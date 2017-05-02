¡®±Þ¼º ¿ì¿ïÁõ ÀÔ¿ø¡¯ ¼Û´ë°ü, ÈÄ¹è°¡¼ö ¸Å´ÏÀú¿¡ Æø¾ð¿¡ ÀÔ¿ø?¡¦¡°À§ÇùÀû¡± VS ¡°°úÀå º¸µµ¡±

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|¡ã °¡¼ö ¼Û´ë°üÀÌ ÈÄ¹è°¡¼ö ¸Å´ÏÀú A ¾¾¿¡ Æø¾ðÀ» µè°í ¡®±Þ¼º ¿ì¿ïÁõ¡¯À¸·Î ÀÔ¿øÇÑ »ç½ÇÀÌ ÀüÇØÁ® ³í¶õÀÌ´Ù. SBS ¡®¸ð´×¿ÍÀÌµå¡¯ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
°¡¼ö ¼Û´ë°üÀÌ ÈÄ¹è°¡¼ö ¸Å´ÏÀú A ¾¾¿¡ Æø¾ðÀ» µè°í ‘±Þ¼º ¿ì¿ïÁõ’À¸·Î ÀÔ¿øÇÑ »ç½ÇÀÌ ÀüÇØÁ® ³í¶õÀÌ´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ÀÌ »ç°ÇÀ» µÎ°í ¼Û´ë°ü°ú A ¾¾ÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀÇ ÀÇ°ßÀÌ ¾ù°¥·Á Áø½Ç°ø¹æÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 1ÀÏ ¼Û´ë°üÀº SBS ‘¸ð´×¿ÍÀÌµå’¸¦ ÅëÇØ ÇØ´ç »ç°ÇÀ» ¾ð±Þ, ½É°æÀ» ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Û´ë°üÀº “¾ÆÁ÷µµ ÀáÀ» ¸ø ÀÜ´Ù. ±ôÂ¦±ôÂ¦ ³î¶õ´Ù. ÀÚ´Ù°¡µµ ¸î ¹ø¾¿ ÀÏ¾î³´Ù”¸ç “(A ¾¾°¡) ½ºÀ¹ ¿À´õ´Ï ¾ó±¼À» µéÀÌ´ë¸ç ‘¿Ö ÀÌ·¸°Ô ÀÎ»ç¸¦ ¶È¹Ù·Î ¾È ¹Þ¾Æ?’¶ó°í Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “‘ÀÌ°É ÆÐ¹ö¸®°í ¸çÄ¥ »ì´Ù ³ª¿Í?’ÇÏ¸é¼ »ç¶÷µéÀÌ ¸»¸®´Âµ¥µµ ¾ÈÇÏ¹«ÀÎÀÌ¾ú´Ù”¸ç “±×¶§ ÇöÀå¿¡¼ ´çÇÑ ¼ö¸ð´Â Á¤¸» ¸»·Î ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ³í¶õÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÎ A ¾¾´Â ÇöÀç ÇØ¿Ü ÃâÀåÁßÀ¸·Î ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¸íÀº ¾ÆÁ÷Àº ¾ø´Ù. ´ë½Å A ¾¾¿Í °°Àº ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº “1~2ºÐ Á¤µµ ÀÌ¾ß±â ÇßÀ» »Ó Æø¾ðÀÌ³ª ½ÅÃ¼Àû À§ÇùÀº ¾ø¾ú´Ù” ¸ç “Æò¼Ò ¼Û´ë°ü ¾¾°¡ ±²ÀåÈ÷ Àß ¾Æ½Ã´Â ºÐÀÌ°í »ç°ÇÀÌ °úÀåµÅ º¸µµµÆ´Ù. A¾¾°¡ ¼Û´ë°ü¿¡°Ô »ç°ú±îÁö Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ¿¡ ¼Û´ë°üÀº “1ºÐ¿¡ ±×·±ÀÏÀÌ ÀÖ°Ú³Ä” ¸ç “»ç¶÷µéÀÌ ÇÏ´Â °ÍÀ» ´Ù ºÃ´Ù. Àû¾îµµ 10¿© ºÐÀÌ´Ù. ¿ì¸® ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥ÇÑÅ×´Â »ç°úÇÑ´Ù°í Çß´Âµ¥ ³ªÇÑÅ×´Â »ç°úÇÑ ÀÏÀÌ ¾ø´Ù” ¹Ý¹ÚÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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