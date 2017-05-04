¡®ÅÃ½Ã¡¯ ÇÔ¼Ò¿ø, Áß±¹ ºÎÈ£ Àå¿þÀÌ¿Í °áº°ÀÌÀ¯¡¦¡°³­ ¿ø·¡ ¼Ò¹ÚÇÑ ¿©ÀÚ´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.4 ¸ñ 09:48
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½ÂÀÎ 2017.05.04  
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ÇÑÆí, ÇÑÆí ÇÔ¼Ò¿øÀº 1997³â ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ ÅÂÆò¾ç Ãâ½ÅÀ¸·Î µå¶ó¸¶ ‘´ë¹Ú°¡Á·’, ¿µÈ­ ‘»öÁï½Ã°ø’ µî°ú ½Ì±Û¾Ù¹ü ‘¼Ò¿ø’(So Won) µîÀ» ¹ß¸ÅÇÏ¸ç Å« ÀÎ±â¸¦ ´©·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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