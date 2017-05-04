°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.4 ¸ñ 19:11
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®¹ÎÁÖ´ç º¹´ç¡¯ È«ÀÇ¶ô, È«ÁØÇ¥ Àú°Ý¡¦¡°ÀÌ·± ÀÚ°Ý¾ø´Â ÈÄº¸ °áÁý¿¡ º¹´ç °á½É¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀ» ¶°³µ´Ù°¡ º¹´çÇÑ È«ÀÇ¶ô ÀÇ¿øÀÌ “ÀÚ°Ý¾ø´Â ÈÄº¸¿¡°Ô °áÁýÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸°í º¹´çÀ» °á½ÉÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀ» ¶°³µ´Ù°¡ º¹´çÇÑ È«ÀÇ¶ô ÀÇ¿øÀÌ “ÀÚ°Ý¾ø´Â ÈÄº¸¿¡°Ô °áÁýÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸°í º¹´çÀ» °á½ÉÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

È« ÀÇ¿øÀº 4ÀÏ ¹ÎÁÖ´ç ´ë±¸½Ã´ç¿¡¼­ °¡Áø º¹´ç ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼­ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸¸¦ ÇâÇØ "À¢¸¸ÇÑ ÈÄº¸ÀÌ¸é ±×³É ³Ñ¾î°¡°ÚÁö¸¸, ÀÌ·± ÈÄº¸¸¦ ÁöÁöÇÏ´Â °ÍÀº ´ë±¸·°æºÏÀÇ ÀÚÁ¸½ÉÀÌ Çã¶ôÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù”¸ç ÀÌ °°ÀÌ ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “ÀÛ³â¿¡ Å»´çÇÏ°í 1³â2°³¿ù µÆ´Ù. ¹«¼Ò¼ÓÀÌ Âü ½¬¿î ±æÀÎµ¥ º¹´çÀ» °áÁ¤ÇÑ °ÍÀº ´ë±¸°¡ ±¸½Ã´ë Á¤Ä¡ÀÇ º¼¸ð°¡ µÅ¼­´Â ¾ÈµÈ´Ù” ¸ç “´ë±¸°¡ °ú°Å·Î È¸±ÍÇØ¼­´Â ¾ÈµÈ´Ù. Áö³­ ÃÑ¼± ¶§ º¸¿©Áá´ø º¯È­ÀÇ °¥¸Á°ú ´«ÃÊ¸®¸¦ ±â¾ïÇÏ¸é¼­ °ú°Å·Î °¡¼­´Â ¾ÈµÈ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¶ÇÇÑ “´ë±¸·°æºÏ ½Ã·µµ¹ÎµéÀÌ º¯È­¸¦ Ãß±¸ÇÏ¸é¼­ ÀßÇÏ´Â °Í¿¡ ¹Ú¼ö¸¦ Ä¡¸é »ç¶÷µéÀÌ Ã£¾Æ¿ÀÁö ¾ÊÀ» ¼ö ¾ø´Ù. ¹«Á¶°Ç Âï¾îÁÖ°í º¸¼ö ÈÄº¸¿¡°Ô ¸ð¿©µé°í ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î´Â ¹ßÀüÇÒ ¼ö ¾ø´Ù“°í ÁöÀûÇß´Ù.

µ¡ºÙ¿© “´ë±¸½Ã´ç¿¡¼­ Áö½ÃÇÑ´Ù¸é ¿­½ÉÈ÷ À¯¼¼ Áö¿ø¿¡ ³ª¼³ °Í“ÀÌ¶ó°í ¹® ÈÄº¸¿¡ ÈûÀ» ½Ç¾ú´Ù.

