[TVÅä·Ð] È«ÁØÇ¥, ¡°¹Ù¸¥Á¤´ç 13¸í Å»´çÀÇ¿ø, À¯½Â¹Î ´ö ¾ø¾î ´ë¼± ¸ø Ä¡¸£°Ú´Ù ÇÏ´õ¶ó¡±

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È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ "Å»´çÇÑ 13¸íÀÇ ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øµéÀÌ À¯½Â¹Î ÈÄº¸°¡ ´öÀÌ ¾ø¾î ´ë¼±À» ¸ø Ä¡¸£°Ú´Ù°í ÇÏ´õ¶ó”°í ¸»Çß´Ù.
Áß¾Ó¼±°Å¹æ¼ÛÅä·ÐÀ§¿øÈ¸ ÁÖ°ü ¸¶Áö¸· ´ë¼±ÈÄº¸ Åä·ÐÀÌ 2ÀÏ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ »ó¾Ïµ¿ MBC»ç¿Á¿¡¼ ¿¸° °¡¿îµ¥ À¯ ÈÄº¸°¡ È« ÈÄº¸¿¡ ¼ºÆø·Â¹ü Ã³¹ú°ú °ü·ÃµÈ Áú¹®À» ÇÏÀÚ ÀÌ °°ÀÌ ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³¯ È« ÈÄº¸´Â “¼ºÆø·Â¹ü ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï¶ó, ¹«½¼ ¸»À» ÇÏ·Á ÇÏ´ÂÁö ³» ¾Ë°Ú´Âµ¥ ±×·± ½ÄÀ¸·Î ºñ¾àÇÏ¸é ¾È µÈ´Ù”¸ç “±×·± ½ÄÀ¸·Î ºñ¿ÇÏ°Ô Áú¹®ÇÏ´Ï ±×·± ¾ê±â°¡ ³ª¿À´Â °Å´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “³»°¡ ¾îÁ¦ ¹Ù¸¥Á¤´ç (Å»´çÆÄ 13¸í) ÀÇ¿øµéÀ» ¸¸³µ´Âµ¥, ¿Ö ³ª¿Ã¶ó ÇÏ³Ä°í ¹°¾îº¸´Ï ÈÄº¸°¡ ´öÀÌ ¾ø¾î¼ µµÀúÈ÷ ´ë¼±À» ¸ø Ä¡¸£°Ú´Ù. ±×·¡¼ ³ª¿À·Á°í ÇÑ´Ù°í ÇÏ´õ¶ó” ¸ç ºñ³Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “À¯ ÈÄº¸Ã³·³ ¹Ú Àü ´ëÅë·É ºñ¼½ÇÀåÀ» ÇÏ´Ù°¡ ½Ï ¹è½ÅÇØ¼ ÅºÇÙ¿¡ Âù¼ºÇÏ°í ±×·² ¼ö ÀÖÁö¸¸ »ç¹ý ÆÇ´ÜÀº Á¤½ÄÀ¸·Î ¹ý ÀýÂ÷¿¡ µû¶ó ÇÏ´Â °Ô ¿Ç´Ù” ¸ç “°°Àº ´ç¿¡ ÀÖ´Â ÀÇ¿øµéÀÌ À¯ ÈÄº¸°¡ ´öÀÌ ¾ø´Ù°í 14¸íÀÌ³ª ¶ÙÃÄ³ª°¡Áö ¾Ê³Ä, ±× ´Ü¼ÓÀÌ³ª ÀßÇÏ¶ó. ±âº»ÀûÀ¸·Î ´ë±¸¿¡ °¡ºÁ¶ó, À¯ ÈÄº¸´Â ¹è½ÅÀÚ·Î µÅ ÀÖ¾î¼ ¾ÕÀ¸·Î Á¤Ä¡ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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