2017³â ´ëÅë·É¼±°Å »çÀüÅõÇ¥, Àå¼Ò¿Í ½Ã°£Àº?¡¦¡°²À ¾Ë¾ÆµÎ°í ÅõÇ¥ÇÏÀÚ¡±

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2017³â Á¦19´ë ´ëÅë·É¼±°ÅÀÇ »çÀüÅõÇ¥°¡ 4ÀÏºÎÅÍ ÀÌÆ²°£ ½Ç½ÃµÈ´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥ »çÀüÅõÇ¥ Àå¼Ò¿Í ½Ã°£¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
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