ÀÌ³¯ È« ÀÇ¿øÀÇ º¹´ç ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “È«ÀÇ¶ô À§¿ø´Ô ´Ù½Ã ¹ÎÁÖ´ç º¹´çÇÏ½Å °É È¯¿µÇÕ´Ï´Ù” “¹«¼Ò¼ÓÀ¸·Î °í»ýÇÏ´Ù ±ÍÇâÇÑ ÄÉÀÌ½º” “´ë±¸¿¡ ¾ÆÁÖ °í¹«ÀûÀÎ ÀÏÀÌ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí, È« ÀÇ¿øÀº Áö³­ 2016³â ÃÑ¼±¿¡¼­ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀÇ °øÃµÀ» ¹ÞÁö ¸øÇØ Å»´ç ÈÄ ¹«¼Ò¼ÓÀ¸·Î ´ë±¸ ºÏ±¸À»¿¡ Ãâ¸¶ÇØ ´ç¼± µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • [¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó] ±× ¾î´À¶§º¸´Ù Æ¯º°Çß´ø ÃàÇÏ°ø¿¬¡¦¡°ºñ·Ï ¹«¸íÀÌÁö¸¸ ¿ì¸®µµ ²ÞÀ» ²Û´Ù¡±
  • '±èÁ¾ÀÎ äÌ Ä·ÇÁ ÇÕ·ù' Á¤Ã»·¡ ¡°±èÁ¾ÀÎ »ó¿Õ, ¹ÚÁö¿ø ¿ÁÈ²»óÁ¦ °Ý»ó½ÃÅ² °Ý¡± ÀÏÄ§
  • ºÎÃµ È­Àç? ÀÎÃµ È­Àç?¡¦´©¸®²Ûµé ¡°Àç ³¯¸®°í ¿¬±â ¾öÃ»³ª¡±
  • ÀÌµ¿°Ç¢¾Á¶À±Èñ, °ú°Å ¿¹´É¼­ ÀÌ»óÇü ¾Æ´Ï¶ó´õ´Ï?¡¦¡°±× ¶© ¿Ö ±×·¨´ë¡±
  • ¡®±Ù·ÎÀÚÀÇ ³¯¡¯ ±Ù¹« ½Ã ¼ö´çÀº?¡¦¡°ÆòÀÏ ±Ù¹«ÀÇ 150% Ãß°¡ Áö±Þ¡±
    • [¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó] ±× ¾î´À¶§º¸´Ù Æ¯º°Çß´ø ÃàÇÏ°ø¿¬¡¦¡°ºñ·Ï ¹«¸íÀÌÁö¸¸ ¿ì¸®µµ ²ÞÀ» ²Û´Ù¡± [¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó] ±× ¾î´À¶§º¸´Ù Æ¯º°Çß´ø ÃàÇÏ°ø¿¬¡¦¡°ºñ·Ï ¹«¸íÀÌÁö¸¸ ¿ì¸®µµ ²ÞÀ» ²Û´Ù¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    [¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó] ±× ¾î´À¶§º¸´Ù Æ¯º°Çß´ø ÃàÇÏ°ø¿¬¡¦¡°ºñ·Ï ¹«¸íÀÌÁö¸¸ ¿ì¸®µµ ²ÞÀ» ²Û´Ù¡±
    2
    ¡®ÅÃ½Ã¡¯ ÇÔ¼Ò¿ø, Áß±¹ ºÎÈ£ Àå¿þÀÌ¿Í °áº°ÀÌÀ¯¡¦¡°³­ ¿ø·¡ ¼Ò¹ÚÇÑ ¿©ÀÚ´Ù¡±
    3
    [¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó]¼öÁö, ÀÛ³â ÀÇ»ó°ú ºñ±³ÇØº¸´Ï¡¦¡°²öµµ »ç¶óÁö°í ´õ °ú°¨ÇØÁø ÀÇ»ó¡±
    4
    Á¤Ã»·¡ ¡°SBS ÇØ¼öºÎ º¯Á¶ ¸ñ¼Ò¸® Ç®¾î¡¦¸ñ¼Ò¸® Çö»ó¼ö¹è ÇÑ´Ù¡±
    5
    "ÇÑ¿ì µå½Ã·¯ ¿À¼¼¿ä", ÇÑ¿ì ½¡ºÒ±¸ÀÌ ÃàÁ¦ °³ÃÖ
    6
    ¡®»çÀüÅõÇ¥ ÀÌº¥Æ®¡¯ ±¹¹ÎÅõÇ¥·Î¶Ç Âü¿© 6Ãµ¸í µ¹ÆÄ¡¦Âü¿©¹æ¹ý¡¤ÁÖÀÇ»çÇ×Àº?
    7
    ¡®ÅÃ½Ã¡¯ ÇÔ¼Ò¿ø, Àç¹ú ¿¬ÀÎ Àå¿þÀÌ¿Í °áº° ¼±¹°ÀÌ ¹«·Á ¡®¼ö¹é¾ï ±Ý±¤¡¯?
    8
    Çö´ëÁß°ø¾÷ »Ô³µ´Ù¡¦°ø½Ä Ç×ÀÇ¼­ÇÑ ¹ß¼Û
    9
    '»çÀüÅõÇ¥ ½Ã°£' ¼ÕÇý¿ø ¡°ÅõÇ¥¿ëÁö Ä­ ³Ê¹« Á¼¾Æ Á¦´ë·Î Âï±â ¾î·Æ´Ù¡±...Á¦´ë·Î Âï´Â ¹æ¹ýÀº?
    10
    ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¡ ²É°¡·ç¡¦¿ÜÃâ¡¤È¯±â ÀÚÁ¦¸¦
    '°ü¹æÁ¦¸²ÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î ¾ß°æ °¨»óÇÏ¼¼¿ä'
    ÇÑº¹ »©ÀÔ°í ½Ê¸®´ë½£¼­ ÃÖ°íÀÇ ÇÑ ÄÆ
    ¿ì¸® ¸ðµÎÀÇ »ç¶û ÀÌ¾ß±â, ¿¬±Ø ¡®±× ³²ÀÚ ±× ¿©ÀÚ¡¯
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2017³â 5¿ù1ÀÏ~)
    ½Å³ª´Â ¾î¸°ÀÌ³¯ °÷°÷¼­ ´ÙÃ¤·Î¿î Çà»ç

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr