÀÎÃ»·Ãæ³²·ÀüºÏ Áö¿ª ÅëÇÕ´ë±âÁö¼ö°¡ ³ª»ÝÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ °æ±â Áö¿ª ÅëÇÕ´ë±âÁö¼ö´Â ¿ÀÈÄ ÇÑ ¶§ 330±îÁö Ä¡¼Ú¾Ò´Ù. Æ÷ÅÐ Ä¸Ã³.

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ÅëÇÕ´ë±âÁö¼ö ¸Å¿ì ³ª»Ý ±âÁØÀÌ 251ÀÎ °É »ý°¢ÇÏ¸é ±âÁØÄ¡¸¦ ÈÎ¾À ¿ôµµ´Â ¼öÄ¡¸¦ ±â·ÏÇÑ ¼ÀÀÌ´Ù.

ÅëÇÕ´ë±âÈ¯°æÁö¼ö(CAI, Comprehensive Air-quality Index)´Â ´ë±â¿À¿°µµ ÃøÁ¤Ä¡¸¦ ±¹¹ÎÀÌ ½±°Ô ¾Ë ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°í, ´ë±â¿À¿°À¸·ÎºÎÅÍ ÇÇÇØ¸¦ ¿¹¹æÇÏ±â À§ÇÑ Çàµ¿ÁöÄ§À» ±¹¹Î¿¡°Ô Á¦½ÃÇÏ±â À§ÇØ ¸¸µé¾îÁ³´Ù.

ÅëÇÕ´ë±â Áö¼ö´Â ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö, ¹Ì¼¼¸ÕÁö, ¿ÀÁ¸, ÀÌ»êÈ­Áú¼Ò, ÀÏ»êÈ­Åº¼Ò, ¾ÆÈ²»ê°¡½º µî 6°¡Áö ´ëÇ¥ ¿À¿°¹°Áú¿¡ ´ëÇØ ´ë±âÁúÀÇ »óÅÂÁö¼ö¸¦ 0~500 »çÀÌÀÇ ¼ýÀÚ·Î ³ªÅ¸³»°í ÀÖ´Ù.

ÀÎÃµÀÇ °æ¿ì ÅëÇÕ´ë±âÁö¼ö ÃÖ°í°ªÀÌ 272±îÁö Ä¡¼Ú¾ÒÀ¸¸ç, ¼­¿ïÀº 245, ÀüºÏÀº 233, Ãæ³²Àº 227±îÁö ¿Ã¶ó°¬´Ù.

ÇÑ±¹È¯°æ°ø´ÜÀº ‘¸Å¿ì³ª»Ý’ ´Ü°è°¡ µÇ¸é ÁúÈ¯ÀÚ, ³ëÀÎ, ¾î¸°ÀÌ¿¡°Ô´Â ½É°¢ÇÑ ¿µÇâÀ», ÀÏ¹ÝÀÎ¿¡°Ô´Â ¾àÇÑ ¿µÇâÀ» ³¢Ä¥ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ÁÖÀÇÇÏ¶ó°í °æ°íÇß´Ù.

¶Ç ÁúÈ¯ÀÚ³ª ³ëÀÎ, ¾î¸°ÀÌ´Â ÀÏ»óÀûÀÎ ½Ç¿ÜÈ°µ¿µµ ÁÁÁö ¾ÊÀ¸´Ï ¹Ýµå½Ã Áý¿¡¸¸ Ã¼·ùÇÏ°í, °Ç°­»ó ¹«¸®°¡ ¾ø´Â ÀÏ¹ÝÀÎ ¿ª½Ã ¹Û¿¡ ¿À·¡ ¸Ó¹°¸é ¾È µÈ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¸¸¾à Àå±â°£ ¿ÜÃâÇÏ°Ô µÇ¸é ¹Ýµå½Ã ¸¶½ºÅ©¸¦ Âø¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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