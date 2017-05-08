È«ÁØÇ¥, ¾Ë°íº¸´Ï 13³â Àü¿¡µµ ÀåÀÎÀ» ¡°¿µ°¨ÅÊÀÌ¡±¶ó ºÒ·¶´Ù?

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È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸´Â Áö³ 4ÀÏ À¯¼¼ÇöÀå¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ °áÈ¥À» ¹Ý´ëÇß´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ÀåÀÎÀ» ‘¿µ°¨ÅÊÀÌ’¶ó°í ºÎ¸£¸ç ¿ëµ·µµ ÇÑ Ç¬ ¾È ÁÖ°í Áö³ 26³â°£ Áý¿¡µµ µéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ¹ß¾ðÇØ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù.
È« ÈÄº¸´Â °ú°Å¿¡µµ ÀåÀÎÀ» ÇâÇØ ‘¿µ°¨ÅÊÀÌ’¶ó°í ºÎ¸¥ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
2004³â 2¿ù 9ÀÏÀÚ <¿À¸¶ÀÌ´º½º>´Â È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸¿¡ ´ëÇÑ º¸µµ¸¦ °ÔÀçÇÏ¸ç “¹ý´ë»ý È«ÁØÇ¥°¡ ÀåÀÎ¿¡°Ô °áÈ¥ ½Â³«À» ¹ÞÀ¸·¯ °¬´Âµ¥ ‘¿µ°¨ÅÊÀÌ’°¡ ¹Ý´ëÇß´Ù(È« ÀÇ¿øÀº ±×¶§ÀÇ ¼¿îÇÑ °¨Á¤À» Áö¿ìÁö ¸øÇØ¼ Áö±Ýµµ ÀåÀÎÀ» ‘¿µ°¨ÅÊÀÌ’¶ó°í ºÎ¸¥´Ù)”°í º¸µµÇß´Ù.
¶Ç <¿À¸¶ÀÌ´º½º>´Â “È« ÀÇ¿øÀÌ »ç¹ý°í½Ã¿¡ ÇÕ°ÝÇÏÀÚ ÀåÀÎÀÌ ‘Áý ÇÑ Ã¤ »çÁÖ°Ú´Ù’°í ÇßÀ¸³ª ÀåÀÎÀÇ ±¸¹ÚÀÌ °¡½¿¿¡ ¹ÚÈù È« ÀÇ¿øÀÌ ÀåÀÎÀÇ Á¦¾ÈÀ» °ÅÀýÇß´Ù”°í È« ÈÄº¸¿Í °ü·ÃµÈ ÀÏÈ¸¦ ¼Ò°³Çß´Ù.
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±¹¹ÎÀÇ´ç ¹ÚÁö¿ø ´ëÇ¥´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “°áÈ¥ ¹Ý´ëÇß´Ù°í ÀåÀÎ¾î¸¥²² ¿µ°¨ÅÊÀÌ¶ó°í °ø°³¿¬¼³¿¡¼ Çæ¶â°í 26³â°£ ¿ëµ· ÇÑ Ç¬ ¾È ÁÖ°í Áý¿¡µµ ¸ø ¿À½Ã°Ô Çß´Ù¸é ³ëÀÎÇÐ´ëÁË¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù”°í ºñÆÇÇß´Ù.
À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ´ë¼±ÈÄº¸ ¼±´ëÀ§ ÀÌÁöÇö ´ëº¯ÀÎÀº ³íÆòÀ» ³»°í “È« ÈÄº¸ÀÇ ¸·¸» ÆÛ·¹ÀÌµå´Â ¾îÁ¦ ¿À´Ã ÀÏÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ¾¾XX, ¸é»ó, ¾²·¹±â, °èÁý¾Ö, ¾Æ±¸Åë, ¿©¼º ¼³°ÅÁö, µÅÁöÈïºÐÁ¦ µî ºñÇÏ ´ë»óµµ ´Ù¾çÇÏ°í ¿ë¾îµµ ÂüÀ¸·Î Àú±ÞÇÏ´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >