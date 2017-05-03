Á¶¿øÁø ¡°¡®¹Ù¸¥Á¤´ç Áý´Ü Å»´ç¡¯Àº ¹è½Å¿¡ ¹è½Å °ÅµìÇÏ´Â ¸·Àå µå¶ó¸¶ ¼öÁØ¡±

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Á¶¿øÁø »õ´©¸®´ç ´ë¼±ÈÄº¸´Â 3ÀÏ ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øµéÀÌ ¹Ù¸¥Á¤´çÀ» Áý´Ü Å»´çÇÑ Á÷ÈÄ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ¸·Î º¹´çÇÏ·Á´Â °Í¿¡ ´ëÇØ “¹è½Å¿¡ ¹è½ÅÀ» °ÅµìÇÏ´Â ¸·Àå µå¶ó¸¶”¶ó°í ¸Íºñ³Çß´Ù.
Á¶ ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ ºÎ»ê µ¿·¡½ÃÀå°ú ¼ö¿µÆÈµµ½ÃÀå µî Àç·¡½ÃÀåÀ» ÀÕ´Þ¾Æ µ¹¸ç À¯¼¼¸¦ ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ÀÌ°°ÀÌ ¸»ÇÏ¸ç “ºÎ»ê½Ã¹ÎÀÌ Á¤ÀÇ¸¦ ¹Ù·Î ¼¼¿ì´Â µ¥ µ¿ÂüÇØÁÖ½Ç °ÍÀ¸·Î ¹Ï´Â´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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±×·¯¸é¼ “Á¤Ä¡Àû ¹è½ÅÇàÀ§°¡ Á¤µµ³ª Á¤ÀÇ°¡ ¾Æ´Ï¶ó´Â °ÍÀÌ ºÐ¸íÇÏ°Ô ¹àÇôÁú °Í”ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
¾Õ¼ ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿ø 13¸íÀº ¹Ù¸¥Á¤´çÀ» Áý´Ü Å»´çÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼±ÈÄº¸ ÁöÁö ¼±¾ðÀ» Çß´Ù.
Å»´ç ÀÇ¿øµéÀº ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ¸·Î º¹´çÇÏ·Á ÇßÀ¸³ª ´ç³»¿¡ ÀÏºÎ ÀÇ¿øµéÀÌ Å»´ç ÀÇ¿øµéÀÇ º¹´çÀ» ¹Ý´ëÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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