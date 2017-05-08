¡®PKÆÐ·û ³í¶õ ¹®¿ë½Ä »çÀÓ¡¯ È«ÁØÇ¥ ¸·¸» ÀçÁ¶¸í¡¦¡°ÀåÀÎ¿¡ ¿µ°¨ÅÊÀÌ, XX³â, µµµÏ³ð XXµé¡±

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¹®¿ë½Ä ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç °¡Â¥´º½º´ëÃ¥ ´ÜÀåÀÌ ‘PK ÆÐ·ûÁý´Ü’ ¹ß¾ð ³í¶õ¿¡ “È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸°¡ ÀåÀÎ¿¡ ¸·¸»ÇÑ °ÍÀÌ ¿Ö°îµÆ´Ù”¸ç ÇØ¸í±ÛÀ» °ÔÀç, »çÀÓÀÇ ¶æÀ» ¹àÇû´Ù. ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥°¡ ¾Õ¼ ¾ð±ÞÇÑ È« ÈÄº¸ÀÇ ¸·¸»µµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
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¹® ´ÜÀåÀº ÇØ´ç±ÛÀ» ÅëÇØ “¿À´Ã ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ÀúÀÇ ±ÛÀ» ¿Ö°îÇØ PKÆÐ·ûÀÌ¶ó°í ÀÌ¾ß±âÇÏ´Â °ÍÀº ÅÍ¹«´Ï¾ø´Â ¾ïÁö¶ó »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù” ¸ç “Á¦°¡ ±ÛÀ» ¾´ °ÍÀº ÀåÀÎÀ» ‘¿µ°¨ÅÊÀÌ’¶ó ºÎ¸£¸ç ¿ëµ· ÇÑÇ¬ ¾ÈÁÖ°í 26³âµ¿¾È Áý¿¡µµ ¸ø¿À°Ô ÇÑ È« ÈÄº¸¿Í ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ» °Å·ÐÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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µ¡ºÙ¿© “»ó½ÄÀûÀ¸·Î Á¦°¡ À¯±ÇÀÚ¿¡°Ô ÆÐ·ûÀÌ¶ó´Â ¸»À» ÇÏ°Ú½À´Ï±î?” ¸ç “ÇÏÁö¸¸ ±Þ¹ÚÇÑ ½Ã±â¿¡ Àú °³ÀÎÀÇ ¾ï¿ïÇÔÀ» ¼³¸íÇÒ ¿©À¯°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. º»ÀÇ ¾Æ´Ï°Ô ¿ì¸®´ç°ú ÈÄº¸¿¡ ´ëÇÑ °ø°ÝÀÇ ºô¹Ì¸¦ ÁÖ°Ô µÈ °ÍÀ» ¼Û±¸ÇÏ°Ô »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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¹Ú ´ëÇ¥´Â Áö³ 5ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “¸ø¸»¸®´Â ÁØÇ¥¾¾ ¾ó¸¶ Àü ÀÚ±â ÁöÁöÇÏÁö ¾Ê´Â ºÐµéÀ» ÇâÇØ ‘µµµÏ³ð XXµé’ÀÌ¶óµå´Ï ±× ¹ö¸©ÀÌ 26³â ÀüºÎÅÍ ¿´³ª¿ä”¶ó¸ç “°áÈ¥ ¹Ý´ëÇß´Ù°í ÀåÀÎ¾î¸¥²² ‘¿µ°¨ÅÊÀÌ’¶ó°í °ø°³¿¬¼³¿¡¼ Çæ¶æ°í 26³â°£ ¿ëµ· ÇÑÇ¬ ¾ÈÁÖ°í Áý¿¡µµ ¸ø¿À½Ã°Ô Çß´Ù¸é ‘³ëÀÎÇÐ´ëÁË’¿¡ ÇØ´ç? ¶ÇÇÑ Áö³ 2¿ù °ø¹«¿ø ´ë»ó °ø°³ °¿¬¿¡¼ ´ëÇÐ½ÃÀý ÀÚ½ÅÀ» ÅðÂ¥³õÀº ¿©ÇÐ»ýÀ» ‘¾¾×³â’”ÀÌ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¹Ú ´ëÇ¥´Â “ÀÌ°Ç °ÇÀüÇÑ º¸¼ö°¡ ¾Æ´Ï¶ó ¸·°¡ÆÄ º¸¼öÀÔ´Ï´Ù.°ÇÀüÇÑ º¸¼ö´Â ¿¹ÀÇµµ ¹Ù¸¨´Ï´Ù. ±×·¡¼ ÀÎ°£ µµ¸®µµ ÇÕ´Ï´Ù”¶ó¸ç “°¡Â¥ º¸¼öÀÌ´Ï µÅÁö¹ßÁ¤Á¦µµ »ç¶÷¿¡°Ô »ç¿ëÇÏ·Á Çß°ÚÁö¸¸ ´ëÅë·É µÇ¸é ¿ì¸®³ª¶ó ±¹¹ÎÀº Æ¯È÷ ±³À°ÀÌ Å« Å» ³³´Ï´Ù. ¿©±â¼ Á¢À¸¼¼¿ä”¶ó°í ºñ³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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