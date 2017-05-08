¹®¿ë½Ä ¡°¡®PK ÆÐ·ûÁý´Ü¡¯ ¹ß¾ðÀº È« ÈÄº¸ °Ü³ÉÇÑ °Í¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.8 ¿ù 01:41
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½ÂÀÎ 2017.05.08  
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ÀÌÃ¶ÈÄ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç »ç¹«ÃÑÀåÀº ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í “±¹¹Î ¾Õ¿¡ »çÁËÇÏ°í ±× ÀÚ¸®¿¡¼­ »çÅðÇÏ¶ó”°í ÃË±¸ÇßÀ¸¸ç ÀÌÁ¾Çõ Æ¯º¸´ÜÀåµµ “¾Æ¹«¸® ´Ù±ÞÇØµµ PK¸¦ ÆÐ·ûÁý´ÜÀ¸·Î ¸ÅµµÇÏ´Â ¹ÎÁÖ´çÀº Á¦Á¤½ÅÀÌ³Ä”¸ç ºñÆÇÇß´Ù.

ÇÑ±¹´çÀÇ ¸Í°ø¼¼°¡ ÀÌ¾îÁöÀÚ ¹® ´ÜÀåÀº ¼±´ëÀ§ °¡Â¥´º½º ´ëÃ¥´ÜÀåÁ÷¿¡¼­ »çÀÓÇÑ´Ù´Â ¶æÀ» ¹àÇû´Ù. ¹® ´ÜÀåÀº 7ÀÏ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “ÇÑ±¹´çÀÌ ±ÛÀ» ¿Ö°îÇØ PKÆÐ·ûÀÌ¶ó°í ¾ê±âÇÑ °ÍÀº ÅÍ¹«´Ï ¾ø´Â ¾ïÁö”¶ó¸ç “ÀåÀÎÀ» ¿µ°¨ÅÊÀÌ¶ó°í ºÎ¸£°í ¿ëµ· ÇÑ Ç¬ ¾ÈÁÖ°í 26³â µ¿¾È Áý¿¡µµ ¸ø ¿À°Ô ÇÑ È« ÈÄº¸¿Í ÇÑ±¹´çÀ» °Å·ÐÇÑ °Í”ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.

±×´Â ¶Ç “Ç¥Çö¿¡ ¿ÀÇØÀÇ ¼ÒÁö°¡ ÀÖ¾î ÀÌ¹Ì ¼öÁ¤ÇßÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÇÑ±¹ÀåÀº ¸¶Ä¡ À¯±ÇÀÚ¿¡ ´ëÇØ ¸»ÇÑ °ÍÃ³·³ ºñÆ²¾î °ø°ÝÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “»ó½ÄÀûÀ¸·Î À¯±ÇÀÚ¿¡°Ô ÆÐ·ûÀÌ¶ó´Â ¸»À» ÇÏ°Ú³Ä”°í ¹Ý¹®Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    5
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    10
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