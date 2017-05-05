¡®¹®ÁØ¿ë Æ¯ÇýÃ¤¿ë ³í¶õ¡¯ È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸ ¡°Á¤À¯¶ó¿Í ´Ù¸¦°Å ¾ø´Ù¡±¡¦¹®ÀçÀÎ ´ë±¹¹Î»ç°ú ÃË±¸

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ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¾Õ¼ ±¹¹ÎÀÇ´çÀº ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼±ÈÄº¸ ¾Æµé ¹®ÁØ¿ë¾¾ÀÇ ÇÑ±¹°í¿ëÁ¤º¸¿ø Æ¯ÇýÃ¤¿ë ÀÇÈ¤°ú °ü·Ã, ÁØ¿ë¾¾°¡ ¹® ÈÄº¸ÀÇ Áö½Ã·Î °í¿ëÁ¤º¸¿ø¿¡ ÀÔ»ç¿ø¼¸¦ ³Â´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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