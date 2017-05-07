¡®ÀÎ±â°¡¿ä¡¯ ¾ÆÀÌÀ¯ 1À§ Â÷ÁöÇØ 8°ü¿Õ¡¦¡°ÆÈ·¹Æ®¸¦ Ã¤¿ì´Â 8°³ Æ®·ÎÇÇ¡±

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°¡¼ö ¾ÆÀÌÀ¯°¡ ‘ÀÎ±â°¡¿ä’ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇÏ¸ç À½¾Ç¹æ¼Û 8°ü¿ÕÀ» ´Þ¼ºÇß´Ù.
7ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘ÀÎ±â°¡¿ä’¿¡¼´Â ¾ÆÀÌÀ¯ÀÇ ‘ÆÈ·¹Æ®’, Çõ¿ÀÀÇ ‘Åèº¸ÀÌ’, À§³ÊÀÇ ‘REALLY REALLY’°¡ 1À§ ÀÚ¸®¸¦ ³õ°í °æÇÕÀ» ¹ú¿´´Ù.
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