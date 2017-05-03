[¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó] ±× ¾î´À¶§º¸´Ù Æ¯º°Çß´ø ÃàÇÏ°ø¿¬¡¦¡°ºñ·Ï ¹«¸íÀÌÁö¸¸ ¿ì¸®µµ ²ÞÀ» ²Û´Ù¡±

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ºñ·Ï ¹«¸íÀÌ°í ¿µÈ³ª µå¶ó¸¶¿¡¼ ÁÖ¸ñ¹ÞÁö ¸øÇÏ´Â ´Ü¿ªÀÌÁö¸¸ ¹è¿ì¶ó´Â ²ÞÀ» ÇâÇØ ¿½ÉÈ÷ ´Þ¸®´Â ±×µéÀÇ °ø¿¬¿¡ ¹«´ë¸¦ ÁöÄÑº¸´ø ÀÌµé ¸ðµÎ ´«¹°À» º¸¿´´Ù.
¹è¿ì À¯ÇØÁøÀº ´«¹°À» ±Û½é¿´°í ¼ÇöÁøÀº ¾Æ¿¹ ÆãÆã ´«¹°À» ½ñ¾Æ³Â´Ù.
±è°íÀº, ÇÑ¿¹¸®, ¼ÇöÁø, ±èÇý¼ö µî ´Ù¸¥ ½ºÅ¸µé ¶ÇÇÑ °¨µ¿ÀÇ ´«¹°À» Èê¸®¸ç ÀÌµéÀÇ ¹«´ë¿¡¼ ´«À» ¶¼Áö ¸øÇß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¹ø ¹é»ó¿¹¼ú´ë»óÀº 'Ä¡À¯'¶ó´Â ÄÜ¼ÁÆ®·Î, »óÃ³¹Þ°í Èûµé¾ú´ø °ÍÀ» ¸ðµÎ ÀØ°í ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇØº¸ÀÚ´Â, Èñ¸ÁÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ã°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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