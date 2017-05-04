À¯½Â¹Î µþ À¯´ã, °¨µ¿ÀÇ ¼ÕÆíÁö ¡®¹¶Å¬¡¯¡¦¡°Èûµé¾îµµ ¿Ü·Î¿öµµ ±¦Âú´Ù´ø ¾Æºü, ÀÚ¶û½º·´½À´Ï´Ù¡±

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À¯ ÈÄº¸´Â Áö³ 2ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ À¯½Â¹ÎÀ» °¡Àå °¡±îÀÌ¿¡¼ º¸´Â ±¹¹ÎÀÌÀÚ µþ À¯´ãÀÌ ¾Æ¹öÁö À¯½Â¹Î¿¡°Ô. À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ´ë¼±ÈÄº¸ À¯´ã ¼ÕÆíÁö”¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² »çÁøµéÀÌ °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁøÀº À¯´ãÀÌ ¾´ ¼Õ ÆíÁö·Î “‘Èûµé¾îµµ ¿Ü·Î¿öµµ ¾Æºü´Ï±î ±¦Âú¾Æ’ ¶ó°í ÀúÀÇ ¾î±ú¸¦ ´Ùµ¶°Å·Á ÁÖ½Ã´Â ÀúÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â À¯½Â¹ÎÀÔ´Ï´Ù”¶ó¸ç ±ÛÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù.
À¯´ãÀº “±¹¹Î¿¡°Ô Èñ¸ÁÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ Á¤Ä¡¶ó¸ç Àú À¯´ãÀÇ ¾Æ¹öÁöÀÌ±â º¸´Ù ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ¾ÆµéÀÌÀÚ ¾Æ¹öÁö°¡ µÇ½Ã±æ ¹Ù¶ó´Â ±× ºÐÀÌ ÀúÀÇ ¾Æ¹öÁö, À¯½Â¹ÎÀÔ´Ï´Ù"¸ç "Ç×»ó Á¤ÀÇ·Ó°í µû¶æÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹À» ²Þ²Ù¸ç ¿ÀÁ÷ ³ª¶ó¿Í ±¹¹Î¸¸À» »ý°¢ÇÏ½Ã´Â ¹Ùº¸°°Àº ¾Æ¹öÁöÀÔ´Ï´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “¿À´Ã Àú´Â ´ç´çÇÑ À¯½Â¹ÎÀÇ µþÀÓÀÌ ÀÚ¶û½º·´½À´Ï´Ù. ³ªÀÇ ¾Æ¹öÁö°¡ µÇ¾îÁÖ¼Å¼ °í¸¿½À´Ï´Ù. ¾Æ¹öÁö, ´ç½ÅÀ» ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù. ±âÈ£ 4¹ø À¯½Â¹ÎÀ» ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
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