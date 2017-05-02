SKÃ¤¿ë, SK°í¿ëµðµõµ¹ ¸¶Áö¸· ¸ðÁý¡¦¡°4±â ÁøÇà ÈÄ ÇÁ·Î±×·¥ Á¾·á¡±

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ÀÌ¹ø 4±â SK°í¿ëµðµõµ¹ Áö¿ø¼ Á¢¼ö´Â 4¿ù 24ÀÏºÎÅÍ 5¿ù 10ÀÏ±îÁö ÁøÇàµÈ´Ù. ÇÁ·Î±×·¥ Âü¿© ±â¾÷ ¹× Áö¿ø¼ Á¢¼ö ¹æ¹ý µîÀº È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
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