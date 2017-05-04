¡®¹ÎÁÖ´ç º¹´ç¡¯ È«ÀÇ¶ô, È«ÁØÇ¥ Àú°Ý¡¦¡°ÀÌ·± ÀÚ°Ý¾ø´Â ÈÄº¸ °áÁý¿¡ º¹´ç °á½É¡±

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ÀÌ¾î “ÀÛ³â¿¡ Å»´çÇÏ°í 1³â2°³¿ù µÆ´Ù. ¹«¼Ò¼ÓÀÌ Âü ½¬¿î ±æÀÎµ¥ º¹´çÀ» °áÁ¤ÇÑ °ÍÀº ´ë±¸°¡ ±¸½Ã´ë Á¤Ä¡ÀÇ º¼¸ð°¡ µÅ¼´Â ¾ÈµÈ´Ù” ¸ç “´ë±¸°¡ °ú°Å·Î È¸±ÍÇØ¼´Â ¾ÈµÈ´Ù. Áö³ ÃÑ¼± ¶§ º¸¿©Áá´ø º¯ÈÀÇ °¥¸Á°ú ´«ÃÊ¸®¸¦ ±â¾ïÇÏ¸é¼ °ú°Å·Î °¡¼´Â ¾ÈµÈ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “´ë±¸·°æºÏ ½Ã·µµ¹ÎµéÀÌ º¯È¸¦ Ãß±¸ÇÏ¸é¼ ÀßÇÏ´Â °Í¿¡ ¹Ú¼ö¸¦ Ä¡¸é »ç¶÷µéÀÌ Ã£¾Æ¿ÀÁö ¾ÊÀ» ¼ö ¾ø´Ù. ¹«Á¶°Ç Âï¾îÁÖ°í º¸¼ö ÈÄº¸¿¡°Ô ¸ð¿©µé°í ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î´Â ¹ßÀüÇÒ ¼ö ¾ø´Ù“°í ÁöÀûÇß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “´ë±¸½Ã´ç¿¡¼ Áö½ÃÇÑ´Ù¸é ¿½ÉÈ÷ À¯¼¼ Áö¿ø¿¡ ³ª¼³ °Í“ÀÌ¶ó°í ¹® ÈÄº¸¿¡ ÈûÀ» ½Ç¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ È« ÀÇ¿øÀÇ º¹´ç ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “È«ÀÇ¶ô À§¿ø´Ô ´Ù½Ã ¹ÎÁÖ´ç º¹´çÇÏ½Å °É È¯¿µÇÕ´Ï´Ù” “¹«¼Ò¼ÓÀ¸·Î °í»ýÇÏ´Ù ±ÍÇâÇÑ ÄÉÀÌ½º” “´ë±¸¿¡ ¾ÆÁÖ °í¹«ÀûÀÎ ÀÏÀÌ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, È« ÀÇ¿øÀº Áö³ 2016³â ÃÑ¼±¿¡¼ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀÇ °øÃµÀ» ¹ÞÁö ¸øÇØ Å»´ç ÈÄ ¹«¼Ò¼ÓÀ¸·Î ´ë±¸ ºÏ±¸À»¿¡ Ãâ¸¶ÇØ ´ç¼± µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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