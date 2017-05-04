¡®»çÀüÅõÇ¥ ÀÌº¥Æ®¡¯ ±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç Âü¿© 6Ãµ¸í µ¹ÆÄ¡¦Âü¿©¹æ¹ý¡¤ÁÖÀÇ»çÇ×Àº?

|
|
|
|¡ã Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å »çÀüÅõÇ¥°¡ 4ÀÏ ½ÃÀÛµÈ °¡¿îµ¥ ÅõÇ¥ µ¶·Á ÀÌº¥Æ® ‘±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç’µµ ÈÁ¦´Ù.
Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°Å »çÀüÅõÇ¥°¡ 4ÀÏ ½ÃÀÛµÈ °¡¿îµ¥ ÅõÇ¥ µ¶·Á ÀÌº¥Æ® ‘±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç’µµ ÈÁ¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ‘±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç’ Âü¿© ¹æ¹ý°ú ÁÖÀÇ »çÇ×µµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
‘±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç’´Â ¼±°ÅÈ°µ¿°ú °ü·ÃµÈ »çÁøÀ» ÀÀ¸ðÇÏ¸é ÃßÃ·À» ÅëÇØ ‘ÃÖ´ë 500¸¸¿ø’À» »ó±ÝÀ» ÁÖ´Â ÀÌº¥Æ®·Î ÀÌ³¯ ÇöÀç(¿ÀÀü 10½Ã 45ºÐ²²) 6Ãµ 400¿© ¸íÀÌ Âü¿©Çß´Ù.
ÀÌ ÀÌº¥Æ®´Â Áö³ 2016³â À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡°¡ ÇÑ ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ÅõÇ¥À²À» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýÀ» ¸»ÇÑ °É ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ Â÷¿ëÇØ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù.
¹æ¹ýÀº °£´ÜÇÏ´Ù. ÅõÇ¥¸¦ Áñ±â´Â »çÁø(ÅõÇ¥¼Ò¸¦ ¹è°æÀ¸·Î ÇÑ »çÁø, ÅõÇ¥ Âü¿©¸¦ ±ÇÀ¯ÇÏ´Â »çÁø)À» Âï¾î Ä«Ä«¿ÀÅåÀ» ÅëÇØ ¿Â¶óÀÎ https://voteforkorea.org/¿¡ ÀÀ¸ðÇÏ¸é µÈ´Ù. 1ÀÎ 1È¸ ÀÀ¸ð°¡´ÉÇÏ´Ù.
´Ù¸¸ Æ¯Á¤ÈÄº¸ Æ÷½ºÅÍ¾Õ »çÁøÀÌ³ª ±âÇ¥¼Ò ¾È ÀÎÁõ¼¦Àº ¼±°Å¹ý À§¹ÝÀÌ¹Ç·Î À¯ÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¸¸¾à ±âÇ¥ ¿©ºÎ¿Í »ó°ü¾øÀÌ ÅõÇ¥Áö ÀÎÁõ¼¦À» °ø°³ÇÏ¸é °øÁ÷¼±°Å¹ý¿¡ µû¶ó 2³â ÀÌÇÏÀÇ Â¡¿ªÀÌ³ª 400¸¸ ¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±ÝÇü¿¡ Ã³ÇØÁú ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >