¹ÚÁö¿ø, ¹®ÀçÀÎ ÁöÁöÀÚµé ¸Íºñ³­¡¦¡°¹®ÀÚÆøÅºº´ ¶Ç ¶ÇÁ®¡±

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¾Õ¼ ¹Ú ´ëÇ¥´Â “¹® ÈÄº¸´Â ±Ç·ÂÀÇ ¿å¸Á¿¡ ½º½º·ÎÀÇ ¿µÈ¥À» ºÒÅÂ¿ìÁö ¸»¶ó. ¹ú½áºÎÅÍ ¾ð·Ð¿¡ º¸º¹ÇÏ°í ±â»ç »èÁ¦¸¦ °¿äÇÏ³Ä”¸ç “¹® ÈÄº¸´Â Áö±ÝÀº Áø½ÇÀ» »èÁ¦ÇÏ·Á ÇÒ ¶§°¡ ¾Æ´Ï¶ó Áø½ÇÀ» ¹àÈ÷°í ¿ì¸® ¾ÆÀÌµé ¾Õ¿¡¼ »çÁËÇØ¾ß ÇÒ ¶§´Ù”¶ó°í ¹® ÈÄº¸¸¦ ¸Íºñ³ ÇÏ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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