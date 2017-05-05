¡®¹®ÁØ¿ë Æ¯ÇýÃ¤¿ë ³í¶õ¡¯ ½Åµ¿¿í ¡°¹®ÀçÀÎ, º£ÀÏ ¹þ°ÜÁø ¸¸Å­ °ÅÁþ¸» ´ëÅë·É ÈÄº¸ ²Ã¡± ÀÏÄ§

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½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç°¡ ±¹¹ÎÀÇ´çÀÌ Æø·ÎÇÑ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± ÈÄº¸ÀÇ ¾Æµé ¹®ÁØ¿ë ¾¾ÀÇ Æ¯ÇýÃ¤¿ë ³í¶õ°ú °ü·ÃÇØ ÀÏÄ§À» °¡Çß´Ù.
½Å ÃÑÀç´Â 5ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “±¹¹ÎÀÇ´ç ‘¹®ÁØ¿ë, Ùþ Áö½Ã·Î °í¿ëÁ¤º¸¿ø ¿ø¼Á¦Ãâ’ ±¼¶ÒÀÇ ¿¬±âÄ¡°ï ¸Ô±¸¸§ ²ÃÀÌ°í ³ë¶õ¸®º»¿¡ °ËÁ¤»ö Ä¥ÇÑ ²ÃÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¾Õ¼ ±¹¹ÎÀÇ´çÀº ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼±ÈÄº¸ ¾Æµé ¹®ÁØ¿ë¾¾ÀÇ ÇÑ±¹°í¿ëÁ¤º¸¿ø Æ¯ÇýÃ¤¿ë ÀÇÈ¤°ú °ü·Ã, ÁØ¿ë¾¾°¡ ¹® ÈÄº¸ÀÇ Áö½Ã·Î °í¿ëÁ¤º¸¿ø¿¡ ÀÔ»ç¿ø¼¸¦ ³Â´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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