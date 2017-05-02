¡®º¼·ý¡¯ Á¶À±Èñ ÀÌµ¿°Ç, ÇÐÃ¢½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï¡¦¡°¹Ì·¡ 2¼¼µµ ÀÌ·± ¸ð½À?¡±

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Á¶À±Èñ´Â 2ÀÏ KBS Äð FM ‘Á¶À±ÈñÀÇ º¼·ýÀ» ³ô¿©¿ä’¸¦ ÅëÇØ “¿À´Ã ¸¹ÀÌ ³î¶ó¼ÌÁÒ? ¿À´Ã ³·¿¡ ±â»ç ¹ßÇ¥¸¦ Çß´Âµ¥ ¸¹ÀÌµé ÃàÇÏÇØÁÖ¼Ì½À´Ï´Ù”¸ç “»ûº°Ã³·³ ¹à°Ô ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î Àß »ì°Ú½À´Ï´Ù. µû¶æÇÑ ½Ã¼±À¸·Î ¸¹Àº ÀÀ¿ø ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¾Õ¼ ÀÌ³¯ Á¶À±Èñ¿Í ÀÌµ¿°ÇÀº ¼Ò¼Ó»ç º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “¼·Î¿¡ ´ëÇÑ ¹ÏÀ½°ú »ç¶ûÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÃÖ±Ù È¥ÀÎ½Å°í¸¦ ¸¶Ä¡°í ¹ýÀûÀ¸·Î ºÎºÎ°¡ µÆ´Ù”¸ç °áÈ¥À» ÁØºñÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ »õ »ý¸íÀÌ Ã£¾Æ¿À´Â ±â»Ý±îÁö ¾ò°Ô µÆ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ÀÌµéÀÇ 2¼¼¿¡µµ °ü½ÉÀÌ Ä¿Áö¸é¼ ³×Æ¼ÁðµéÀº ÀÌµéÀÇ ÇÐÃ¢½ÃÀý ¸ð½À¿¡ °ü½ÉÀ» °¡Á³´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌµéÀÇ °íµîÇÐ±³ Á¹¾÷»çÁøÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “¼±³²¼±³àÀÇ ¸¸³²” “ÅÂ¾î³¯ 2¼¼´Â ÁÁ°Ú³×” “°ú°Å ¸ð½Àµµ ³Ê¹« Àß ¾î¿ï·Á” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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