¡®ÅÃ½Ã¡¯ ÇÔ¼Ò¿ø, Áß±¹ ºÎÈ£ Àå¿þÀÌ¿Í °áº°ÀÌÀ¯¡¦¡°³­ ¿ø·¡ ¼Ò¹ÚÇÑ ¿©ÀÚ´Ù¡±

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'ÅÃ½Ã' ¹è¿ì ÇÔ¼Ò¿øÀÌ ¿À·£¸¸¿¡ ¿¹´É Ãâ¿¬À¸·Î ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, Áß±¹ ºÎÈ£ÀÎ Àü ³²ÀÚÄ£±¸¿Í °áº°ÇÑ ÀÌÀ¯¸¦ ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
ÇÔ¼Ò¿øÀº 3ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘ÇöÀåÅäÅ© ÅÃ½Ã’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÀÚ½ÅÀÇ Ç³¹®¿¡ °üÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ³¯ ÇÔ¼Ò¿øÀº Áß±¹ Àç¹úÀÎ Àü ³²ÀÚÄ£±¸ Àå¿þÀÌ¿Í Çì¾îÁö°Ô µÈ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “ÀßÇØÁáÁö¸¸ ¸í·ÉÁ¶ÀÎ ¸»Åõ°¡ ÀÖ¾ú´Ù” ¸ç “±â»ç¸¦ ´ëµ¿ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ³ª°¡Áö ¸øÇÏ°Ô ÇÏ´õ¶ó. ³» ÀÏ°Å¼öÀÏÅõÁ·À» ´Ù ¾Ë´Ùº¸´Ï ´ëÈ°¡ ¾ø¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “ÀÌ Ä£±¸¿Í °è¼Ó »ç±Í´Ù°¡ ‘³» ÀÎ»ýÀ» »ì ¼ö ÀÖÀ»±î’¶ó´Â »ý°¢À» ¸¹ÀÌ Çß´Ù”¸ç “Æò¹üÇÑ »ç¶÷ÀÌ Á¦ÀÏ ÁÁÀº °Í °°´Ù. Æ¯º°ÇÑ »ç¶÷Àº Á¤¸» ´Ù¸£´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
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ÇÑÆí, ÇÑÆí ÇÔ¼Ò¿øÀº 1997³â ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ ÅÂÆò¾ç Ãâ½ÅÀ¸·Î µå¶ó¸¶ ‘´ë¹Ú°¡Á·’, ¿µÈ ‘»öÁï½Ã°ø’ µî°ú ½Ì±Û¾Ù¹ü ‘¼Ò¿ø’(So Won) µîÀ» ¹ß¸ÅÇÏ¸ç Å« ÀÎ±â¸¦ ´©·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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